Otoparkta güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu... Ünlü sunucunun arabasında uyuyakaldı... Kendini bir TV yıldızı olarak buldu

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Tek amaçları hayatlarını sürdürüp ailelerini geçindirecek kadar para kazanmaktı. Ama işte ister "sihirli bir değnek" deyin isterseniz "kader" onlar bir anda kendilerini parlak spot ışıklarının altında buldu. Bununla da kalmadı başlangıçta hayal bile etmedikleri bir noktada geldiler.

OTOPARKTA GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

İşte bunlardan birinin öyküsünü anlatacağız şimdi size... Ekranda milyonları güldüren bu ünlü, bir zamanlar ünlü bir sohbet programının çekildiği stüdyonun otoparkında güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Hatta oradan kazandığı para yetmediği için bir de ek işi vardı. Büyük bir şans eseri o ünlü TV programcısı onu kamera karşısına çıkardı ve ondan sonra da hayatı değişti.

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Bu sözünü ettiğimiz kişi geçen hafta düzenlenen 96'ncı Oscar Ödülleri töreninde şakalarıyla herkesi güldüren Guillermo Rodriguez. Onun kimin sayesinde bugün bulunduğu noktaya geldiğine bakarsak.. Elbette o ödül töreninin ana sunucusu Jimmy Kimmel.

Guillermo Rodriguez, Jimmy Kimmel'ın programının çekildiği stüdyonun otoparkında güvenlik görevlisiydi. Oradan aldığı para yetersiz kaldığı için de arta kalan zamanlarında bir otelde kat görevlisi olarak çalışıyordu aynı zamanda. Hatta hafta sonları bir üçüncü işi daha vardı.

ÜNLÜ SUNUCUNUN ARABASINDA UYURKEN YAKALANINCA KADERİ DEĞİŞTİ

1971 Meksika doğumlu olan Rodriguez, günün birinde sunucu Dicy Barrett'ın arabasında uyurken "yakalandı."

Belli ki yılların TV ustası Kimmel, onun doğuştan gelen mizah yeteneğini fark etti ki ona kamera karşısında iş teklif etti. O dönemde takvimler 2003 yılını gösteriyordu.

Utangaç bir kişiliği olan Rodriguez önce bu teklifi kabul etmedi.Ama sonunda ikna edildi. Guillermo Rodriguez ilk olarak Security Night Live adlı bir programda kamera karşısına geçti.

Mizah konusundaki yeteneği ilgi çekti ve şovdaki skeçlerde rol almaya başladı. İlk işi de Michael Jackson'ın İspanyol aşçısını canlandırmak oldu.

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Aksanlı İngilizcesi ve sevimli görünümüyle kısa süree ilgi çekti. Sonra da Jimmy Kimmel'ın programında onunla birlikte kamera karşısına geçmeye başladı

ÜNLÜLERLE RÖPORTAJ YAPIYOR

Bu arada Guillerdo Rodriguez, programın ünlülerle ilgili dedikodu haberlerinin yer aldığını bölümünü hazırlayıp sunuyor.

Guillermo artık Hollywood'u önemli ödül gecelerinde kırmızı halıda ünlülerle yaptığı röportajlarla da tanınıyor.

Evli olan Guillermo Rodriuez'in bir oğlu olduğunu da not düşelim.

Otoparkta güvenlik görevlisi olarak çalışırken bir anda TV yıldızına dönüşen Rodriguez geçen haftaki Oscar töreninde ünlü yıldız Charlize Theron ile ilgili olarak yaptığı espriyle de dikkat çekti. Hatta bu espri günlerce sosyal medyanın gündeminde kaldı.

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YAPTIĞI ESPRİYLE ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

Gösteri dünyasının özel hayatını çok fazla gözler önünde yaşamayı sevmeyen ünlülerinden biri Charlize Theron. Elbette bu kadar ünlü olduğu ve dikkat çektiği için sevgililerini, ayrılıklarını, evlat edindiği çocuklarını hayranları takip ediyor.

O yine de meraklılara çok fazla malzeme vermeme yönünde kullanıyor tercihini. Fakat 48 yaşındaki Theron yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini kelimenin tam anlamıyla şoke etti...

Bunun nedenine gelirsek... Theron, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "Ben evlendim" mesajını yazdı. Ama işin aslı başkaydı.

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Önce hemen şunu söyleyelim ki Oscar ödüllü oyuncunun evlendiği yok. Bu olup biten tamamen bir şaka.

Temeli ise geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen 96'ncı Oscar töreninde yaşanan ve gösterinin bir parçası olan o anlar. Gelin bir bakalım neler olduğuna...

O GECENİN KAHRAMANLARINDAN BİRİ OLDU

Takip edenlerin bildiği gibi Oscar töreninin resmi sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi bu yıl. Programında da birlikte çalıştığı komedyen Guillermo Rodriguez de gecenin renkli kısımlarından birinin kahramanı oldu.

Doğaçlama mizah anlayışıyla tanınan Guillermo Rodriguez, törenin bir bölümünde izleyicilere içecek dağıttı ve o sırada Charlize Theron'a olan aşkını ilan etti. Ama bunu yaparken Theron'dan "Güzel karım" diye söz etti.

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Bu durum seyirciyi güldürdü. Yine de bu kadarla kalmadı Charlize Theron'un mizahi yanını da harekete geçirdi.

Güzel oyuncu, bu espriyle ilgili olarak yapılan bir sosyal medya paylaşımına şakacı bir yanıt verdi. Julian Gamboa adlı kullanıcının Twitter üzerinden yaptığı Son Dakika: Guillermo ve Charlize Theron sadece flört etmiyorlar, evlendiler" yazan paylaşımını kendisi de yeniden paylaştı.

'BEN EVLENDİM'

Charlize Theron, bu paylaşımda "Ah ben evlendim! Seni seviyorum tatlım" diye yazdı. Tabii buna Guillermo'dan yanıt gecikmedi: Ben de seni seviyorum" diye yazdı komedyen. Gecenin sunucusu olan Jimmy Kimmel da "Bu harika" diye yorum yaptı.

Charlize Theron'un bu paylaşımı espriyi biler takipçilerini güldürürken bu konuda bilgi sahibin olmayanları şaşırttı. Bir kullanıcı güzel oyuncunun paylaşımıa "Kafam karıştı "diye yazdı. Bir başka kullanıcı da onları Beyonce ve kocası Jay Z 'den daha büyük bir çift olarak nitelendirdi.

Theron'un bir takipçisi de ona "Lütfen bana onunla evlenmediğini söyle" diye sesledi.

Bu arada küçük bir not Charlize Theron, Sean Penn ie yollarını ayırdıktan sonra bir süre hayatına kimseyi almamıştı. Fakat geçen yıl Alex Dimitrijevic ile el ele görüntülendi.

Guillermo Rodriguez'in mutlu bir evliliği ve bir erkek çocuğu bulunuyor.





Theron, en son geçen yılın mayıs ayında Alex Dimitrijevic ile el ele görüntülenmişti.