Bir canlÄ± yayÄ±nda hayatÄ± deÄŸiÅŸmiÅŸti... Eski sevgilisiyle ihanetini Ã¶ÄŸrenen kocasÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±... Ama boÅŸanmalarÄ± imkansÄ±z

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Birbirlerine aÅŸÄ±k oldular ve evlenmeye karar verdiler. GenÃ§ adamÄ±n babasÄ±, daha Ã¶nce evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸ olan genÃ§ kadÄ±nÄ± istemedi. Ama yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± genÃ§, o ufak tefek kadÄ±na Ã¶ylesine aÅŸÄ±ktÄ± ki "kabul etmezseniz giderim" diye tavrÄ±nÄ± koydu. BabasÄ± ve tÃ¼m ailesi daha fazla direnemedi genÃ§ adama. DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde evlendiler.

Evlendiler evlenmesine ama her ÅŸey gÃ¼llÃ¼k gÃ¼listanlÄ±k olmadÄ±. Onlar dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey belli etmeseler de yuvalarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde ihanetin gÃ¶lgesi dolaÅŸÄ±yor. Hatta bu ihanet Ã§ok tartÄ±ÅŸmalÄ± bir kitaba bile konu oldu.

Ä°HANET Ä°DDÄ°ALARI BÄ°TMEK BÄ°LMÄ°YOR

Her Ã§iftin baÅŸÄ±na gelebilecek bu ihanet iddialarÄ±nÄ±n bu kadar konuÅŸulmasÄ±nÄ±n nedeni olayÄ±n kahramanlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde insanlar olmasÄ±.

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Biri Ä°spanya KralÄ± Felipe, diÄŸeri de 2004 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olduÄŸu karÄ±sÄ± KraliÃ§e Letizia.

Eski bir TV muhabiri ve haber spikeri olan Letizia Ortiz Rocasolano ile o dÃ¶nemde veliaht olan Felipe, canlÄ± yayÄ±nlanan bir Ã¶zel gecede tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

Felipe o etkinliÄŸin konuÄŸuydu, Letizia da oradan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± haber kanalÄ± iÃ§in canlÄ± yayÄ±n yapÄ±yordu. Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± o gece yÃ¼z yÃ¼ze tanÄ±ÅŸtÄ±lar ve iliÅŸkileri bugÃ¼ne kadar geldi.

Bu sÃ¼reÃ§te 18 yaÅŸÄ±nda Leonor ve 16 yaÅŸÄ±nda Sofia adÄ±nda iki kÄ±zlarÄ± oldu. Felipe, babasÄ± Juan Carlos'un yerine geÃ§ip kral olunca Letizia da kraliÃ§e unvanÄ± aldÄ±.

HAKKINDA KÄ°TAPLAR YAZILDI

Ama dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde kraliyet Ã§iftlerinden biri olan Felipe ile Letizia bir sÃ¼redir duyanlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan ihanet iddialarÄ±yla gÃ¼ndemde.

AslÄ±nda kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda konuÅŸulan bu iddialarÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karan da 90'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼ren emektar gazeteci Jaime Penafiel'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir deÄŸil iki kitap.

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda Letizia ve Ben adlÄ± kitabÄ±nda konuyu gÃ¼ndeme getiren Penafiel, Ã¶nceki gÃ¼n Ä°spanya'da kitabevi raflarÄ±na Ã§Ä±kan Letizia'nÄ±n SessizliÄŸi'nde daha da detaylandÄ±rdÄ±.

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EMEKTAR GAZETECÄ° KALEME ALDI

Elbette eski kral Juan Carlos'un destekÃ§isi olduÄŸu iÃ§in Letizia'yÄ± karalamaya Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§lanan Penafiel'in kitabÄ± bir kez daha ortalÄ±ÄŸÄ± salladÄ±.

Onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re KraliÃ§e Letizia, eski sevgilisi ve bir dÃ¶nem de eniÅŸtesi olan Jaime del Burgo ile kocasÄ± Felipe'yi aldattÄ±. Emektar gazeteci kitabÄ±nda yer alan bu bÃ¶lÃ¼m de Letizia'nÄ±n eski sevgilisi ve kÄ±z kardeÅŸinin eski kocasÄ± del Burgo'nun iddialarÄ±nÄ± satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼ zaten.

