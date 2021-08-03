Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi Bodrum'da!

Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’da kiraladıkları lüks yatta tatil yapan Şeyma Subaşı gün boyu elinden düşürmediği “Chakra Healing” adlı yoga ve meditasyon kitabıyla objektife takıldı.

Aylardır İbiza’da yaşayan Şeyma Subaşı, Türkiye’ye döndü. Subaşı, kısa bir süre önce barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’a gitti.

GÜN BOYU ELİNDEN DÜŞMEDİ

Alsaloussi’nin haftalığına 150 bin Euro ödediği mega yatla çift, Gümbet’te görüntülendi. Teknenin arka kısmında kitap okuyan Subaşı, Alsaloussi’nin personele jakuziyi doldurtmasının ardından kitap keyfine jakuzide devam etti.

Çalışanlardan fotoğraflarını da çekmesini rica eden Subaşı, daha sonra bu kareleri takipçileriyle paylaştı. Alsaloussi de kitap okuyan sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu.

Akupunktur uzmanı ve yazar Margarita Alcantara’nın kitabı, vücudun 7 çakrasının kusursuz bir dengeyle çalışması için yapılması gereken bilgilere yer veriyor.

Kitap okuyan Şeyma Subaşı’nın yanına gelen Mohammed Alsaloussi onu öpücük yağmuruna tuttu.

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