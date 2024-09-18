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DÃ¶rt tane Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirip Ã¼stelik 50 yaÅŸÄ±na gelip incecik kalmak... DÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeklerinden biriyle yÄ±llar boyu evli kalmak... Kendi Ã¼lkesinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda dudak uÃ§uklatan malikanelere sahip olmak...

Ã–yle ya da bÃ¶yle Ã§ok kiÅŸi iÃ§in sadece hayal olabilecek bir serveti elinde tutmak... Tabii ki birbirinden gÃ¼zel ve saÄŸlÄ±klÄ± Ã§ocuklar...

BÃ¶yle bakÄ±nca yeryÃ¼zÃ¼nde Victoria Beckham'a Ã¶zenen, ona benzemek isteyen, yerinde olmayÄ± hayal eden birÃ§ok kadÄ±n var muhtemelen.

Peki ya size Victoria Beckham'Ä±n da bir dÃ¶nem kendisinden Ã§ok daha Ã¼nlÃ¼ olan bir baÅŸka kadÄ±na Ã¶zendiÄŸini, bunu takÄ±ntÄ± haline getirdiÄŸini hatta gidip saÃ§Ä±nÄ± onun kuafÃ¶rÃ¼nde kestirdiÄŸini sÃ¶ylesek...

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SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Victoria Beckham, dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Linda Evangelista'ya o kadar Ã¶zeniyordu ki saÃ§Ä±nÄ± bile gidip onun kuafÃ¶rÃ¼nde kestirdi.Â

Åžu anda Victoria Beckham, dÃ¼nyanÄ±n en zengin ve Ã¼nlÃ¼ kadÄ±nlarÄ±ndan biri. Ama henÃ¼z bu kadar Ã¼nlÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde onun da Ã¶zendiÄŸi ve benzemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼nlÃ¼ vardÄ±.

Hatta kendisinin itiraf ettiÄŸine gÃ¶re o Ã¼nlÃ¼ ve gÃ¼zel kadÄ±n, Victoria Beckham iÃ§in bir takÄ±ntÄ± haline gelmiÅŸti.

Kendisini ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸturan Spice Girls (Baharat KÄ±zlar) grubunun daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sonra moda dÃ¼nyasÄ±nda isim yapan Victoria Beckham sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Linda Evangelista'ya fazlasÄ±yla Ã¶zeniyordu.

Beckham bunu da Vogue dergisinin 90'lÄ± yÄ±llarÄ± konu alan belgeselinde samimi bir ÅŸekilde anlattÄ±.

Evangelista saÃ§Ä±nÄ±n rengini deÄŸiÅŸtirdiÄŸinde Victoria da boyattÄ±. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Evangelista, 90'lÄ± yÄ±llarda en Ã§ok Ã¶zendiÄŸi Ã¼nlÃ¼ kadÄ±ndÄ±.Â



Victoria Beckham, 1990'larÄ±n moda ikonu Linda Evangelista'nÄ±n kendisi iÃ§in bir takÄ±ntÄ± haline geldiÄŸini hatta saÃ§Ä±nÄ±n kÄ±sa olduÄŸu dÃ¶nemde bile onun kuafÃ¶rÃ¼ne gidip onunkine benzer bir model kestirdiÄŸini itiraf etti.

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Beckham bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Linda, saÃ§Ä±mÄ± kestirmemin ve farklÄ± bir renge boyatmamÄ±n sebebiydi. Hatta New York'ta bulunduÄŸum sÄ±rada onun kuafÃ¶rÃ¼ne gittim."

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o gÃ¼n kuafÃ¶r saÃ§Ä±nÄ± kesmeyi bitirdiÄŸinde Beckham da iÃ§indeki Linda'nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetti.

DAVID DE TARZINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°: Victoria Beckham, kocasÄ± David ile aralarÄ±nda bu moda ve marka konusunun bir baÄŸlantÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±klarÄ± ilk dÃ¶nemde David'in, sÄ±rf Victoria Ã¼nlÃ¼ tasarÄ±mcÄ±larÄ±n kÄ±yafetlerini giymeyi sevdiÄŸi iÃ§in kendi giyim tarzÄ±nÄ± ona uygun olarak deÄŸiÅŸtirdi.Â Â

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Victoria ve David, flÃ¶rt ettikleri ilk dÃ¶nemden bu yana uyumlu ve iddialÄ± giyimleriyle biliniyor.Â

KÃœÃ‡ÃœKKEN LÃœKS MARKALARIN BOÅž PARFÃœM ÅžÄ°ÅžELERÄ°NÄ° BÄ°RÄ°KTÄ°RÄ°RDÄ°Â

Victoria, belgeselin bir baÅŸka bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de lÃ¼ks markalara daha Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda meraklÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.

Orada sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken annesinin bir arkadaÅŸÄ± Chanel'in parfÃ¼mlerini kullanÄ±yordu. Victoria'nÄ±n bu tÃ¼r markalara meraklÄ± olduÄŸunu bildiÄŸi iÃ§in de parfÃ¼m ÅŸiÅŸeleri boÅŸaldÄ±ÄŸÄ±nda onlarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±za veriyordu.

Ã‡ocukluÄŸuna dair bu ayrÄ±ntÄ±yÄ± "O boÅŸ ÅŸiÅŸeleri odamÄ±n penceresine dizerdim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸiÅŸelerin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ seviyordum" diye anlattÄ± Victoria Beckham.

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Hatta bu konuda baÅŸka bir Ã§ocukluk anÄ±sÄ± daha var Victoria'nÄ±n: "HatÄ±rlÄ±yorum da bir keresinde bana bu boÅŸ parfÃ¼m ÅŸiÅŸelerini Gucci'nin bir plastik poÅŸetine koyarak vermiÅŸti. O poÅŸet yÄ±rtÄ±lana kadar her gÃ¼n kitaplarÄ±mÄ±, defterlerimi onun iÃ§ine koyarak okula gittim. Kendimi Ã§ok Ã¶zel hissettim."

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