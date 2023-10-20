Aşk bacayı iyice sardı… Şarkıcı sevgilisiyle rahat görüşebilmek için 6 milyona ev satın aldı!

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Taylor Swift son bir aydır Travis Kelce’nin maçlarında tribünde çılgınca tezahürat yaparken ve sevgilisi maç kazanınca mutluluktan havaya uçarken görüntüleniyor. Swift bununla da yetinmiyor, Travis Kelce’nin takımı Kansas City Chiefs'in maçlarına yakın arkadaşlarını da götürüyor.

Swift, eşi Joe Jonas’la boşanma sürecinde olan Sophie Turner’dan 27 yıllık karısı Deborra-lee Furness’tan ayrılan Hugh Jackman’a ve Blake Lively Ryan Reynolds çiftine kadar birçok dostuyla Travis Kelce’nin maçlarını izledi.

Taylor Swift'e son haftalarda sürekli olarak Hollywood yıldızı arkadaşlarıyla birlikte Amerikan futbolu maçlarında rastlamak mümkün...

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Yıldız şarkıcı maçlara kendi başına gittiğinde de kendilerine ayrılan özel bölmede maçları Travis Kelce’nin annesiyle yan yana izliyor. Çiftin arasındaki ilişki ilk olarak eylül ayında duyulmuştu. İkisi de henüz bu ilişkiyi resmileştirecek bir yorum yapmamış olsa da geçen haftadan beri artık basının karşısına el ele çıkmaya başladılar.

Taylor Swift kendi yoğun müzik ve konser programının arasında yeni aşkını görebilmek için epey yol yapıyor. Her hafta sahaya çıkan ünlü futbolcu için de aynı durum söz konusu. Kansas City Chiefs'in 34 yaşındaki file bekçisi ve 12 Grammy ödüllü 33 yaşındaki şarkıcı son haftalarda sık sık buluşuyor ve geçen hafta New York'ta el ele tutuşurken fotoğraflandılar.

Taylor Swift 6 yıllık erkek arkadaşı oyuncu Joe Alwyn'den ayrıldıktan sonra gönlünü ünlü NFL oyuncusu Travis Kelce'ye kaptırdı, çiftin yeni başlayan aşkı son günlerde herkesin dilinde

Gelen son haberlere göre Travis Kelce, Taylor Swift ile yeni başlayan aşkını daha fazla gizleyebilmek için yaşadığı ve top koşturduğu Kansas City'de 6 milyon dolarlık bir malikane satın aldı. TMZ'nin ilk haberine göre Kelce geçtiğimiz gün anlaşmayı imzaladı ve böylece şelale, yüzme havuzu ve mini golf sahası da bulunan lüks bir evin yeni sahibi oldu.

Travis Kelce kendi evinin yeri çok belli olduğu ve ulaşılması kolay olduğu için Taylor Swift'le rahatsız edilmeden kalabileceği bu malikaneyi satın aldı... 6 milyon dolarlık evde 6 yatak odası ve 6 banyo bulunuyor... Taylor Swift'in peşinden gazeteciler hiç ayrılmadığı için çift bu gizli aşk yubvasında buluşacak

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Travis Kelce’nin evi seçerken özellikle mahremiyet sağlayan bir konumda ve şekilde olmasına dikkat ettiği öğrenildi. Haberi ortaya atan kaynaklara göre Kelce, önceden oturduğu evin yerinin bilinmesi ve içeri sızılmasının kolay olduğunu fark edince böyle bir hamle yaptı.

Taze aşıkların ilk fotoğraflarını Swift'in bir hayranı böyle yakalamış ve sosyal medyadan paylaşarak bu yeni filizlenen aşkı herkese duyurmuştu

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Kelce, Kansas City'nin lüks Briarcliff West semtinde 2019 yılında 995.000 dolara satın aldığı özel tasarımlı, yedi yatak odalı bir malikaneye ve aynı yıl 355.000 dolara aldığı Orlando'da bir apartman dairesine sahipti. Yıllık maaşı 14 milyon dolar olan NFL yıldızı, 2020 yılında takımıyla 57 milyon dolar değerinde dört dönemlik kazançlı bir anlaşma daha imzaladı.

Taylor Swift Travis Kelce'nin maçlarına tek başına giderse heyecanını ünlü futbolcunun annesiyle paylaşıyor

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Bu elbette her albümü milyonlar satan Taylor Swift’in servetiyle karşılaştırılabilecek bir meblağ değil. Ancak Kelce’nin reklam anlaşmalarından da milyon dolarlar kazandığı biliniyor. Hatta Taylor Swift – Travis Kelce aşkının duyulmasıyla birlikte takım formaları satışları ve maçların izleyici sayıları rekor düzeyde katlanarak arttı.

Taylor Swift için açılmış hayran sayfaları sürekli olrak çiftin yan yana çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak bu yeni aşka desteklerini gösteriyor

Travis Kelce’nin takımı Chiefs, Pazar günü Kansas City Arrowhead Stadyumu'nda Los Angeles Chargers ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Swift'in maçı izleyip izlemeyeceği belli değil ancak yıldız şarkıcı ara verdiği Eras turnesine 9 Kasım’da Arjantin’den başlayarak devam edecek.

Amerikan futbolu oyuncusu 196'lık Travis Kelce'nin görünümünün aksine çok nazik bir kalbi olduğu ve Taylor Swift'i centilmenliğiyle etkilediği konuşuluyor

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Bu da taze aşıkların görüşmelerini zorlaştıracak. Ama en azından atık buluşmak istediklerinde onları kimsenin rahatsız edemeyecekleri bir aşk yuvaları olacak.