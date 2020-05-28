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Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Bensu Soral: En büyük hayalim sergi açmak

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Bensu Soral: En büyük hayalim sergi açmak
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Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde grafik eğitimi alan Bensu Soral’ın içindeki sanat aşkı karantina günlerinde yeniden ortaya çıkmıştı.

Eşi Hakan Baş ile yaşadığı evin duvarlarından sonra, kolonlarına da resim yaptı. Yakın arkadaşları “Şu salgın bittikten sonra lüften bizim evi de güzelleştir” demeye başladı. Bensu Soral ise en büyük hayalininin; resim ve heykel sergisi açmak olduğunu söyledi.

Bensu Soral: En büyük hayalim sergi açmak

Bensu Soral: En büyük hayalim sergi açmak

 

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