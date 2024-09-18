Bir yıldız milyonların gözü önünde çöktü: Ünlü sunucu yastığa sarılıp ağlıyordu... Birazcık para kazanma hayali yine suya düştü

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Ama bir gün her şey tersine döndü. Sağlığı bozuldu, parası bitti, elinde tek kuruşu bile kalmadı.

Bu durumu da kimseden saklamadı... Hayatını ve arka arkaya gelen hastalıklarını konu alan bir belgesel için kamera karşısına geçti. Orada yanında duran bir yastığa sarılarak "Artık ne arkadaşım var ne param. Bu benim başıma geldiyse herkesin başına gelebilir" diyerek ağladı.

İşte o belgesel onun iyice bozulan maddi durumunu düzeltmesi için bir fırsattı. O yüzden de hayatını, ruhunu üzerindeki tüm perdeleri kaldırarak gözler önüne serdi. Ama elinde yine büyük bir hayal kırıklığı kaldı..

Biraz da olsa para kazanmak ve en azından maddi durumunu toparlamak için onca çaba harcadığı o belgeselden de eline umduğu kadar para geçmedi. Üstelik ileri sürülenlere göre küçük düşürüldü ve aşağılandı. Özetle bir dönem ekrana yıldız olarak damgasını vuran bu ünlü yine umduğunu bulamadı.

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HEM DERDİNİ ANLATMAK HEM DE BİRAZ PARA KAZANMAK İSTEMİŞTİ

Bu, öyküsünü kısaca anlattığımız kişi ABD'de bir dönem hazırlayıp sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla yıldız haline gelen Wendy Williams.

59 yaşındaki Williams, tam da şöhretinin zirvesindeyken 2021 yılında aniden ortadan kaybolmuştu. Sonra bunun nedeni ortaya çıktı. Önce hareket yeteneğini kısıtlayan Grave hastalığına yakalanan Williams, lenf ödem ve hipertiroidi ile boğuşmaya başladı.

Onun ardından daha büyük bir felaketle karşılaştı. Tıpkı ünlü oyuncu Bruce Willis gibi frontotemporal demans teşhisi aldı.

Bu arada vesayet altına alındığı için parasını da kendisi kontrol edemez oldu. Ki zaten birikimlerinin büyük bir bölümü sağlık sorunlarıyla mücadelesi sırasında harcandı.

Wendy Williams, en azından maddi olarak biraz rahatlamak için kendi hayatını ve sağlık mücadelesini konu alan Where Is Wendy Williams? (Wendy Williams Nerede?) adlı belgeselde kamera karşısına geçmeyi kabul etti. Bütün yaşadıklarını da samimi bir şekilde anlattı.

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Ama sonuç olarak yine büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü onca umutlu kamera karşısına geçtiği belgeselden eline sadece 82 bin dolar geçti.

VESAYETİNİ ELİNDE TUTAN KİŞİ DAVA AÇTI

Bu durum da yeni bir dava konusu oldu. Wendy Williams'ın vasisi olan Sabrina Morrissey, belgeselin ünlü sunucunun bunama hastalığını istismar ettiğini ileri sürerek dava açtı. Morrissey, söz konusu belgeselin Williams'ı aşağıladığını ve onu halka gülünç bir şekilde gösterdiğini ileri sürdü.

Wendy Williams'ın vesayetini elinde bulunduran Morrissey, geçen şubat ayında da belgeselin yayınlanmasını önlemek için yasal yollara başvurdu ancak bu konuda başarılı olamadı.

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Sonuç olarak hem hastalıkları hakkında farkındalık yaratmak, hem kendini anlatmak hem de para kazanmak amacıyla kamera karşısına geçmeyi kabul ettiği belgesel Williams, için bir tür felakete dönüştü.

GÜNDÜZ KUŞAĞININ YILDIZIYDI

Yıllar boyunca gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan The Wendy Williams Show adlı programı yapan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Williams, en son 2021 yılında kamera karşısına çıktı. Sonra yaşadığı sağlık sorunlarını öne sürerek programını da bitirdi, ortadan da kayboldu.

Bu ayın başlarında kendisi için hazırlanan bir belgesele konuk olduğunda çok da iyi görünmüyordu. Maddi sorunlar yaşayan, kötü alışkanlıkları nedeniyle vesayet hakkı ailesine verilen Williams, o programda gözyaşları içinde ne parası ne de arkadaşı olduğunu söyledi. Artık bir trajedinin kahramanı olan ünlü sunucu " Bakın bu bana olduysa size de olabilir" diye seslendi.

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En son kamera karşısına çıktığı 2021 yılında da, söz konusu belgeselde de Williams'ın ayakta kolay duramadığı, kontrol dışı hareketler sergilediği görüldü.

RADYODAN EKRANA GEÇTİ

Gerçekç adı Wendy Joan Williams olan ünlü sunucu, kariyerine 2008 yılında başladı. Önce radyo sunuculuğu yaptıktan sonra ekrana geçti. Bu arada Williams'ın, ünlü oyuncu Bill Cosby'yi cinsel saldırıyla suçlayanlardan biri olduğunu da hatırlatalım.

Wililams'ın gündüz kuşağında hazırladığı sohbet programı kısa sürede o kadar büyük ilgi gördü ki çok sayıda Emmy Ödülü'ne de aday gösterildi.

Fakat 10 yıl sonra Graves hastalığı ve hipertiroidi semptomları nedeniyle programına ara vermek zorunda kaldı önce. Sonra da hastaneye kaldırıldı. Oğlu programının belirsiz bir süre ekranda olmayacağını açıkladı.

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Wendy Williams, son olarak 2021 yılında kamera karşısına geçmişti. Fakat şöhret ile birlikte bazı kötü alışkanlıklara katıldığı da biliniyor ünlü sunucunun.