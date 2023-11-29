Kendi sustu, annesi konuştu: Ne kadar cahil ve kıskançsınız... Zavallılar! Sizden bıktım

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Bir de tabii onun kapalı kapılar ardındaki tuhaf yaşamı vardı. Sokakta yürürken sürekli maske takması, çocuklarını battaniyeler altında saklaması. Hatta küçücük bebeğini Berlin'deki bir otelin balkonundan aşağıya sarkıtması.

Michael Jackson ile ilgili başka bir ayrıntı daha vardı. Aslında Afrika kökenli bir Amerikalı olarak dünyaya gelen Jackson, yıllar içinde ten rengini açtırmasıyla da çok konuşuluyordu.

İşte şimdi bir başka ünlü tıpkı onun gibi tenini beyazlattığı iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu ünlü de yine müzik dünyasından.

TENİNİ BEYAZLATTIĞI İÇİN ELEŞTİRİLDİ

Eşiyle birlikte müzikal alemin en nüfuzlu isimlerinden biri olan bu ünlü bir yandan saç rengini açtığı bir yandan da koyu olan ten rengini beyazlattığı için sosyal medyada kelimenin tam anlamıyla topa tutuldu.

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Kendisi bu eleştirilere sessiz kalsa da annesi çıktı ve kızına haksızlık yapıldığını ileri sürdü. Hatta onu eleştirenler hakkında çok ağır sözler sarf etti.

Bu ünlü Beyonce'nin ta kendisi. Gencecik yaşta başladığı kariyerinde elde ettiği zirveyi arkasından gelen genç kuşaklara kaptırmayan Beyonce, Rönesans adlı turnesinin tanıtımı için çektirdiği fotoğraflarda farklı bir şekilde kamera karşısına geçti.

Üzerine gümüş rengi bir elbise giyen şarkıcı, o pozlar için platin sarısı saçlar seçti. Tanıtım filminde dikkat çeken başka bir ayrıntı da Beyonce'nin daha koyu olan ten renginin açık görünmesi.

ELEŞTİRİ BOMBARDIMANINA ANNESİ YANIT VERDİ

İşte ünlü şarkıcı bu yüzden ağır bir eleştiri bombardımanı altında kaldı. Çok sayıda kişi onun ten rengini açtırıp kendini beyaz bir kadın gibi göstermeye çalıştığını ileri sürdü. Ona yönelen bu eleştirilere de annesi Tina Knowles yanıt verdi.

Beyonce'nin 69 yaşındaki annesi Tina Knowles, kızının farklı dönemlerinden kesitler sunan bir videoya kendi Instagram sayfasında yer verdi. 42 yaşındaki kızına yönelen eleştirilere de o paylaşımında yanıt verdi.

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Videoda bir de mesaj yer alıyor: "Beyonce koyu tenli bir kızdır. Bazen bir ton açık bazen bir on koyu. Koyu tenli bir kız, o ten renginden daha fazlasıdır. Bu bir kültürdür, bu bir gururdur ve güçtür" yazısı okunuyor.

Tina Knowles, sosyal medya hesabında şunları yazdı: "Beyonce Rönesans adında bir çalışma yaptı. O çalışmanın ana teması da gümüş rengi" diye anlattı. Sonra da gümüş rengi saç, gümüş rengi halı kullanıldığını belirtti.

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ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Ama bütün bunlara bakarak kızının kendini beyaz bir kadın gibi göstermeye çalıştığına dair eleştiriler yükseldiğini satırlarına ekledi. "Bizim halkımızdan bazı kişilerin bu aptalca, nefret ve kıskançlıkla dolu eleştirileri yapması ne kadar acı" diye yazdı.

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Tina Knowles, adını belirtmediği bir magazin muhabirinin de Beyonce'nin kuaförünü arayıp "beyaz olmak isteyip istemediği sorusunu sorduğunu da hatırlattı. Bu durumu da eleştirdi. Neticede bunun kendisini öfkeden deliye döndürdüğünü ekledi.



Tina Knowles, kendileri gibi koyu renk tenli insanların da bu eleştirilere katılmasının kendisinde hayal kırıklığı yarattığını ekledi.

Bu arada efsane şarkıcı Etta James'in de koyu ten rengine rağmen platin sarısı saçları olduğunu hatırlattı. Knowles, koyu tenli olduğu halde platin sarısı saçlar kullanan başka ünlüler olduğunu da ekledi.

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'ZAVALLILAR! SİZDEN BIKTIM VE YORULDUM'

Kızı Beyonce'nin iş ahlakını, yeteneğini ve gücünü sergileyen yeni bir başarıya imza attığı halde insanların ona böyle saldırmasından bıktığını ve yorulduğunu da sözlerine ekledi.

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Sonra da Beyonce'ye eleştiri yönetenleri kıskançlık, ırkçılık ve cinsiyetçilikle suçladı.

Bu kişileri "zavallılar" diye nitelendiren Tina Knowles, "Siz zavallısınız ve ben sizden bıktım. Bunu yaptığım için bana kızacağınızı biliyorum ama bıktım. Bu kız kendi işine bakıyor. Fırsat buldukça insanlara yardım ediyor. Her zaman siyahi kadınları ve mazlumları destekiyor" diye tamamladı satırlarını.