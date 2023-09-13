Genç yaşta yaptırdığı estetiklerden pişman… Gözyaşlarına boğuldu: Yıllarca bunların ardına saklanıp yaşadım

Haberin Devamı

ONUN DA KİMSELERE ANLATMADIĞI BİR SIRRI VARMIŞ...

Oysa Ariana Grande’nin de birçok yıldız isim gibi spot ışıklarının altında geçen pırıltı yaşantısının herkesten gizlediği yanları var… Son günlerde 2 yıllık sürpriz evliliğini bitirmesi ve hemen yeni bir aşka yelken açmasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu.

Genç yaşına rağmen uzun yıllardır spot ışıklarının altında yaşayan Ariana Grande sık sık abartılı makyaj, saç ve kostümleri ve yaşından büyük görünmesiyle gündeme geliyordu

30 yaşındaki ünlü şarkıcı 2020’de ilişki yaşamaya başladığı emlakçı Dalton Gomez’le daha bir yıl geçmeden gizlice evlenmişti. Çiftin gizli düğün töreninin fotoğrafları Instagram’da en çok beğeni toplayan pozlar arasına girmiş, 25 milyon beğenmeyle rekor kırmıştı. Ariana Grande daha sadece 30 yaşında, genç ve güzel bir yıldız ancak yıllardır özellikle aşırı dolgu kullanılan dudakları ve estetik müdahalelerle başka biri gibi görünmeye çalıştığını söylüyor

Haberin Devamı

SÜRPRİZ AŞK VE EVLİLİK JET HIZIYLA SONA ERDİ

Bu sürpriz aşk ve evlilik tıpkı başladığı gibi jet hızıyla sonra erdi. Temmuz ayının sonlarına doğru çiftin ayrıldığı duyuldu. Ve o rekorlar kıran düğün pozlarının hepsi de bir daha geri gelmemek üzere sosyal medyadan silindi. Emlakçı koca Dalton Gomez’in ünlü popçuyu aldattığı söylentileri yayıldı.

Ariana Grande kocasından ayrılır ayrılmaz yeni bir aşka koştuğu, bu yeni aşkı da eşinden ayırdığı söylentileriyle son günlerde çok yıprandı

Dalton Gomez’in Ariana Grande’yle evliyken bekar hayatı yaşadığı söylentileri bitmeden bir başka skandal patladı. Ünlü popçu kendisi gibi evliliği sallantıda olan oyuncu arkadaşı Ethan Slater’la aşk yaşamaya başladı. Hatta Ethan Slater’ın evliliğinin bitmesine de bu yeni aşkın sebep olduğu söylenmişti.

Haberin Devamı

Taraflar bunu yalanladı ve “yakın arkadaşlıklarını” ikisi de eşlerinden ayrıldıktan sonra ilerlettiklerini açıkladı. Ariana Grande, son aylarda yaşadığı bu duygusal açıdan oldukça zorlu geçen günlerin ardından deyim yerindeyse nihayet büyük bir “patlama” yaşadı. Birçok akranı ünlü gibi çocuk yaşta kazandığı ünle gelen değişimleri zorlukla kabullenen genç yıldızın bu hali çok konuşuldu. Ariana Grande Vogue'a konuk olup güzellik sırları yayınına katıldı... Ancak bir anda gözyaşlarına boğularak beklenmeyen itiraflarda bulundu

Gözden Kaçmasın İhanetin acısı yüzünden okunuyor… 11 yıllık yuvası yasak aşk yüzünden dağıldı Haberi görüntüle

EN SONUNDA KATILDIĞI YAYINDA "PATLADI"

Uzun yıllardır devam eden sahne ve ekran yaşantısı boyunca kameraların önüne hep bol makyajlı ve yaptırdığı estetik müdahalelerle çıkan Ariana Grande, Vogue dergisinin güzellik kanalına konuk oldu ve bu esnada yaptığı samimi itiraflar sırasında gözyaşlarına boğuldu. "Yıllarca bir ton dudak dolgusu yaptırdım, bir sürü kez botoks yaptırdım. Tüm bunları gerçek beni saklamak, kaçmak için yapıyordum"

Haberin Devamı

"DUYGUSALLAŞMAYI BEKLEMİYORDUM" DİYEREK AĞLAMAYA BAŞLADI

Konuşurken "Duygusallaşmayı beklemiyordum" der demez ağlamaya başlayan genç kadın bir anda “Güzellik benim için bir kaçıp saklanma yoluydu” diyerek itiraflarına başladı. "Yıllar boyunca bir ton dudak dolgusu ve botoks yaptırdım. Bunların arkasına sığınıp kendimi saklamaya çalışıyordum” diye gözyaşı döken Ariana Grande bu estetik müdahalelerin onun için saklambaç oynamaya benzediğini söyledi.

Grande, yıllarca kullandığı ses getiren büyük saç modellerini ya da giydiği gösterişli kostümleri de benzer şekilde kullandığını sözlerine ekledi: "Daha fazla saç, daha fazla ve daha fazla, daha kalın göz kalemi... ve bu bazen çok güzel olabiliyor ve hala buna karşı sevgim var. Ama artık saklanarak yaşamaktan vazgeçiyorum ve bunları bırakıyorum”.

Haberin Devamı

HER ŞEY GENÇ YAŞTA GELEN ŞÖHRETLE BAŞLAMIŞ: ARTIK SAKLANMAK YOK!

Daha 17 yaşındayken ve başkalarının görünüşü hakkındaki fikirlerine önem verirken yapmaya başladığı hataları anlatan ünlü şarkıcı "Genç yaşta bu kadar çok sese maruz kalınca ve özellikle de insanlar görünüşünüzle ilgili bir şeyler söyleyip durduğunda bunlara kulak tıkamak kolay olmuyor” dedi. Çok erken bir yaştan beri halkın gözü önünde performans sergilemeye başlayan ve hep görünüşüyle ilgili yorumlardan etkilenen Ariana Grande artık bunlara kulak tıkamayı öğrendi.

"Artık beni olduğum gibi sevsinler, ben de kendimi olduğum gibi kabulleniyorum"

Haberin Devamı

“Yüzümü ve görünümümü artık saklanmak, kaçmak için değil. Kendimi ifade etmek için kullanacağım. Güzellikle ilişkimiz çok kişisel. Hep güzellik sırrı derler. Oysa benim sırrım güzellikle değil kendimi saklamakla ilgiliydi.” diyen ünlü sarkıcı artık olduğu gibi sevilmek ve kendini de olduğu gibi sevebilmek istiyor.