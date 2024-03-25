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‘Ben hayatta ve aşkta mutluyum, benimle mutlu olmayan sussun’ İşte benim süper sevgilim!

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#Henry Cavill#Natalie Viscuso#Ünlülerin Sevgilileri
‘Ben hayatta ve aşkta mutluyum, benimle mutlu olmayan sussun’ İşte benim süper sevgilim
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 12:51

Beyaz perdenin en beğenilen yıldızlarından, sinemanın son Süpermen’i Henry Cavill bir süredir mutlu bir beraberlik yaşadığı kız arkadaşı Natalie Viscuso ile Londra’da görüntülendi. İkili kaldıkları otelden çıkarken fotoğraflarını çeken gazetecilere gülümseyerek poz verdi.

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Henry Cavill lacivert kruvaze ceketi, koyu mavi kot pantolonu ve kahverengi süet botlarıyla her zamanki şıklığını sergilerken sevgilisi Natalie Viscuso ise ağaç desenleriyle süslü beyaz ve yeşil midi eteğini beyaz crop bir kazak ve beyaz rugan çizmelerle eşleştirdi.

KAÇAK AŞIKLAR LONDRA'DA YAKALANDI

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift nadir görüntü veriyor ve önemli davetler ve galalar dışında çok fazla bir arada poz vermiyorlar.

‘Ben hayatta ve aşkta mutluyum, benimle mutlu olmayan sussun’ İşte benim süper sevgilim

Yakışıklılığıyla adeta hayranlarının aklını başından alan Cavill’in 34 yaşındaki kız arkadaşı Natalie Viscuso gösteri dünyasına yabancı bir isim değil.

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Başarılı yönetici, Henry Cavill’in başrolünü oynadığı Süpermen filmi Man Of Steel ve Sherlock Holmes’u canlandırdığı Enola Holmes gibi filmlerin yapımcısı Legendary Entertainment şirketinin başkan yardımcılığını yürütüyordu.

‘Ben hayatta ve aşkta mutluyum, benimle mutlu olmayan sussun’ İşte benim süper sevgilim
Kaldıkları otelden çıkarken görüntülenen çift oldukça mutlu görünüyordu

2021'DE AŞKLARI DUYULDU, İLK POZ 2022'DE GELDİ

İkilinin tanışıklıkları da bu döneme dayanıyor. Henry Cavill Natalie Viscuso ile olan ilişkisini 2021’de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklamıştı.

İkilinin kırmızı halıda ilk birlikte pozları da 2022'de, New York'taki Enola Holmes 2 galasına katıldıklarında gelmişti.

‘Ben hayatta ve aşkta mutluyum, benimle mutlu olmayan sussun’ İşte benim süper sevgilim

Ünlü çift Nisan 2021'de, muhtemelen popüler dizi The Queen's Gambit'e atıfta bulunarak, satranç oynadıkları sevimli bir fotoğrafla ilişkilerini kamuoyuna duyurdular.

Henry Cavill paylaşımının başlığına "Güzel ve parlak aşkım Natalie beni satrançta perişan etmeden kısa bir süre önce sessizce kendinden emin görünen benim" yazarak ilişkisini hayranlarına ilk kez duyurmuştu.

‘Ben hayatta ve aşkta mutluyum, benimle mutlu olmayan sussun’ İşte benim süper sevgilim
Henry Cavill sevgilisiyle sosyal medyadan paylaştığı bu ilk pozun ardından hayranlarından tepki almıştı... Natalie Viscuso'yu yakışıklı oyuncuya "yakıştıramayan" hayranlarına Cavill'in cevabı sert oldu

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Bu aşkın duyulmasıyla birlikte Henry Cavill, sevgilisine yönelik olumsuz yorumlara yanıt vermek için sosyal medyaya geri döndü. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşım sonrası “bazı sosyal düşmanlıklar” gördüğünü yazmıştı.

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"YA BENİMLE MUTLU OLUN YA DA SUSUN!"

Cavill ayrıca spekülasyon ve dedikodu yapmak eğlenceli olsa da bu hayranlarının bu tutkusunun yanlış yerde olduğunu ve en çok değer verdiği insanlara zarar verdiğini söyledi…

Sevgilisini onun yanına “yakıştıramayan” ve hakkında kötü yorumlar yapanlara sitem dolu şekilde seslenen Cavill “Aşkta ve hayatta mutluyum. Siz de benimle mutlu olursanız çok minnettar olurum. Eğer benimle mutlu olmayı kendine yediremiyorsanız o zaman en azından kendinizi gururlandırmaya çalışın" yazdı.

‘Ben hayatta ve aşkta mutluyum, benimle mutlu olmayan sussun’ İşte benim süper sevgilim
Ünlü çift kırmızı halıdaki ilk pozlarını böyle vermişti

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Henry Cavill’in kamuoyu tarafından bilinen son ilişkisi, 2016-2017 yılları arasında bir yıldan kısa bir süre birlikte olduğu Tara King ile olmuştu. Yakışıklı aktör 2013’te de kısa bir süre The Big Bang Theory dizisiyle tanınan Kaley Cuoco ile ilişki yaşamıştı.

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#Henry Cavill#Natalie Viscuso#Ünlülerin Sevgilileri

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