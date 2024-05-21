Onunla evlendiÄŸinde geÃ§ici bir delilik yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±... AteÅŸli bir rÃ¼ya gÃ¶rdÃ¼... Ama aklÄ± baÅŸÄ±na geldi

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Ã–yle de ifade etseniz bÃ¶yle de bu sorunun asÄ±l amacÄ± belli...

YÄ±llar Ã¶nce ayrÄ±lan iki sevgilinin, tekrar bir araya geldiklerinde bu kez mutluluÄŸu bulup bulamayacaÄŸÄ± asÄ±l merak konusuydu.

Bunun olumlu Ã¶rnekleri de Ã§ok aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa... YÄ±llar Ã¶nce aÅŸklarÄ± yarÄ±m kalan birÃ§ok Ã§ift, tekrar bir araya geldiklerinde bu kez birbirlerinin kÄ±ymetini bilerek gerÃ§ek anlamda mutlu ve huzurlu bir birliktelik hatta evlilik yÃ¼rÃ¼tebiliyor.

Ama kimi zaman da bÃ¶yle olmuyor. Araya giren uzun yÄ±llarÄ±n getirdiÄŸi hasret ve biraz da o yarÄ±m kalmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± tamamlama dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸku yaÅŸansa da o ilk heves geÃ§ince bÃ¼yÃ¼ de bozuluyor.

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YILLAR SONRA AÅžKLARINA KALDIÄžI YERDEN DEVAM ETTÄ°LER

TÄ±pkÄ±, neredeyse 20 yÄ±l sonra, baÅŸka evlilikler ve aÅŸklarÄ±n ardÄ±ndan bir araya gelen hatta bu kez evlenip muratlarÄ±na eren Jennifer Lopez ve Ben Affleck Ã¶rneÄŸinde olduÄŸu gibi.

2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±lan ama belli ki birbirlerini tam anlamÄ±yla unutamayan Lopez ile Affleck, 2021'de yeniden bir araya geldiler. 2022 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce acil bir nikah, ardÄ±ndan da Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼ren dillere destan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdiler.

Ã–nceleri haklarÄ±nda ortaya atÄ±lan sÃ¶ylentilere inat gittikleri her yerde de mutluluk tablosu sergilediler. Ama son haftalarda Ã§iftin cephesinden hiÃ§ de iÃ§ aÃ§Ä±cÄ± haberler gelmiyor.

SÃ¶ylentilere gÃ¶re evlilikleri Ã§Ä±kmaza girdi ve boÅŸanma yolunda adÄ±m adÄ±m ilerliyorlar.

Her ne kadar geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu uzun bir aradan sonra birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenseler de sonradan kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran baÅŸka bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.

Jennifer Lopez, rol aldÄ±ÄŸÄ± Atlas adlÄ± filmin galasÄ±na tek baÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. Her ne kadar birlikte gÃ¶rÃ¼lmeleri ortalÄ±ÄŸÄ± biraz sakinleÅŸtirmiÅŸ olsa da bu durum yine ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentilerini alevlendirdi.

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'BU EVLÄ°LÄ°K ATEÅžLÄ° BÄ°R RÃœYAYDI... ÅžÄ°MDÄ° AKLI BAÅžINA GELDÄ°'

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼zerine yeni bir iddia daha ortalarda dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±...

Page Six'e konuÅŸan Ã§ifte yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Ben Affleck, onca hevesle baÅŸladÄ±klarÄ± bu evliliÄŸin artÄ±k yÃ¼rÃ¼meyeceÄŸini Ã§oktan anlamÄ±ÅŸ durumda.

Hatta bu kaynaÄŸÄ±n, iddiasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klarken kullandÄ±ÄŸÄ± kelimeler de gayet ilginÃ§: " Ben Affleck, son iki yÄ±ldÄ±r Jennifer Lopez ile evliliÄŸinin ateÅŸli bir rÃ¼ya olduÄŸunun farkÄ±na vardÄ±, aklÄ± baÅŸÄ±na geldi. Bu evliliÄŸin yÃ¼rÃ¼mesinin bir yolu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k biliyor."

Bu sÃ¶zlerle hemen hemen eÅŸ zamanlÄ± olarak Jennifer Lopez de Ã¶nce MET Gala'da, sonra Paris'te, ardÄ±ndan da hafta sonunda Atlas filminin galasÄ±nda yanÄ±nda Ben Affleck olmadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenince boÅŸanma sÃ¶ylentileri de iyice alev aldÄ±.

