BeÅŸ Ã§ocuk doÄŸurup altÄ±ncÄ±nÄ±n hayalini kuruyordu... Eski model 50 yaÅŸÄ±nda ebe olmaya karar verdi

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Son 20 yÄ±lda beÅŸ kez doÄŸum yapan eski model ÅŸimdi de ebe olmaya hazÄ±rlanÄ±yor! 50 yaÅŸÄ±na girmesine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala bÃ¶yle bir karar alan ve bunun iÃ§in ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± da atan bu eski modelin amacÄ±, kendisi gibi geniÅŸ aile seven kadÄ±nlara destek olmak.



Bir bakalÄ±m kim bu Ã¼nlÃ¼?

EBE OLMAK Ä°Ã‡Ä°N KURSLARA, EÄžÄ°TÄ°MLERE GÄ°DÄ°YORÂ

24 yÄ±l Ã¶nce evlenip o zamandan bu yana beÅŸ tane Ã§ocuk doÄŸuran ÅŸimdi de anne olmaya hazÄ±rlanan kadÄ±nlarÄ± bebekleriyle kavuÅŸturmak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan bu kiÅŸi, Ã¼nlÃ¼ ÅŸef Jamie Oliver'Ä±n eÅŸi Juliette ya da daha Ã§ok bilinen adÄ±yla Jools Oliver.

Eski bir model olan 49 yaÅŸÄ±ndaki Jools Oliver, ebe olup kendine yeni bir kariyer yolu Ã§izmeye karar verdi.Â

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Hatta bu isteÄŸi sadece dÃ¼ÅŸÃ¼nce dÃ¼zeyinde kalmadÄ± Ã§oktan eyleme bile geÃ§ti. Jools Oliver son iki yÄ±ldÄ±r ebelik konusunda kurslara katÄ±lÄ±yor.

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'RÃœYA GÄ°BÄ° BÄ°R Ä°Åž!'

Jools Oliver, bunun tam da kendisine gÃ¶re bir iÅŸ olduÄŸunu belirtip "Yeni doÄŸmuÅŸ bebekleri kucaÄŸÄ±ma almak kesinlikle rÃ¼ya gibi bir iÅŸ" diye konuÅŸtu.Â

Jamie Oliver ile evliliÄŸinden, yaÅŸlarÄ± 7 ile 21 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen toplam beÅŸ Ã§ocuk annesi olan Jools Oliver, Postcards From Midlife adlÄ± yayÄ±nda ilginÃ§ aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

Oliver, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda ebelik yerine model olarak kariyer yapmaktan piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸunu anlattÄ±.

Jools Oliver "AslÄ±nda meslek seÃ§imi konusunda bir rehberim yoktu. KeÅŸke doÄŸrudan Ã¼niversiteye gidip ebe olsaydÄ±m" diye konuÅŸtu.

'BÄ°R REHBERÄ°M OLSAYDI, MESLEÄžÄ°M DE EBELÄ°K OLURDU'

EÄŸer genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda bÃ¶yle bir eÄŸitim alsaydÄ± ÅŸu anda ebelik yapÄ±yor olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Jools Oliver "Bu alanda kesinlikle de Ã§ok iyi olurdum" dedi.

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James ve Jools Oliver Ã§ifti 2019 yÄ±lÄ±na kadar dÃ¶rt tane Ã§ocuk sahibi oldu. BeÅŸinci bebek iÃ§in ise oldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k bir Ã§aba harcadÄ±lar:

O sÃ¼reÃ§te tÃ¼p bebek yÃ¶ntemiyle beÅŸinci bebeÄŸi dÃ¼nyaya getirmek istediklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± Jools Oliver.

BEÅžÄ°NCÄ° BEBEK UÄžRUNA Ã–LÃœMDEN DÃ–NDÃœ

Ama talihsizlikler yakalarÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ bÄ±rakmadÄ±. O sÃ¼reÃ§te beÅŸ kez dÃ¼ÅŸÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlardan birinin Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olabileceÄŸini sÃ¶yledi daha sonra.

Jools Oliver bu konuda da "DÃ¶rt Ã§ocuÄŸum olduÄŸu iÃ§in kendimi suÃ§lu hissettim. DÃ¼ÅŸÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± insanlara anlatamayacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" diye konuÅŸtu.

