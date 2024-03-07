Aylarca kaçıp en sonunda sarmaş dolaş ortaya çıkmışlardı… Genç sevgililerin aşk ateşi çabucak sönüp gitti

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Kim ne derse desin, Kylie Jenner ve Timothee Chalamet arasında filizlenen bu beklenmedik aşk geçen yılın en çok konuşulan magazin olaylarından bir haline geldi.

ÖNCE YAKIŞTIRAMADILAR, ŞİMDİ DE AYRILIK VAR DİYE ÜZÜLDÜLER

Şimdilerde ise Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'nin hayranları, süperstar ikilinin ayrıldıkları korkusuyla çiftin ilişki durumuyla ilgili endişelerini dile getirmeye başladılar.

Çöl Gezegeni Dune’un 28 yaşındaki yıldızı ve 26 yaşındaki makyaj imparatoriçesi, ilişkilerinin ilk günlerinden beri çok ortalarda görünmemek hatta aşklarını saklamak için epey ter dökmüşlerdi.

Aylarca paparazzilerle kaçma kovalamaca oynadıktan sonra aşklarını dünyaya ilan eden Kylie ve Timothee ocak ayından beri birlikte görüntülenmeyince bu kez de ayrıldıkları dedikoduları çıktı.

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İKİSİ DE KENDİLERİNİ İŞE VERDİ AMA HERKES AYILIK SÖYLENTİSİNE İKNA OLDU

Kylie Jenner bir süredir Paris Moda Haftası için defileden defileye koşturuyor, kalan zamanında da bir yandan kendi adını taşıyan makyaj markasının işleriyle bir yandan da iki küçük çocuğuyla ilgileniyor.

Timothee Chalamet ise başrolünü oynadığı ve hemen hemen art arda gösterime giren iki filmi Wonka ve Dune’un tanıtım kampanyaları için dünyayı dolaşmaktan yorgun düştü.

Genç aşıklar belki de bu yoğun tempoları yüzünden ayrı kalmış olsalar da birlikte fotoğraf vermemeleri ayrıldıkları söylentilerini alevlendirdi.

Çiftin her adımlarını takip edip ilişkinin analizini yapan hayranlarına göre bu gizli başlayıp hızlıca ilerleyen sonra da dünyanın gözleri önünde giderek alevlenen aşk aynı hızla sönüp gitti.

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YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA MESAJ MI VERMEYE ÇALIŞIYOR?

Bu ayrılık iddialarını güçlendiren şeylerden biri de Kylie Jenner’ın son birkaç gündür Instagram ve TikTok’tan yaptığı paylaşımlar oldu.

Hayranları bu paylaşımların iki çocuk yetiştiren ve sürekli genişleyen bir iş imparatorluğuyla ilgilenen bekar bir anne olarak kendi başına ne kadar iyi durumda olduğunu vurgulayarak bir ayrılığı 'yumuşak bir şekilde başlatma' girişimi olduğuna ikna oldular.

HER ŞEY TAM BİR YIL İÇİNDE OLUP BİTTİ

Timothee ve Kylie'nin ilk olarak Ocak 2023'te Paris Moda haftasında tanıştıkları biliniyor. Hatta ikiliyi tanıştıran da yakışıklı aktörle arkadaş olan Kendall Jenner. Genç aşıklar bu söylenti çıktıktan sonra aylar boyu gizlice görüşmeye çalışmıştı.

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Kylie Jenner’ın camları simsiyah cipiyle sürekli Timothee Chalamet’nin evine girip çıktığı, o civarda yürürken ya da alışveriş yaparken görüldüğü fotoğraflar defalarca manşet oldu.

KAÇAK AŞIKLAR ÖPÜŞÜP KOKLAŞARAK ORTAYA ÇIKMIŞTI

Aşkın ilk fotoğrafları ise geçen eylül ayında gelmiş, ünlü aşıklar Beyonce’nin Los Angeles’ta verdiği konsere birlikte gidip önce samimi şekilde sohbet ederken sonra da herkesin içinde öpüşürken ortaya çıkmıştı.

Böylece artık kaçmaktan vazgeçen Timothee ve Kylie iki hafta sonra Amerika Açık Tenis Turnuvasını da birlikte izledi. Daha doğrusu verdikleri fotoğraflara bakarak onlar maç boyunca sürekli öpüşüp koklaştı, maçı izlemeye gelenler de her şeyi bırakıp genç aşıkları seyre daldı…

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