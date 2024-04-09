Başkası olsa hayalini kurar... Onlar tahta çıkmaya korkuyor!

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Artık herkesin çok iyi bildiği gibi annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta çıkan Kral 3. Charles'ın kansere yakalandığı bu yılın ilk döneminde açıklandı.

Ardından veliahtı Prens William'ın karısı Galler Prensesi Catherine de aynı hastalığa yakalandığını açıkladı. Ailede ciddi bir sağlık krizi yaşanıyor işin açıkçası.

BİR YANDA SAĞLIK SORUNLARI DİĞER YANDA ÜLKE İDARESİ

Ama sadece bu kadar değil. Çünkü İngiliz kraliyet ailesinde başka bir konu daha gündemde. O da tahtın devriyle ilgili.

Her ne kadar annesi 70 yıl tahtta kalsa da Charles'ın 70'li yaşlarda kral olduğu düşünülürse aynı durum onun için söz konusu olamayacak.

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Ayrıca son dönemde yaşadığı sağlık sorunu da onu epey zorluyor. Her ne kadar kendisi hayatını hastalık öncesinde gibi sürdürmeye çalışsa da işin gerçeği bu.

İşte bu yüzden uzmanlara göre İngiliz kraliyet ailesinde çok da alışılmadık bir hareketlilik söz konusu.

Bir yanda Kral 3. Charles, diğer yanda gelini Kate Middleton, sadece aile için değil tüm dünya için bir şok etkisi yaratan kanserle mücadele ederken bir yandan da tahtın geleceği için hararetli konuşmalar yapılıyor.

TAHTA ÇIKIŞ YAKLAŞTIKÇA ENDİŞELERİ DE ARTIYOR

Bunların odağında da Prens William ile karısı Prenses Kate var.

Yıllardır İngiliz kraliyet ailesini yakından takip eden konunun uzmanı Tina Brown bu konudaki öngörülerini New York Post gazetesine yazdığı makalede açıkladı.

Onun aileye yakın kaynaklara dayandırarak yaptığı yoruma göre Prens William ile Kate Middleton, tahta çıkışları yaklaştıkça yoğun bir endişeye kapılıyorlar.

Brown "Charles'ın kanser haberi William ile Kate'in tahta çıkışını korkutucu derecede yakınlaştırdı" diye yazdı.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Aileye yakın kaynaklarım bana bu durumun Galler çiftini büyük bir endişe ve gerilim kaynağı olduğunu söyledi."

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DAHA UZUN YILLAR BÖYLE DEVAM EDECEK SANIYORLARDI

Tina Brown'un da altını çizdiği üzere Prens William tahta çıktığında Kate Middleton da doğal olarak kraliçe unvanını alacak.

Bu da her ikisi de 42 yaşında olan çiftin eskisinden daha fazla resmi görev üstleneceği anlamına geliyor. Brown'ın yorumuna göre bu durum Galler çiftinin büyük bir endişeye kapılmasına yol açtı.

Bunun nedeni de çocukları 10 yaşındaki George, 8 yaşındaki Charlotte ve 5 yaşındaki Louis. Tina Brown'ın görüşüne göre Kate ile William'ın planı ve beklentisi farklıydı.

Onlar daha uzun bir süre tahta çıkmadan, meraklı gözlerden uzakta çocuklarını büyütmeyi planlıyordu.

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Fakat tahta çıkma olasılığının yaklaşması bu konudaki planlarını da değiştirmelerine neden olabilir.

AİLENİN SORUNLARIYLA DA ONLAR UĞRAŞMAK ZORUNDA KALACAK: Tina Brown'a göre tahta geçtiklerinde Kate ile William, ailenin başını ağrıtan ve skandala varan bazı sorunlarla da daha fazla yüzleşmek ve mücadele etmek zorunda kalacaklar. Prens Andrew'nun yarattığı skandallar, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın açıklamalarının yarattığı gerilimler bunlar arasında.





YİNE DE CHARLES KOLAY PES EDECEK GİBİ DEĞİL

Kral Charles'ın hastalığı nedeniyle resmi görevlerini azaltması, yaşının da ileri olması nedeniyle tahtı William ile Kate'e beklenenden daha erken bırakması uzun süredir masada olan ve konuşulan bir seçenek.

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Her ne kadar kral olmak için 70 yıl bekleyen Charles'ın görevini bu kadar çabuk bırakmasını beklemeyenler olsa da sağlık sorunlarının buna yol açabileceği de konuşulanlar arasında.

Fakat yine de Charles, kolay kolay pes edecek gibi görünmüyor. Hatta bu yılın son döneminde karısı Kraliçe Camilla ile birlikte önceden planlanan Avustralya gezisine çıkmayı bile düşünüyor.

Bu konuda konuşulanlara göre Charles bu gezide sadece Avustralya ile yetinmeyip Yeni Zelanda ve Samoa'ya da uğramayı düşünüyor.

Ayrıca yakın çevresine göre Kral Charles'ın kanser tedavisi gayet iyi gidiyor. Bu durum da onun geleceğe bakışını olumlu biçimde etkiliyor.

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HEP SÖYLENTİLERİN MERKEZİNDE KALACAKLAR: Özetle bu yılın başından bu yana sağlık sorunları ön plana çıkan İngiliz kraliyet ailesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların ardı arkası gelmiyor. Görünüşe göre de bu durum biraz daha sürecek.