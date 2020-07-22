Murat Övüç'ün sözlerine Yeşim Salkım'dan sert cevap: Seni kadınlar bile kurtaramaz Murat

YEŞİM SALKIM'DAN SERT CEVAP Murat Övüç'e en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri de Yeşim Salkım oldu. Salkım, Övünç'e bu sözlerle cevap verdi:

Eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz. Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız.''

"Kadın erkeğin bir adım gerisindedir" gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sen ve senin gibi malesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu. Haddinizi bilin!''