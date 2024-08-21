Hamile olduğunu aylarca herkesten saklamıştı… Hayranları şifreleri çözdü: Ünlü çiftin bebeği çoktan doğdu iddiası!

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Aşkları, evlilikleri, giydikleri, söyledikleri… Bir araya geldiklerinden beri attıkları her adım olay oldu. Gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden biri olmayı başardılar, herkes ilişkilerini ve evliliklerini konuşup durdu.

Başlarda “İkisi de çok genç, bu anlık bir heves, bu iş yürümez” denilen aşkları 2018’de sürpriz şekilde evlendiklerinden beri her geçen gün büyüdü.

6 YILLIK MUTLU EVLİLİĞİN ARDINDAN BEKLENEN MÜJDEYİ VERMİŞLERDİ

Justin Bieber ve Hailey Bieber çifti, yıllardır hem ailelerinin hem de milyonlarca hayranlarının beklediği bebek haberini geçtiğimiz mayıs ayının hemen başında Instagram’dan paylaştıkları bir videoyla vermişti.

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Yıllarca sürekli ne zaman çocuk yapacakları konuşulan çift sık sık ortaya çıkan hamilelik söylentilerinden bunalmıştı. En sonunda da aylarca bu güzel haberi saklayıp, Hailey Bieber yaklaşık altı aylık hamileyken gizli bir yerde evlilik yeminlerini yeniledikleri gün deyim yerindeyse bombayı patlattılar.

O günden beri de hem Justin hem de Hailey ilk çocuklarını beklerken yaşadıkları heyecanı sık sık yaptıkları romantik paylaşımlarla ortaya koydular. Çiftin her adımını dikkatle takip eden hayranlarına göre ise merakla beklenen bebek çoktan doğdu!

Karnı burnunda olmasına rağmen makyaj ürünleri markası Rhode Skin’in tanıtımları için harıl harıl çalışan Hailey Bieber son Instagram hikayelerinden birinde “Bir sürprizimiz var!” yazmış, paylaşımını da pembe kurdele emojisiyle süslemişti.

27 yaşındaki güzel model Rhode Skin tanıtımlarını paylaşırken görselin üzerine “Bir sürprizimiz var” mesajıyla birlikte pembe fiyonk emojileri ekleyince hayranları bunun başka bir güzellik ürünü lansmanından çok daha heyecan verici bir şeyi ima ettiğine ikna oldu.

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Bu paylaşım ve hayranların heyecanı dünden beri manşetlere taşınmış durumda. Herkes çift henüz bir açıklama yapmasa da Justin ve Hailey Bieber’ın merakla beklenen bebeğinin doğduğuna artık emin.

HABERİ AYLARCA SAKLAMIŞLARDI: HAMİLEYİM DEDİĞİNDE KARNI BURNUNDAYDI

Çift hamilelik haberini ilk duyurduğunda Hailey’nin karnı zaten epeyce büyümüştü ve kendisi de altı aylık hamile olduğunu, ilk dönelerde karnı hiç belli olmadığı için haberi aylarca sakladıklarını söylemişti.

Yani zaten basit bir matematik hesabıyla çiftin ilk bebeklerine ağustos ayı içinde kavuşmaları bekleniyordu.

ABC News'e verdiği samimi bir röportajda Hailey, “Dürüst olmak gerekirse sessiz kalabildim çünkü uzun süre karnım küçücük kaldı. Gerçekten de altı aylık hamile olana kadar karnım yoktu ve o zaman bunu duyurdum” demişti.

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BEBEK ÇOKTAN GELMİŞ OLMALI!

Hayranların bebeğin doğduğuna ikna olmasının bir sebebi de ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları oldu.





Gözden Kaçmasın Aylarca hamileliğini bir sır gibi sakladı… Şimdi büyüyen karnını göstere göstere geziyor Haberi görüntüle

SOSYAL MEDYADAKİ İPUÇLARINI TAKİP ETTİLER

Son birkaç haftadır Hailey'nin sosyal medyadaki varlığını neredeyse sadece Rhode markasına odaklaması, pek çok kişinin bu içeriklerin önceden planlanmış ya da ekibi tarafından yönetiliyor olabileceğine inanmasına yol açtı.

Bu da Hailey Bieber’ın tüm vaktini yeni doğan bebeğinin tadını çıkarmak ve annelik heyecanını yaşarken gerekli bir süre izin alıyor olabileceğinin bir göstergesi sayıldı.

Üstelik Justin Bieber da Instagram'da da alışılmadık derecede sessizdi ve son gönderisini 8 Ağustos'ta paylaşmıştı.

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