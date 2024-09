Babaannem eldivensiz araba kullanmazdı... Ünlü oyuncu evlerinden birinin kapılarını açtı

Haberin Devamı

Sinema bir yana bir de iş dünyasına adım attı ve kendi ev ürünleri, yaşam tarzı markasını yarattı bu ünlü oyuncu.

Son günlerde yeniden hareketlenen aşk hayatı nedeniyle gündeme gelen yıldız, bambaşka bir adım attı ve sahip olduğu evlerden birinin kapılarını hayranlarına açtı.

En ince ayrıntısına kadar kapalı kapılar ardındaki hayatını gözler önüne serdi bir başka deyişle.

Kim mi bu ünlü? Daha da önemlisi neden evinin kapılarını bütün ayrıntısıyla hayranlarına açtı?

EVLERİNDEN BİRİNİ BÜTÜN AYRINTILARIYLA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Bu kısaca anlattığımız ünlü Hollywood'un en güler yüzlü ve başarılı yıldızlarından biri olan Reese Witherspoon.

Rol aldığı filmler bir yana hem özel hayatı hem de kurduğu ve tıpkı oyunculuğu gibi istikrarla sürdürdüğü yaşam tarzı markasıyla da konuşuluyor 48 yaşındaki Witherspoon.

Güzel oyuncu babaannesinin soyadı ve dedesinin adından oluşturduğu markanın ürünlerini tanıtmak için de bu kez farklı bir yol denedi... "Model" olarak kendisini ve Nashville'de yaşadığı evini seçti.

Sosyal medya sayfasından da hem kendi yaşamını hem de söylediği gibi ABD'nin güney eyaletlerindeki yaşam tarzını gözler önüne serdi.

Reese Witherspoon, hayranlarıyla önce iki katlı evinin dış cephesini paylaştı.

Yemyeşil bir bahçesi olan evin sarmaşıklarla çevrili dış cephesini ardından oturma odasını, yatak odasını, mutfağını ve bahçesini de hayranlarının beğenisine sundu.

Sinemadan sonra iş dünyasına da adım atan Reese Witherspoon, kendine ait internet sitesinde hayat yolculuğunda örnek aldığı kişilerin babaannesi Dorothea Draper ve dedesi William James Witherspoon olduğunu belirtti.

Güzel oyuncu "Onlar geçmişte olduğu gibi şimdi de benim hayatımın en büyük esin kaynakları" diye vurguladı.

BABAANNESİ VE DEDESİ HAYAT YOLCULUĞUNDA ONA REHBER OLDU

Özellikle de kendi ailesini kurup anne olduktan sonra Nashville'de döndüğünde babaannesi Dorothea'nın kendisine yol gösterici olduğunu belirtti güzel oyuncu.

Sonra da şu satırlara yer verdi: "Ben bir hanımefendi gibi giyinmeyi ve öyle davranmayı Dorothea'dan öğrendim. Evimle gurur duymayı, komşularıma ihtiyaç duyduklarında yardım etmeyi, herkesi evime davet etmeyi..."

Reese Witherspoon, babaannesi Dorothea'nın ilerleyen yaşına rağmen tam da gerçek bir hanımefendi gibi davrandığını, yıllardır kullandığı beyaz arabasının direksiyonuna uygun sürücü eldivenlerini takmadan el bile sürmediğini ekledi.

Babaannesinin çok fazla elbisesi olmadığını belirten Witherspoon "Ama öyle inanılmaz bir giyim anlayışı vardı ki uygun aksesuarlarla onları kullanıp muhteşem görünmeyi başarırdı" diye anlattı kendisine ilham veren babaannesini.

BÖLGENİN YAŞAM GELENEKLERİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ayrıca Dorothea'ınn ayakkabılarıyla çantalarının renk uyumuna her zaman özen gösterdiğini, inci kolyesiyle alyansını da hiç çıkarmadığını anlattı.

Reese Witherspoon özel hayatında da iş yaşamında da bu iki aile büyüğünden öğrendiklerini uygulamaya çalıştığını özetledi kısacası.

Güzel oyuncunun kendi kurduğu markasında da yaşadığı evinde de önem verdiği başka bir ayrıntı da ABD'deki kırsal yaşam geleneğini sürdürmek, geçmişle bugün arasında bir köprü kurmak.

Witherspoon'un kırsal bölgede bulunan evinde, pencere kenarında bir de okuma köşesi var.

Güzel oyuncu, yatak odasından mutfağına evinin bütün köşelerini takipçileriyle paylaştı.





Ünlü oyuncunun mutfağının ada kısmındaki mermer tezgah ve dolaplarının rengi de takipçilerinin beğenisini kazandı.





Witherspoon'un evinin içinde yüzme havuzu olan kocaman bir bahçesi de bulunuyor.

Oyunculuk kariyerine daha küçük bir çocukken başladı Witherspoon. Kamera karşısına geçtiği ilk yapım 1991 tarihli The Man In The Moon (Aydaki Adam) ile başladı. Sonra da birbiri ardına yapımlarda rol aldı.

2001 yılında Legally Blonde adlı filmle iyi bir çıkış yakaladı. Walk In The Line adlı filmle 2005 yılında en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazandı.

Doktor bir baba ile hemşire bir annenin kızı olan Reese Witherspoon, mesleğine erken başladığı gibi çok genç yaşta Ryan Philippe ile ilk evliliğini yaptı. İki çocuk sahibi olduğu bu evlilik 1999 ile 2008 arasında devam etti.

İlk evliliğinin bitmesinden 11 yıl sonra bu kez Jim Toth ile hayatını birleştirdi. Bir erkek çocuk sahibi olduğu bu evlilik de geçen yıl sona erdi.

Üç çocuk annesi Witherspoon son haftalarda finansçı Oliver Haarman ile yeni bir romantik ilişkiye başladı.



Witherspoon'un Ryan Philippe ile yaptığı ilk evliliğinden iki, Jim Toth ile geçen yıl biten evliliğinden de bir tane çocuğu bulunuyor.





KİŞİSEL SERVETİ YARIM MİLYAR DOLARA YAKIN

Çocuk yaşta kariyerine başlayan Witherspoon'un toplam servetinin ise 440 milyon dolar olduğunu hatırlatalım.

Yıldızın sosyal medya üzerinden kapılarını açtığı Nashville'deki malikanesinin yanı sıra Los Angeles başta olmak üzere ABD'nin farklı yerlerinde de mülkleri bulunuyor.