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SON BÄ°R AYDIR YALNIZ GEZÄ°YORLARDI

Hem ilk niÅŸanlarÄ±nda hem de yÄ±llar sonra bir araya geldiklerinde Bennifer olarak anÄ±lan Ã§ift hakkÄ±ndaki ilk ciddi boÅŸanma sÃ¶ylentisi 54 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, MET Gala'ya yalnÄ±z baÅŸÄ±na katÄ±lÄ±nca yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

ArdÄ±ndan Lopez, eski eÅŸi Marc Anthony ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizlerinden Emme ile Paris'te gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. YanÄ±nda yine Affleck yoktu.

Tam o dÃ¶nemde Bennifer Ã§ifti iÃ§in yolun sonunun gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylentileri kulaktan kulaÄŸa yayÄ±ldÄ±. Hatta 51 yaÅŸÄ±ndaki Affleck'in artÄ±k Lopez ile aynÄ± evde bile yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulur oldu.

Bunun Ã¼zerine Lopez de kendi baÅŸÄ±na ev ararken gÃ¶rÃ¼lÃ¼nce haklarÄ±ndaki iddialarÄ±n doÄŸru olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ birÃ§ok kiÅŸi.

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Ama bu arada kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ±. Ben Affleck, evlilik yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hiÃ§bir zaman parmaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karmadÄ±. Hatta bunu kendisini takip eden fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n gÃ¶rmesi iÃ§in elinden geleni de yaptÄ±.

BÄ°R ANDA BÄ°RLÄ°KTE ORTAYA Ã‡IKTILARÂ

Lopez ile Affleck, bir aydan daha fazla sÃ¼re birlikte gÃ¶rÃ¼lmediler. Tam da sÃ¶ylentilerin iyice yÃ¼kseldiÄŸi bir dÃ¶nemde yani geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu Bennifer Ã§iftinden kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran bir adÄ±m geldi. Ä°kili yan yana ve birlikte objektiflere takÄ±ldÄ±.

BaÅŸlarda herkes bunun artÄ±k sÃ¶ylentileri durduracaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken pek de Ã¶yle olmadÄ±.

Hatta o birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vermenin de biraz zaman kazanmak, ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentilerini biraz da olsa durdurmak iÃ§in olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±.

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Ä°LK AYRILIKTA Ä°KÄ°SÄ° DE Ã‡OK ÃœZÃœLMÃœÅžTÃœÂ

Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in hikayesi 2002 yÄ±lÄ±nda birlikte oynadÄ±klarÄ± Gigli filminin setinde baÅŸladÄ±. Film giÅŸede battÄ±, eleÅŸtirmenler yerden yere vurdu ama onlar birbirlerine gÃ¶nÃ¼l verdi.

Evlilik hayaliyle niÅŸanlandÄ±lar. Ama iki yÄ±l sonra Lopez'in anlatÄ±mÄ±yla "aÄŸlaya aÄŸlaya" ayrÄ±ldÄ±lar. Lopez, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Marc Anthony ile Affleck de oyuncu Jennifer Garner ile evlendi. Bu evliliklerden Ã§ocuk sahibi de oldu eski Ã§ift.

Fakat o birliktelikler yÃ¼rÃ¼medi. Her ikisi de birbirleriyle yollarÄ± yeniden kesiÅŸinceye kadar baÅŸka aÅŸklar yaÅŸadÄ±.

Sonunda 2021 yÄ±lÄ±nda yarÄ±m kalan aÅŸklarÄ±nÄ± tamamlamak Ã¼zere yeniden bir araya getirdi kader onlarÄ±.

BÃœYÃœK BÄ°R HEVESLE EVLENMÄ°ÅžLERDÄ°

2022 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce bir Las Vegas nikahÄ±yla gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde evlendiler. Sonra da yÄ±llar Ã¶nce ayrÄ±lÄ±k kararÄ± verdikleri yerde yani Ben Affleck'in Georgia'daki malikanesinde Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¼Ã§ gece sÃ¼ren bir tÃ¶renle evlendiler.

Evliliklerinin ilk dÃ¶neminden bu yana bitmek bilmeyen sÃ¶ylentilere raÄŸmen eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen toplam beÅŸ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte kocaman bir aile oldular.

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re o bÃ¼yÃ¼k ailenin milyon dolarlÄ±k aÅŸk yuvasÄ± Ã¼zerinde kara bulutlar dolanÄ±yor ÅŸimdi. Bu iÅŸin sonunun nereye varacaÄŸÄ±nÄ± da zaman gÃ¶sterecek!

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Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Ben Affleck, Lopez ile evlendiÄŸinde geÃ§ici bir delilik yaÅŸadÄ±. Ama zaman iÃ§inde aklÄ± baÅŸÄ±na geldi ve ÅŸimdi boÅŸanmak istiyor.

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