Artık yeter! Ünlülerden Pınar Gültekin tepkisi...

ÜNİVERSİTE öğrencisi Pınar Gültekin’in Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında protestolar düzenlendi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun İstanbul’da gerçekleştirdiği eyleme Şevval Sam, Didem Soydan ve Kalben de katıldı.

Şevval Sam, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ben bir kadın değilim, ben bir anne değilim, ben bir kız çocuğu değilim. Ben bir ‘insanım’ ve yaşamak benim hakkım. Burada daha fazla erkek dostumuzu görmek isterdim. Onların desteği olmazsa tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Bazen diyorum ki; ‘Kız çocuklarına savunmayı öğretin.’ Ama ben niçin buna ihtiyaç duyayım? Bu toplum neden bu hale geldi? Bu topluma yeniden barışı, eşitliği; kadının, çocuğun yaşam hakkı olduğunu öğreteceğiz.”

Kalben ise şöyle konuştu: “Ben 34 yaşında bir kadınım. Bu ülkede, İskenderun’da doğdum. Kadın olduğum için başıma nelerin gelebileceğini biliyorum. Bunları her gün kabul ederek, bu acıyla, bu yağmayla, bu zulümle mücadele ederek yaşıyorum. Sadece İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını ve bütün kadınların cinsiyetlerinden, bedenlerinden, zihinlerinden ve ruhlarından artık özgür bırakılmalarını istiyorum.”

ÜNLÜLERDEN MESAJ VAR

* Mahsun Kırmızıgül: Bu ülkede her gün öldürülen kadınlara, tecavüze uğrayan, taciz edilen çocuklara, yoksulluktan intihar edenlere, evlatları şehit olan ailelere, iş bulamayan milyonlara, suçsuz yere mahpusta yatanlara, eziyet edilen hayvanlara, çöplükte yiyecek arayanlara üzülmekten helak olduk.

* Gökhan Türkmen: Çok üzgünüm. Önlem için ne gerekiyorsa yapılması gerek artık. Sürekli fotoğraf paylaşıp, başsağlığı ve sabır dilemek istemiyoruz. Benim iki kız çocuğum, ablam, eşim ve annem var. Bir erkeğin gücünün yettiği canlıya şiddet uygulamasına kızgın ve öfkeliyim. Sözlerim boğazımda düğümleniyor.

* Demet Evgar: İstanbul Sözleşmesi, sadece kadınları değil, ruhu hastalanmış erkekleri de “kendilerinden” koruyacaktır. Bu mevzu yoruma açık değildir. Yetkili kişilerin bunu idrak etmesi gerekir. Biricik hayatımızın katili olmasınlar. Zaten bir gün öleceğiz.

* Ajda Pekkan: Yaşayan her canlıya fiziksel veya psikolojik yapılan şiddete daima karşı durdum. Bu tatsız olayların, canice işlenen cinayetlerin, saldırıların, beni ve milletimizi üzüntü ve yasa boğan tüm bu olayların önüne geçilebilmesi, suçlulara en ağır cezaların verilmesi için acilen ilgili yasaların çıkarılması gerektiğini düşünüyorum.

İbrahim Tatlıses, sosyal medyada katile seslendi: “Hangi filmi seyrettin de bunları yaptın? Erkeklik adına sen bir kara lekesin.”

Ceylan Ertem, “Memlekette ‘kadın’ olmak üzerine sayısız program, yazı/çizi, şarkı yapıldı. Halâ mücadele sürüyor” dedi.

Skandal sözler

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün skandal açıklaması büyük tepki çekti. “Ne olacak bu kadınlar? ‘Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular.’ Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda” ifadelerini kullanan Övüç, tepkiler üzerine özür diledi: “Haftalar önce yaptığım ve şiddetin her türlüsüne ısrarla karşı olduğumu belirttiğim röportajın yalnızca bir bölümünü alıntılayıp beni hedef gösterdiler. Özür dilerim.”

Pınar'ın babası: Hiçbir evlat ölmesin

Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, Kanal D’de yayınlanan, Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlandı. Acılı baba şöyle konuştu: “Acım çok büyük. Artık yeter. Bundan sonra hiçbir evlat ölmesin. Kızım okulu bu sene bitirecekti. Bana telefon açtı, ‘Eve döneceğim’ dedi. ‘Kızım annenle gelip tatil yapacağız. Bayramdan önce birlikte döneriz’ demiştim. Gerçekten bayram olmadan beraber döndük ama ambulansla.” Kızının, katili Cemal Metin Avcı’yla ilişkisi olmadığını dile getiren Gültekin, “O adam kızımı takıntı haline getirmişti. Evli bir adamdı. Kızım namusu için canını verdi” diye konuştu.