Murat Övüç'ün sözlerine Yeşim Salkım'dan sert cevap: Seni kadınlar bile kurtaramaz Murat
Sosyal medyada fenomeni Murat Övüç, Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir videosu herkesin tepkisini çekti.
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"KADIN HER ZAMAN ERKEĞİN BİR ADIM GERİSİNDE OLMALI"
Murat Övüç'ün ortaya çıkan videosunda kadınlar hakkındaki bu sözleri tepki çekti: "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…
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YANLIŞ ANLAŞILDIM
Murat Övüç'ün bu açıklamasının ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada Övüç'e tepki yağdı. Hatta Twitter'da ''PisliksinMuratÖvüç' şeklinde etiket oldu. TT listesinde birinci sıraya yerleşti. Övüç ise yaptığı açıklamada "Orada bir yanlış anlaşılma var şiddetin her türüne karşıyım ama kadınlar da kendilerini tutacaklar dedim" diyerek kendini savundu.
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YEŞİM SALKIM'DAN SERT CEVAP
Murat Övüç'e en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri de Yeşim Salkım oldu. Salkım, Övünç'e bu sözlerle cevap verdi: Eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz. Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız.'' "Kadın erkeğin bir adım gerisindedir" gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sen ve senin gibi malesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu. Haddinizi bilin!''
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''Ettiğiniz küfürlere ve ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Bence çünkü hiç bir bilinçli toplum sizi kıymetli bir yere koymaz. 2 kızım var ve senin haddine değil bizim nasıl yürüyeceğimiz. Sana bir psikolog tavsiyesi...''