Başta yanaşmadı, sonra sevinçten havalara uçtu: Dördüncü bebek iyice kendini gösterdi

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Podyumların en sevilen yüzlerinden Avustralyalı süper model Miranda Kerr ünlü aktör Orlando Bloom’la dillere destan bir aşk yaşamıştı. 2007’de dünyanın karşısına gösteri dünyasının parmakla gösterilen çifti olarak çıkan Kerr ve Bloom 2010’da evlendi. Ancak bu büyük aşk ve evlilik 2013’te sürpriz bir şekilde bitecekti.

Miranda Kerr ve Orlando Bloom son üç senesini evli geçirdikleri 6 yıllık ilişkilerinden bir erkek çocuk sahibi oldular... Çift yollarını dostça ayırıdıktan sonra yeni aşklara yelken açıp yeni yuvalar kurdular

Evliliklerinden 12 yaşında bir oğulları olan çift yollarını dostça ayırdılar ve çocuklarına yıllarca bir arada, uyumlu bir şekilde ebeveynlik yaptılar. Yıllar sonra Orlando Bloom Katy Perry’yle yeniden aşka yelken açtı ve çiftin bir kızları oldu.

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Miranda Kerr ise gönlünü 2015’te Snapchat’in kurucusu, ünlü milyarder Evan Spiegel’e kaptırdı. Çift 2017’de büyük aklarını nikah masasına taşıdılar ve hemen ailelerini büyütmeye başladılar. Güzel model 2018’de ve 2019’de arka arkaya doğum yaptı ve bir buçuk yıl arayla iki oğlu daha oldu.

Miranda Kerr 2017’de milyarder iş insanı Evan Spiegel'le evlendi ve arka arkaya 2 erkek çocuk sahibi oldu

Bu evlilikten doğan ilk oğlu 5, ikinci oğlu da 3 yaşına gelen Miranda Kerr’e eşi Spiegel bir çocuk daha istediğini söylemişti. Başta bu fikre sıcak bakmayan Miranda Kerr, geçen yıl verdiği röportajda “Kocam beni dördüncü çocuğa ikna etmeye çalışıyor” demişti.

Miranda Kerr dördüncü kez anne olacağı haberini geçen ay bu fotoğrafı paylaşarak vermişti

Başta bir kez daha anne olma fikrinden çekinen ünlü model büyük bir aşkla sevdiği eşinden bir çocuğu daha olması fikrine zamanla alıştı. Ve çift kısa bir süre önce bebek beklediklerini açıkladı. 40 yaşındaki Miranda Kerr mutlu haberi Instagram takipçilerine "Dördüncü bebeği duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım" diyerek duyurmuştu.

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Kerr geçtiğimiz gün kendisinden 7 yaş küçük girişimci eşi Evan Spiegel ile çıktıkları romantik yürüyüşün fotoğraflarını paylaştı. Ve artık iyice beliren karnını da takipçilerine gösterdi. Miranda Kerr, eşiyle birlikte bir vadinin önünde poz verdikleri tatlı bir selfie’yi de paylaştı ve altına “En sevdiğim seyahat partnerimle hafta sonu maceraları” yazdı.

Miranda Kerr eşi eşi Evan Spiegel'le çıktığı doğa yürüyüşünden fooğraflar paylaştı ve iyice belirgin hale gelen karnını gösterdi

Miranda Kerr, geçtiğimiz ay hamileliğiyle ilgili bazı tuhaf isteklerini itiraf etmişti. Bir kez daha erkek çocuk sahibi olacak olan ünlü model sürekli olarak çeşit çeşit narenciye, greyfurt ve limonlu tatlı su aş erdiğini söylemişti. Kerr, daha önceki hamileliklerinin farklı geçtiğini anlattı. Güzel yıldız aş ermelerini "Oğlanlardan birinde canım elma çekiyordu, diğerinde yoğurtlu dondrma - ve şimdi canım portakal çekiyor. Diğerinde ise "lütfen bana bir hamburger ver!" diyordum" diyerek anlattı.

Kerr ve Spiegel çifti 5 ve 3 yaşındaki oğlullarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmıyor ve çocuklarının yüzlerini göstermiyorlar

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Kerr, başta pek istememiş olsa da dört numaralı bebeğe hamile olmanın hayatında harika bir dönem olduğunu ve çok minnettar olduğunu söyledi. Kendine ait bir kozmetik ürünleri markasının olan ve artık podyumda değil de iş dünyasında kendini gösteren Kerr, önceliği hep ailesine verdiğini söylemişti.