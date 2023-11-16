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Aşk uğruna güzelim saçlarına kıydı... Gizli gizli buluşalım, kimseler bizi tanımasın!

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#Harry Styles#Taylor Russell#Saçlarını Kestirdi
Aşk uğruna güzelim saçlarına kıydı... Gizli gizli buluşalım, kimseler bizi tanımasın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 13:48

Gösteri dünyasının ünlü yıldızlarının çoğunun oyunculuk yetenekleri ya da güzel seslerinin yanında fiziksel görünümleriyle de öne çıktığı bir gerçek. Hatta bu ünlü isimlerin kimisi için gözleri, boyları, saç renkleri ve şekilleri gibi özelliklerinden biri daha ön planda yer alıyor ve yıllar içinde o ismin imza görüntüsü haline geliyor.

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One Direction grubuyla ünlenen, sonrasında yola tek aşına devam eden Harry Styles için de aynı şeyi söylemek mümkün. 29 yaşındaki pop yıldızı yakışıklılığıyla hayranlarının, özellikle de kadınların kalp atışlarını hızlandırmasıyla nam salmıştı.

Styles, derin mavi gözleri ve fit görüntüsüyle birlikte bukleli kumral saçlarıyla da çok beğeniliyor, konserlerinde, yaptığı paylaşımlarda ve kırmızı saçlarını savurarak verdiği pozlarla büyük beğeni topluyordu.

Aşk uğruna güzelim saçlarına kıydı... Gizli gizli buluşalım, kimseler bizi tanımasın
29 yaşındaki yıldız şarkıcı yakışıklılığı, giyim tarzı ve havalı stiliyle milyonlarca hayranının kalbini hoplatıyor

29 yaşındaki yıldız şarkıcı geçen hafta ortaya çıkan fotoğrafıyla hayranlarını büyük bir şoka soktu. Adeta imzası haline gelmiş saçları gitmiş; yerine bambaşka bir Harry Styles gelmişti. Üç numaraya vurduğunu yeni görüntüsüyle alışılmış görüntüsünden uzaklaşan Styles’ın bu hamlesinin sebebi merak uyandırdı.

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Hayranları bunun yeni bir albüm, şarkı ya da film için yapıldığını düşünse de gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Geçen yıl yıldız oyuncu Olivia Wilde’la yaşadığı çok konuşulan aşkla konuşulan Harry Styles gönlünü yine bir başka güzele kaptırmıştı.

Aşk uğruna güzelim saçlarına kıydı... Gizli gizli buluşalım, kimseler bizi tanımasın
Harry Styles geçen yıl Olivia Wilde ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu

Styles’ın adı bir süredir genç film yıldızı Taylor Russell ile anılıyordu. İkili geçen aydan beri birlikte görüntülenmeye başlamış ancak bu ilişki konusunda bir yorum yapmamıştı. 29 yaşındaki İngiliz süperstar, geçtiğimiz hafta kız arkadaşı Taylor Russell ile gittiği konserde yeni saç kesimini görücüye çıkardığında hayranlarını çılgına çevirdi ve deyim yerindeyse çok sevdiği buklelerini kaybetmesi “küresel bir çılgınlığa” yol açtı.

Aşk uğruna güzelim saçlarına kıydı... Gizli gizli buluşalım, kimseler bizi tanımasın
Styles bir süredir film yıldızı Taylor Russell ile birlikte... Genç aşıklar birlikte görüntülenmemek için gazetilerden köşe bucak kaçıyor

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Harry Styles’ın neden böyle bir radikal değişiklik yoluna gittiğiyse çok gecikmeden belli oldu. Yıldız şarkıcının yakın çevresi Styles’ın, araları epey sıkı fıkı olduğu yeni aşkı Taylor Russell’la görüşürken tanınmamak istediği ortaya çıktı.

Aşk uğruna güzelim saçlarına kıydı... Gizli gizli buluşalım, kimseler bizi tanımasın
Styles'ın çok beğenilen saçlarını kazıtıp aniden tarz değişikliğine gitmesi çok konuşulmuştu... Bunun ardındaki sebep ise kısa sürede ortaya çıktı

Güzelim saçlarını kestiren Styles, böylelikle Taylor Russell’la birlikteyken hayranları onu tanımasın ya da en azından tanımakta zorlansın istemişti. Böylece de yeni ilişkisini yaşarken gittikleri yerlerde daha rahat hareket edeceklerini düşünmüştü.

Aşk uğruna güzelim saçlarına kıydı... Gizli gizli buluşalım, kimseler bizi tanımasın
29 yaşındaki Taylor Russell son dönemin yükselen genç yıldızlarından

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Böylece onu tanıyan hayranları ya da paparazziler olmayacak, Styles da Taylor Russell’la gönlünce gezip eğlenecekti. Ünlü şarkıcının yakın çevresi bunun kalıcı bir çözüm olmadığını ancak Harry Styles’ın saçları yeniden uzayana kadar, en azından birkaç hafta ya da birkaç ay bile olsa rahat edebilmek istediğini söylediler

Aşk uğruna güzelim saçlarına kıydı... Gizli gizli buluşalım, kimseler bizi tanımasın

Taze aşıklar geçen hafta gittikleri konserde böyle görüntülenmişti

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Harry Styles, geçen hafta 29 yaşındaki Kanadalı aktris Taylor ile Las Vegas'taki ünlü konser mekanı Sphere’de U2 konserini izlemiş, izlerken kafasını kazıtmış bir şekilde görüldüğünde tüm dünyadaki hayranlarını şoke etmişti.

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Görüntüler dedikodu sitesi DeuxMoi tarafından paylaşıldı ve şarkıcı kısa sürede sosyal medyada trend oldu. Taze aşıklar ilk kez haziran ayında aşk söylentileriyle gündeme gelmişti. Çifte yakın kaynaklar Harry Styles’ın yeni aşkı hakkında “İlişkisi şu anda çok ciddileşmiş değil, Taylor’la birlikte iyi vakit geçiriyorlar” yorumunu yaptı.

Aşk uğruna güzelim saçlarına kıydı... Gizli gizli buluşalım, kimseler bizi tanımasın
Yakın çevreleri bu ilişkinin şimdilik çok ciddi olmadığını söylüyor ancak belli ki Harry Styles Russell'a saçlarından vazgeçecek kadar önem veriyor...

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Taylor ve Harry’nin henüz birbirlerini tanıma aşmasında olduğunu söyleyen yakın çevreleri ünlü şarkıcının genç oyuncudan epey etkilendiğini de ekliyorlar ve “Harry onun cazibesine çok hayran. Onu çok ilginç bir insan olarak bulduğu için hakkında daha fazla şey bilmek istemeye devam ediyor. Bu kesinlikle daha fazlasına dönüşebilecek bir şey” sözleriyle bu ilişkinin geleceğine şans veriyorlar.

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Aşk uğruna güzelim saçlarına kıydı... Gizli gizli buluşalım, kimseler bizi tanımasın

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#Harry Styles#Taylor Russell#Saçlarını Kestirdi

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