İlk bebek haberini böyle duyurdular: Söz veriyoruz, seni çok seveceğiz!

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Bir hamilelik haberi duyurmak için en çok tercih edilen ise bebeğin anne karnında çekilen ultrason görüntüsü mutlaka o paylaşımda yer alıyor.

Hamilelik haberi duyurma konusunda genç bir ünlü çift kelimenin tam anlamıyla bir çığır açtı.

Onların pozunda da bir ultrason görüntüsü vardı ama anne adayı genç oyuncunun bu sosyal medya paylaşımındaki görüntüsü asıl olayı yarattı.

Bethan Wright ve Sean Haven'ın hamilelik duyurusu için tercih ettiği bu poz takipçilerini heyecanlandırdı.

Bir bebekleri olacağını böylesine ilginç bir pozla Instagram sayfalarından duyuran ünlü çift, genç yaşında rol aldığı dizilerle ünlenen Bethan Wright ile sosyal medya fenomeni olarak tanınan kocası Sean Havens.

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2021 yılında evlenen 27 yaşındaki Wright ile kocası Sean Haven, tuvalette çekilen ilginç bir poz paylaştı.

Anne adayı Wright'ın klozetin yanına oturmuş görüntüsü bazı hamile kadınların sabah bulantılarını temsil ediyordu.

Kariyerine genç yaşta model olarak başlayan sonra da oyunculuğa geçen İngiliz oyuncu Bethan Wright ile kocası Sean Haven, hep bir bebek sahibi olmayı hayal ediyordu.

Kocası Haven'in elindeki ultrason görüntüsü de bir süre sonra aralarına katılacak olan bebeği gözler önüne seriyordu.

Sean Haven paylaşıma uzun ve ne kadar heyecanlı olduklarını gözler önüne seren bir de mesaj ekledi.

Haven, "Güzel eşim Beth'in ilk bebeğimize hamile olduğunu büyük bir heyecanla duyuyuruz" diye yazdı. Sonra da "Değerli, küçük bir varlığın babası olma onuruna erişeceğime inanamıyorum" diye sürdürdü satırlarını.

Heyecanlı baba adayı Haven, eşi Bethan Wright ile birlikte hep bir bebek sahibi olmayı ve sevgisinin her zerresini muhteşem küçük bir ruha aktarabilmeyi hep hayal ettiğini belirtti.

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İlk kez bebek sahibi olmaya hazırlanan genç çift, bebeklerinin doğacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Sonra da henüz doğmamış bebeğine şöyle seslendi: " Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık. Kaç kişinin seni seveceğini ve sana değer vereceğini daha bilmiyorsun."

Mesajının geri kalan kısmında ise doğacak bebeğine bir sürü söz verdi: "Elimden geldiğince en iyi baba olmaya çalışacağıma söz veriyorum. Sana bir sürü lezzetli İtalyan yemeği yapacağıma da söz veriyorum. Annen sana kusursuz İngiliz çayları yapacak. Ben de seni her zaman güldüreceğim. Zaten ölçülemeyecek kadar çok seviliyorsun."

İngiliz oyuncu Bethan Wright, şöhreti genç yaşta rol aldığı Dixi adlı diziyle elde etti. Ardından da The Lodge adlı müzikalde kamera karşısına geçti.

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Aslında kariyerine model olarak başlayan Wright, Dixi adlı yapımla TV dizilerinde oyunculuğa adım attı.

Genç çift, 2021 yılında mutluluktan ayaklarının yerden kesildiği bir törenle evlenmişti.

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Genç çiftin bebek haberini duyurduğu paylaşıma takipçilerinden ve elbette aile üyelerinden de tebrik mesajları ve yorum yağdı. Bunlardan biri de baba adayı Sean Haven'in annesi Mary'den geldi.

Yakında babaanne olmaya hazırlanan Mary "Torunumu şımartacağım için çok heyecanlıyım" diye yazdı.

Birçok takipçisi genç çifti anne ve baba olarak görecekleri için büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti.