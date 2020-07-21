Pınar Gültekin'in acı haberi ünlüleri isyan ettirdi
Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı C.M.A. (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Pınar'ın ölüm haberi sosyal medyada infial yarattı. Ünlü isimler de tepkilerini paylaştıkları mesajlarla dile getirdiler...
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1
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YALIN
Çok üzgünüm Pınar!Seni gönlünce yaşatmayan bu dünyaya ve seni koruyamayan bu düzene çok kızgınım...
2
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HADİSE
Haberi gördüğümden beri yazıp yazıp siliyorum birçok şeyi. Bela okumak, küfür etmek, lanetlemek... Hepsini yaptık! Ama hala bir çözüm bulunamadı kadına şiddete! Çok üzgünüm Pınar...
3
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HAKAN HATİPOĞLU
Baba oluyorsun, her şeyden koruyup büyütüyorsun, hayaller kuruyorsunuz beraber sonra şerefsizin biri gelip onun o masum hayallerini, hayatını elinden alıyor. Beddua etmeyi sevmem ama Allah bu kıza kıyan şerefsize cehennemi yaşatsın. O kızın babasını düşünemiyorum.
4
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CEDİ OSMAN
Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bir erkek olarak utanıyorum bu haberleri gördükçe. Umarım artık bu son olsun... Cennete git Pınar.
5
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MERT ÖCAL
Çok vahim çok üzücü...
6
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UMUT KUZEY
Gencecik kadınların toplum önünde göz göre göre katledildiği,güçlü olanın güçsüz olanı ezdiği-yok ettiği,konuşarak anlaşabileceğini bile anlayamayacak kadar ahlaki ve kültürel eğitim almamış bireylerin fiziki üstünlüklerini tıpkı ilkel toplumlarda olduğu gibi önemli saydıkları karanlık yanımızdan her gün böyle bir haberle canımız yanıyor..#Pınargültekin kardeşimize Allah’tan rahmet,ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim
7
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DEMET AKALIN
Allah belanızı versin kökünüz kurusun!!! İnşallah geberip gidersiniz !