Aşk bacayı sardı… İkisi de daha boşanamadı ama çoktan aynı eve taşındılar!

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30 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande çağının en beğenilen ve en başarılı yıldızlarından biri olarak dünya çapında ün kazanmıştı. Aşk hayatı epey hareketli geçen yıldız isim 2021’de sürpriz bir kararla emlakçı Dalton Gomez’le evlenmişti.

Ariana Grande'nin çok ses getiren sürpriz evliliğinin ömrü çok kısa oldu

Bu evlilik yapılan özel düğün, Instagram’da paylaşılan fotoğraflarına gelen rekor beğeni sayısı ve ani gelişmesiyle epey konuşuldu. Büyük bir aşkla kurulan yuva ise aradan bir buçuk yıl geçmeden dağılacaktı…

Grande Aralık 2022’de Londra’da çekimlerine başlanan Wicked adlı filmde 31 yaşındaki ünlü oyuncu Ethan Slater’la birlikte kamera karşısına geçmişti. 31 yaşındaki Slater da tıpkı Grande gibi evliydi. Üstelik ünlü oyuncunun 5 yıllık evliliğinden doğan bir yaşında bir de oğlu vardı.

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İkili tanışır tanışmaz bir aşk yaşamaya başladılar. İlişkileri sadece birkaç ay içinde romantik bir hal aldı. Ve Grande de Slater da artık evliliklerini sürdüremeyeceklerini anlayıp harekete geçmeye karar verdiler. Yakın çevresi Ethan Slater’ın Ariana Grande’yle aşk yaşamaya başladığında evli olmasına rağmen tamamen “gafil avlandığını” söylemişti.

Ünlü oyuncu Ethan Slater, okul aşkı Lilly Jay'le 2018'de evlenmişti... Çiftin oğlu ise daha geçen yıl dünyaya geldi

Ünlü aktör elini çabuk tutup boşanma davası açan ilk taraf oldu. Ve temmuz ayının sonunda 5 yıllık evliliğini bitirmek için mahkemeye dilekçe verdi. “Aileme daha fazla zarar vermek istemiyorum” diyen oyuncu daha boşanmadan başlayan ilişkisi hakkında ise suskun kaldı.

Çift Wicked filminin setinde tanıştı, kamera önünde başlayan yakınlaşma kısa zamanda aşka dönüştü

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Ariana Grande ise defalarca Ethan Slater’la ilişkisini ortaya çıkaran görüntülere konu olsa da ayrı yaşadığı kocası Dalton Gomez’den boşanmak için daha sadece 2 hafta önce mahkemeye başvurdu. Basının eline geçen belgelere göreyse ünlü şarkıcı evliliğinin bitiş tarihi olarak ise şubat ayını işaret etti.

Ariana Grande ve Ethan Slater ilişkilerini "resmen" ilan etmediler ancak çoktan aynı eve taşındıkları ortaya çıktı

Son haberlere göre daha resmi boşanmaları gerçekleşmeyen taze aşıklar çoktan eşleriyle yaşadıkları evleri terk edip çoktan New York’ta aynı eve taşınarak birlikte yaşamaya başlamışlar. ABD basınına göre Ethan Slater hem boşanma sürecinde olduğu eski eşi Lilly Jay’e hem de yakın çevresine Ariana Grande’yle aynı eve taşındığını haber vermiş.

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Çiftin yakın çevresi "Gerçekten çok mutlular ve birbirlerine çok yakışıyorlar. Ariana’nın tüm arkadaşları Ethan’ı çok seviyor." demeye başladı. Ne Slater ne de Grande ilişki durumlarını ya da eski eşlerinden ayrılmadan önce bir araya gelip gelmediklerini kamuoyuna açıklamadılar.

Ünlü şarkıcı Dalton Gomez'in kollarından Ethan Slater'a koştu... Bu ilişkiye en büyük tepki de Ethan Slater'ın kucağında bebeğiyle terk edilen eşinden geldi

Ethan Slater’ın ünlü şarkıcı uğruna terk ettiği 5 yıllık karısı Lilly Jay, ünlü oyuncu kendisine boşanma davası açtığında verdiği bir röportajında Ariana Grande’yi adeta topa tutmuştu: “Ariana bir kadın dostu değil. Kadın dayanışmasından hiç anlamıyor. Aileme verdiği zarar umurunda değil, gününü gün ediyor.”