Pınar Gültekin'in acı haberi ünlüleri isyan ettirdi

HAKAN HATİPOĞLU Baba oluyorsun, her şeyden koruyup büyütüyorsun, hayaller kuruyorsunuz beraber sonra şerefsizin biri gelip onun o masum hayallerini, hayatını elinden alıyor. Beddua etmeyi sevmem ama Allah bu kıza kıyan şerefsize cehennemi yaşatsın. O kızın babasını düşünemiyorum.