Jaime del Burgo, Letizia'nÄ±n, Felipe ile evlenmek uÄŸruna kendisini terk ettiÄŸini ama iliÅŸkilerini tam olarak bitirmediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Hatta Letizia, evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Leonor'a hamileyken bile kendisiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yordu.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Jaime Penafiel, kitabÄ±nda bu iddialarÄ± daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde ele alÄ±yor. Onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Letizia, 2011 yÄ±lÄ±nda eski sevgilisi Jaime del Burgo ile buluÅŸmak iÃ§in New York'a bir seyahate Ã§Ä±ktÄ±. O sÄ±rada Letizia ile Felipe 7 yÄ±llÄ±k evliydi, hatta Ã§ocuklarÄ± bile vardÄ±.

KARISININ KÄ°MÄ°NLE NEREDE OLDUÄžUNU Ã–GRENÄ°NCE FELÄ°PE YIKILDI

Daha da ilginci Felipe'nin de bundan haberi oldu. KarÄ±sÄ±nÄ±n nereye gittiÄŸini korumalarÄ±ndan Ã¶ÄŸrenen Felipe bunu Ã¶ÄŸrenince de kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±.

Penafiel'in kitabÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Letizia, eski sevgilisiyle New York'ta buluÅŸtuÄŸunda korumalarÄ± da onunla birlikteydi. Tabii ki korumalar, gÃ¶revleri gereÄŸi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ve Zarzuela SarayÄ±'na bu durumu rapor ettiler. SonuÃ§ olarak Letizia'nÄ±n kocasÄ± Felipe de durumu Ã¶ÄŸrendi. Bu onun iÃ§in aÄŸÄ±r bir darbe oldu.

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Bu arada Felipe ile Letizia'nÄ±n evliliÄŸi sÃ¼rÃ¼yor. Hatta kimi zaman aÅŸk tablosu da sergiliyorlar. En Ã§ok merak edilen ayrÄ±ntÄ± ise bu evliliÄŸin hala nasÄ±l devam ettiÄŸi.

Bunun en Ã¶nemli nedeni Ã§iftin bu yÃ¼zden boÅŸanmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir skandala yol aÃ§acaÄŸÄ± gerÃ§eÄŸi. Bir Ã¼lkenin kralÄ± ile kraliÃ§esinin yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bile tarihe geÃ§ecek bir olay olarak deÄŸerlendiriliyor.

ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ° KIZ KARDEÅžÄ°YLE EVLENDÄ°

Letizia'nÄ±n kardeÅŸi Telma'nÄ±n eski eÅŸi Jaime del Burgo'nun iddialarÄ±ndan biri karÄ±sÄ±yla evlenmeden Ã¶nce Letizia ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re daha sonra Letizia ile deÄŸil Telma ile evlendi iÅŸ insanÄ± Jaime. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o sÄ±rada Letizia Prens Felipe ile tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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Onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Letizia iÅŸ insanÄ± Jaime del Burgo'dan bir bebek sahibi olmak istedi. Bunun iÃ§in de ABD'den bir taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne bulmayÄ± Ã¶nerdi. BÃ¶ylece kendi biyolojik Ã§ocuklarÄ±na da sahip olabileceklerdi.

Bu arada yazar Penafiel'in kitabÄ±nÄ±n sayfalarÄ±nda ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re eski Kral Juan Carlos, Letizia'yÄ± hiÃ§bir zaman gelini olarak benimsemedi. Hatta evlendikten sonra bile oÄŸluna ondan boÅŸanmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

Ama kitapta yer alan iddialar sadece bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Panafiel'in ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Letizia, Felipe'den Ã¶nce evli olduÄŸu ilk kocasÄ±nÄ± da bir stajyerle aldattÄ±.

Åžimdi skandallarÄ±yla ve olaylarÄ±yla bilinen Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼yelerini bile geride bÄ±rakan bu kitabÄ±n iddialarÄ±na bir bakalÄ±m.

Ä°LK KOCASIYLA 16 YAÅžINDA TANIÅžTI... BÄ°R YIL SONRA Ä°HANET ETTÄ°

Bunlardan birine gÃ¶re bir zamanlar sevilen ve Ã¼nlÃ¼ bir haber spikeri olan Letizia ilk evliliÄŸini lisedeki Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretmeni Alonso Guerrero Perez ile yaptÄ±. TanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda Letizia 16 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Perez ise ondan 9 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼ktÃ¼.

Ã‡ift, 10 yÄ±llÄ±k bir iliÅŸkinin ardÄ±ndan 1998'de evlendi. Ama evlilikleri bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Ertesi yÄ±l boÅŸandÄ±lar. Bunun nedeni de kitaptaki iddialara gÃ¶re Letizia'nÄ±n ihanetiydi.

Panafiel'in kitabÄ±na gÃ¶re Letizia, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± TV istasyonundaki stajyerlerden biriyle yasak iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Efe adlÄ± bu stajyerle iliÅŸkisi Letizia'nÄ±n evliliÄŸinin de sonunu getirdi.

Bu arada Panafiel, Letizia'nÄ±n o sÄ±rada sadece Efe adlÄ± stajyerle deÄŸil aynÄ± zamanda yine aynÄ± TV kanalÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan baÅŸka biriyle de iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

YAYIN YAPTIÄžI YEMEKTE FELÄ°PE Ä°LE TANIÅžTI

2002 yÄ±lÄ± geldiÄŸinde o sÄ±rada Asturias Prensi olan Felipe bir yemekte Letizia ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Letizia, TV kanalÄ±nÄ±n gÃ¶revlisi olarak Felipe'nin de bulunduÄŸu yemekte yayÄ±n yapÄ±yordu.

AslÄ±nda o sÄ±rada Jaime del Burgo ile de flÃ¶rt ediyordu Letizia. Ama belli ki Felipe'nin ilgisine de kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ±.

Oysa Jaime ile iliÅŸkileri ciddiydi. Hatta o sÄ±rada genÃ§ bir adam olan Jaime, cebinde niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ bile taÅŸÄ±yordu.

Letizia baÅŸlarda Felipe ile flÃ¶rt edip etmeme konusunda bir sÃ¼re kararsÄ±z kaldÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re. O sÄ±rada bir arkadaÅŸÄ±na "Felipe Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ama ben kÄ±vÄ±rcÄ±k saÃ§lÄ± adamlarÄ± sevmiyorum" dediÄŸi de kitapta yer alan iddialardan.

FELÄ°PE Ä°Ã‡Ä°N ONU BIRAKTI, AMA BAÄžINI TAM KOPARMADI:Â Bu arada Letizia'nÄ±n flÃ¶rt ettiÄŸi Jaime onunla evlenme konusunda kararlÄ±ydÄ±. Ama bir gece buluÅŸtuklarÄ±nda Letizia ona mesleÄŸini bÄ±rakmasÄ±nÄ± gerektiren biriyle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Sonra da Jaime ile Letizia sadece arkadaÅŸ olmaya karar verdiler. Ama Letizia, Jaime'ye "Felipe ile sevgili olduÄŸumuzu kimseye sÃ¶yleme" diye tembih etti.





FELÄ°PE ANNE VE BABASINA REST Ã‡EKTÄ°: YA EVLENÄ°RÄ°M YA GÄ°DERÄ°M

KitabÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re o dÃ¶nemde kral olan Felipe'nin babasÄ± Juan Carlos ile eÅŸi Sofia oÄŸullarÄ±nÄ±n Letizia ile evlenmesine baÅŸta onay vermedi.

Hatta babasÄ± Jua Carlos, oÄŸlu Felipe'yi "MonarÅŸi'yi yÄ±kacaksÄ±n" diye azarladÄ±. Ama Felipe buna boyun eÄŸmedi. "Ya onunla evlenirim ya da tahttan feragat ederim" diye yanÄ±t verdi.

Bunun Ã¼zerine Kral ile karÄ±sÄ± oÄŸullarÄ±nÄ±n isteÄŸini kabul etmek zorunda kaldÄ±.

Jaime del Burgo'nun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Letizia, Felipe ile evlenmeden bir gece Ã¶nce onunla bir restoranda buluÅŸtu. Elini tuttu ve "Neden bana evlenme teklif etmedin? LÃ¼tfen beni bÄ±rakma" dedi. Ertesi gÃ¼n Jaime eski sevgilisi Letizia ile Felipe'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde konuklar arasÄ±nda yer aldÄ±.

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Kral Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n Leonor ve Sofia adÄ±nda iki kÄ±zÄ± var. Veliaht Prenses Leonor, son iki yÄ±lda popÃ¼lerliÄŸini artÄ±rdÄ±.

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