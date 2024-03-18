Sabah uyanÄ±p Yine mi hamileyim diyordum... DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼yÃ¼ doÄŸurdum, benden bu kadar

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Ama elbette Ã§ocuk sahibi olmak sadece iyi zamanlarÄ± beraberinde getirmez. AynÄ± zamanda her bir Ã§ocuk baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluk demek.

Ne kadar varlÄ±klÄ± olursa olsun insan yine de biraz durup dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ve Ã§ocuklarÄ±na nasÄ±l daha iyi bir gelecek saÄŸlayacaÄŸÄ± aklÄ±nÄ± hep meÅŸgul eder.

Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda bÃ¶yle bir Ã§ift var. GeÃ§tiÄŸimiz ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeklerine kavuÅŸtular. AslÄ±nda ailenin annesinin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã¼Ã§ Ã§ocuktan sonrasÄ±nÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordu ama dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebek sÃ¼rprizini de ellerinin tersiyle itemediler kocasÄ±yla birlikte.

Yine de bu Ã¼nlÃ¼ anne sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re artÄ±k bir kez daha doÄŸum yapmak istemiyor. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kocasÄ± da artÄ±k kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rma operasyonu geÃ§irmeye hazÄ±r durumda.

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DÃ–RDÃœNCÃœ BEBEK TAMAM... BENDEN BU KADAR!

Bu Ã§ok Ã§ocuklu aileyle ilgili geliÅŸmeleri takip edenlerin iyi bildiÄŸi gibi ÅŸarkÄ±cÄ± Jessie James Decker ile eski bir sporcu olan kocasÄ± Eric Decker'dan sÃ¶z ettik.

ÃœnlÃ¼ Ã§ift geÃ§tiÄŸimiz ÅŸubat ayÄ±nda beÅŸ kiÅŸilik ailelerini yeni bebeklerinin doÄŸumuyla biraz daha geniÅŸlettiler.

Ama Jessie James Decker, artÄ±k bir bebek daha doÄŸurmama konusunda net ve kararlÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Hatta sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kocasÄ± Eric de vazektomi operasyonu geÃ§irmeye hazÄ±r.

UZUN BÄ°R DOÄžUM Ä°ZNÄ° YAPACAK

Denver adÄ±nÄ± verdikleri dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸi dÃ¼nyaya getirdikten sonra Ã¶ncekilerden daha uzun bir doÄŸum iznine ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti Jessie James.

Bu konuda "Yeni doÄŸmuÅŸ bir bebeÄŸim var. AyrÄ±ca toplamda dÃ¶rt Ã§ocuk annesiyim. Tam olarak hazÄ±r hissetmeden Ã¶nce iÅŸe dÃ¶nmek iÃ§in acele etmek istemiyorum" diye konuÅŸtu.

Fox Digital'e dÃ¶rt Ã§ocuklu hayatÄ± ve gelecek planlarÄ±yla ilgili konuÅŸan Jessie James Decker, bir Ã§ocuk daha istemediÄŸini de tekrarladÄ±:

"Bu benim son bebeÄŸim. Bu yÃ¼zden onunla geÃ§irdiÄŸim zamanlarÄ±n keyfini Ã§Ä±karmak istiyorum. Bana her zamankinden daha fazla ihtiyacÄ± olan aileme de vakit ayÄ±rmak istiyorum. Benim iÃ§in aile her ÅŸeyden Ã¶nce gelir."

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GECE UYKUSU YOK!

Jessie James Decker, yeni bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdikten sonra kendisini en Ã§ok zorlayan ayrÄ±ntÄ±nÄ±n geceleri uykusuz kalmak olduÄŸunu ekledi. "Åžu anda uzun sÃ¼re uyuyamÄ±yorum. BebeÄŸimi emziriyorum, bu yÃ¼zden de bÃ¼tÃ¼n gece uyanÄ±k kalÄ±yorum. Bu benim iÃ§in zor Ã§Ã¼nkÃ¼ ben uykuyu severim" dedi Decker.

SabahÄ±n erken saatlerinde uyanan kocasÄ± Eric Decker'Ä±n minik Denver'Ä±n bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸini sonra da kendisinin birkaÃ§ saat kesintisiz uyuduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Jessie James Decker, diÄŸer Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun minik Denver'Ä±n bakÄ±mÄ± konusunda kendisine yardÄ±mcÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yeri gelmiÅŸken Ã§iftin 9 yaÅŸÄ±nda Vivianne, 8 yaÅŸÄ±nda Eric Jd ve 5 yaÅŸÄ±nda Forrest adÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu da ekleyelim.

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KÃœÃ‡ÃœK KARDEÅžÄ°NE ABLALIK YAPIYOR

Jessie James Decker'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Vivianne, minik Denver'Ä±n bakÄ±mÄ± konusunda ona yardÄ±m ediyor.

KÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸini kucaÄŸÄ±na almayÄ± Ã§ok seven Vivianne'in yardÄ±mÄ±yla Jessie James de rahatÃ§a diÄŸer Ã§ocuklarÄ± ve kocasÄ± iÃ§in yemek hazÄ±rlayabiliyor.

Jessie James Decker'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸleri bebek Denver'Ä± Ã§ok seviyor ve ona gayet koruyucu davranÄ±yorlar.





HAMÄ°LELÄ°K SÃœRPRÄ°Z OLDU

Jessie James Decker ile Eric Decker'Ä±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸi, hamileliÄŸin ilk dÃ¶neminden bu yana magazin basÄ±nÄ±nÄ±n da gÃ¼ndeminden dÃ¼ÅŸmedi.

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Jessie James, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hamileliÄŸini bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurmuÅŸtu. Hatta o paylaÅŸÄ±mÄ±nda artÄ±k Ã§ocuk istemediÄŸini ve bu konuda kocasÄ± Eric Decker'Ä± ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Her ne zaman Eric'i kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rma operasyonu geÃ§irmeye ikna etmek iÃ§in uÄŸraÅŸsa kendini hamile bulduÄŸunu gizlememiÅŸti Jessie James. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu kez bu konuda kararlÄ± ve kocasÄ±nÄ± da ikna etmiÅŸ durumda.

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