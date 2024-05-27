'Bir bebek yapalım... Bir tane daha' derken yedi çocuğu oldu.. Ama torun sevgisi bambaşka!

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Ünlülerin de ağır hastalıklara yakalandığını, bazen maddi zorluklara düştüğünü bilmeyen yok...

Hatta bunun da ötesinde hiç istemeden yaptıkları hataların bedelini ağır bir şekilde ödemek zorunda kalabiliyorlar. Kimi zaman gelecek korkusu bile sarabiliyor ünlüleri.

HAPİS CEZASI BİLE ALABİLİR

Tıpkı yılların oyuncusu Alec Baldwin'e olduğu gibi...

Çünkü 66 yaşındaki Baldwin, bundan iki yıl önce rol aldığı filmin setinde kaza sonucu görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmuştu. Önceleri bu işten yakayı sıyırıyor gibi görünse de işler tam olarak istediği gibi gitmiyor.

Baldwin, kasıtsız adam öldürmeyle suçlanıyor. Hatta geçen hafta görülen duruşmada avukatının, Baldwin'in eylemiyle ilgili iddianın düşürülmesi isteği reddedildi.

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Ünlü oyuncu 9 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezasıyla karşılaşabilir.

GELECEĞİ ÇOK DA NET DEĞİL

İşte bu zorlu süreçte Baldwin gelecekte kendisini neyin beklediğinden tam olarak emin değil. Böylesine zor bir durumda bulunan Baldwin de şu anda çareyi ailesine sığınmakta buldu.

Ona destek olanlar arasında bir yanda eşi Hilaria Baldwin ile ondan dünyaya gelen 7 çocuğu, diğer yanda da eski eşi Kim Basinger'dan doğan en büyük kızı Ireland ve tabii ki ilk torunu var.

Alec Baldwin geçen hafta da en büyük çocuğu Ireland, onun sevgilisi Andre Allen Anjos ve çiftin ilk bebeği Holland ile birlikte keyifli saatler geçirdi.

O gün çekilen fotoğrafları da Ireland Baldwin, sosyal medya sayfasından paylaştı. O fotoğraflardan birinde Alec Baldwin ile ilk torunu Holland arasındaki sevgi dolu bakışma dikkatlerden kaçmadı.





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DEDE- TORUN BAKIŞMASI

Minik Holland, annesi Ireland'ın sırtındaki aparatta asılı bir şekilde duyuyor görüntüde. Yanında da dedesi Alec oturuyor. Minik bebek ve dedesi Alec birbirlerine sevgi dolu bakışlarla birbirlerini izliyor.

Ireland Baldwin'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Birçok takipçisi Ireland'a "Kızının, büyükbabasıyla bu kadar yakın olması çok hoş" yorumunu yaptı.

Bu arada ailenin dondurma müzesini ziyaret ettiğini ve bu renkli görüntülerin o gezi sırasında çekildiğini de hatırlatalım.





ÜNLÜ OYUNCUNUN İKİNCİ EŞİNDEN YEDİ ÇOCUĞU VAR

Alec Baldwin belki ilk kez torun sahibi oldu ama kendi evinde eşi Hilaria ile birlikte toplam yedi çocuk sahibi. Buna en büyük kızı Ireland da eklenince bu sayı sekize çıkıyor.

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Bir başka deyişle Hollywood'un çok çocuk sahibi ünlülerinden biri.

Baldwin, bir podcast yayınında "Karımla tanışık ve dokuz yıl içinde yedi tane çocuk sahibi olduk. Bu çılgınlık" diye konuşmuştu.

Baldwin, her seferinde "Bir bebek daha... bir bebek daha" diyerek bugünlere geldiklerini belirterek sekizinci bebek konusunda "Benden bu kadar" diye konuşmuştu.

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TEMMUZ AYINDA DURUŞMAYA ÇIKACAK

Alec Baldwin, aile hayatında mutlu olabilir ama 2021 yılında yaşanan set kazası nedeniyle başı da dertte.

Hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan Baldwin, hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

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Fakat bulunan yeni deliller ışığında Baldwin kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Söz konusu dava kapsamında önümüzdeki kasım ayında hakim karşısına çıkacak Baldwin. Ünlü oyuncu 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bu arada film setinde ateşli silahların güvenliğinden sorumlu olan Hannah Gutierrez Reed, kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulunmuş ve demir parmaklıklar ardına gönderilmişti.

Gutierrez Reed 18 ay cezaevinde kalacak ve aynı zamanda 5 bin dolar para cezası ödeyecek.

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Rust filminin setinde Alec Baldwin'in kullandığı silahtan çıkan kurşunla hayata veda etmişti.