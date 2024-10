‘Ayrılık tarihleri bile belli’ demişlerdi… Bu büyük aşka inanmayan herkes yanıldı...

Haberin Devamı

Taylor Swift için “hem işte ham ede aşkta kazanıyor” desek yeridir. Ünlü şarkıcının ABD’nin en ünlü futbol yıldızlarından Travis Kelce’yle yaşadığı aşk da doludizgin ilerliyor.

DOLUDİZGİN AŞK!

Hemen her gün haklarındaki bir haberle manşetlere taşınan ünlü çift geçen hafta sonunu New York’ta geçirdi ve elbette gittikleri her yerde de peşlerine paparazzileri takıp bol bol aşk pozu verdiler.

New York’ta Yankees ve Guardians maçına giden çift tribünlerde de güle oynaya, sık sık da öpüşüp koklayarak maç izlediler ve mutluluk tablosu sergilediler. Swift ve Kelce birkaç gün önce de Taylor Swift’in en yakın dostları Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftiyle dörtlü bir yemeğe çıkmıştı.

HERKES BU İLİŞKİYİ KONUŞUYOR

İlişkilerinde bir yılı deviren çift için Swift hayranları pek mutlu, sağlam adımlarla evliliğe ilerleyen bu aşk sadece milyonlarca Swift hayranının değil magazin basınının da dilinden düşmüyor.

Oysa daha sadece birkaç ay önce basına yansıyan bir iddia ortalığı karıştırmış, aşıklar zor durumda kalmıştı. Bir halkla ilişkiler ve reklam ajansına ait olduğu söylenen imzalı belgeler sosyal medyaya yansıdı.

"REKLAM AŞKININ" BİTİŞ TARİHİ BİLE BELLİ İDDİASI

İddialara göre Taylor Swift – Travis Kelce aşkının sadece bir reklam olduğu ve PR ajansları tarafından pompalandığı yazan bu kağıtlarda çiftin ilişkisinin seyrinin ve “yeterince” reklam olduktan sonra Swift ve Kelce’nin ayrılıklarının açıklanacağı tarih bile bu belgelerde yazıyordu.

Bahsi geçen belgelerde Swift ve Kelce’nin 28 Eylül 2024 tarihinde ayrılıkları açıklanacak ve ardından da basın kuruluşlarına “dostça” ayrıldıkları ve aralarının bozuk olmadığı, dost kalacakları yazacaktı.

Bu iddia ortaya atıldığında en sert tepki Travis Kelce’den gelmiş, ünlü sporcu bunun büyük bir yalan olduğunu söylemişti.

HER ŞEYE VE HERKESE "İNAT" AYRILMIYORLAR

Ekim ayının tam ortasına geldiğimiz gün Taylor Swift ve Travis Kelce’nin tüm bu çirkin dedikodulara rağmen verdikleri mutlu aşk pozları iddiaların yalan olduğunu çoktan kanıtladı.

Amerikan futbolu sezonu başladığı ilk haftalarda takımının yıldız oyuncusu olmasına rağmen kötü bir performans gösteren Travis Kelce’nin Taylor Swift’le yaşadığı aşk yüzünden mesleğini boşladığı, kafasının hep ilişkisinde olduğu için sahada varlık gösteremediği de söylenmişti.

Hatta bu maçlarda Taylor Swift’in her zamanki gibi tribünlerde yerini almamasının Travis Kelce’nin performansına yansıdığı bile konuşuldu.

Ancak geçen yılın eylül ayında Taylor Swift’in bir anda Travis Kelce’nin takımı Kansas City’nin maçlarında görünmeye başlamasıyla ortaya çıkan bu aşk tüm söylentileri, iddiaları ve aksi yönde konuşanları deyim yerindeyse “boşa düşürdü” ve her geçen gün büyüdü.

YOLUN SONUNDA EVLİLİK GÖRÜNÜYOR

Taylor Swift ve Travis Kelce yoğun konser ve maç programlarından fırsat buldukça her an bir arada olmaya ve mutluluklarını sergilemeye devam ediyorlar. Çoktan ailelerinin onayını da alan bu aşkın artık evliliğe yaklaştığı da çiftin yakın çevresi tarafından dillendirilmeye başladı.