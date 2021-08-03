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Haber Giriş: 03.08.2021 - 08:01 | Son Güncelleme:

Berrak Tüzünataç Çeşme'de!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Berrak Tüzünataç Çeşme'de!

Çeşme tatiline devam eden Berrak Tüzünataç önceki gün The Beach of Momo’daydı. Ünlü oyuncu bir erkek arkadaşıyla denizde hararetli bir şekilde sohbet ederken objektife işte böyle takıldı.

Berrak Tüzünataç, Çeşme tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün The Beach of Momo adlı plajdaydı. Gün boyu güneşlenen Tüzünataç, sıcaktan bunalınca denize girdi. Ünlü oyuncuya denizde bir erkek arkadaşı da eşlik etti.

Tüzünataç bir süre yüzdükten sonra denizin içinde arkadaşıyla sohbete daldı. Uzun süre arkadaşına hararetli şekilde bir şey anlatan ünlü oyuncu sohbetin ardından denizden çıkıp duşunu aldı ve güneşlenmeye devam etti.

Berrak Tüzünataç Çeşmede

Geçtiğimiz yıllarda yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, fit haliyle dikkat çekiyor...

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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