Jools'un ebelik hayalini gerÃ§ekleÅŸtirebilmesi iÃ§in Ã¼niversiteden diploma almasÄ± ve Ã§Ä±raklÄ±k sÃ¼recini tamamlamasÄ± gerekecek.

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17 YAÅžINDA TANIÅžIP AÅžIK OLDULARÂ

Jools adÄ±yla tanÄ±nan gerÃ§ek adÄ±yla Juliette Oliver ile Jamie Oliver'Ä±n bu kadar Ã§ok Ã§ocuk sahibi olmak istemesinne ÅŸaÅŸmamak gerekir.

Belli ki onlar daha Ã§ocuk yaÅŸta baÅŸlayan aÅŸklarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunda Ã§ok meyvesi olmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar.

Oliver Ã§ifti, birlikteliklerini 2000 yÄ±lÄ±nda resmiyete dÃ¶ktÃ¼. Ama ondan Ã§ok daha Ã¶nce birbirlerine aÅŸÄ±k olmuÅŸlardÄ±.

James ve Jools Oliver, 17 yaÅŸÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±. Birbirlerine daha lise yÄ±llarÄ±nda aÅŸÄ±k oldular.

UZAK KALDIKLARINDA HER GÃœN MEKTUP YAZDIÂ

Â Hatta genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yani aÅŸktan ayaklarÄ± yerden kesildiÄŸi sÄ±rada zorunlu bir ayrÄ±lÄ±k da yaÅŸadÄ±lar. Jools Oliver, bir sÃ¼reliÄŸine Tokyo'da Ã§alÄ±ÅŸmaya gitti.

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Ä°ÅŸte o sÃ¼reÃ§te de Jamie Oliver ona hemen her gÃ¼n hem de hiÃ§ aksatmadan mektup yazÄ±p gÃ¶nderdi.

SIRA SIRA Ã‡OCUKLARI DOÄžDUÂ

Oliver Ã§iftinin ilk bebeÄŸi Poppy Honey Rose, evlenmelerinden iki yÄ±l sonra yani 2002 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Ondan bir yÄ±l sonra Daisy Boo Pamela aralarÄ±na katÄ±ldÄ±.

AltÄ± yÄ±llÄ±k bir aradan sonra 2009'da Petal Blossom Rainbow'u kucaklarÄ±na aldÄ± Ã§ift. Ondan bir yÄ±l sonra dra Budddy Bear Maurice ile aileyi biraz daha geniÅŸlettiler.

Jamie ve Jools Oliver'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k bebeÄŸi River Rocket Blue Dallas ise 2016 yÄ±lÄ±nda doÄŸdu.

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ALTINCI BEBEK DE GÃœNDEMDEYDÄ°Â

Oliver Ã§ifti, bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda altÄ±ncÄ± bebek konusundaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini de diye getirmiÅŸti. 48 yaÅŸÄ±ndaki Jamie Oliver. Ä°ngiliz The Sung gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda karÄ±sÄ± Jools'un bir Ã§ocuk daha istediÄŸini anlattÄ±.

"Ben aslÄ±nda bir sonraki aÅŸamaya geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. Ama Jools, beni geri Ã§ekmek iÃ§in Ã§abalÄ±yor. Bir Ã§ocuk daha istiyor. AslÄ±nda bunu ikimiz de isteriz. BÃ¶yle bir ailemiz olduÄŸu iÃ§in mutluyum., Yorgun ama mutluyum" diye konuÅŸtu.

Jools Oliver'in yeni bir bebek istemesinin nedeni de basit aslÄ±nda. 21 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Poppy, artÄ±k usul usul yuvadan uÃ§up kendine yeni bir hayat kurmak Ã¼zere.

Onun boÅŸluÄŸunu doldurmak iÃ§in de Jools Oliver yeni bir bebek istiyor.

Fakat Jamie Oliver'a gÃ¶re her ÅŸeyin bir zamanÄ± var ve artÄ±k bebek sahibi olma zamanÄ± onlar iÃ§in geÃ§mek Ã¼zere.