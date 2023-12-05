Gerçek yüzünü artık saklamıyor: Ben herkesin yaptığının tersini yaparım!

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Görenin bir daha baktığı güzel yüzü, göz alıcı fiziği ve etrafına yaydığı enerjiyle genç yaşında keşfedilmişti Pamela Anderson. Modellik yapmaya başladı, kısa süre sonra da dizilerde ve filmlerde rol almaya başlayıp adını tüm dünyaya duyurdu.

Yıllar boyunca gerek fiziğiyle gerekse ünlendikten sonra büyük fırtınalarla savrularak yaşadığı özel hayatıyla çok konuşulan Pamela Anderson artık 56 yaşında, olgunluk yıllarının keyfini süren bir yıldız.





ONU BİR EFSANE YAPAN GÖRÜNÜMÜNDEN ŞIP DİYE VAZGEÇTİ

Çalkantılı yaşantısını kendi kaleme aldığı kitaplarla da anlatan Anderson son aylarda hakkında çekilen belgeseller ve hayatıyla ilgili itiraflarıyla gündemdeydi. Ve artık onu bir dönemlerin en büyük yıldızlarından yapan görünümünü de terk etmiş durumda.

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Pamela Anderson son birkaç aydır artık kırmızı halı davetlerinde bile makyajsız halini sergilemeye başladı: Artık 60 yaşına merdiven dayadığını söyleyen yıldız isim hayranlarına kendi gerçeğini göstermek ve sahte bir görüntünün ardına saklanmak istemiyor

İngiliz Moda Ödülleri töreninin kırmızı halısında baştan aşağı beyazlara bürünen Pamela Anderson, bir kez daha sıkıca toplanmış saçları ve makyajsız yüzüyle sergilediği, herkesi şaşırtan “doğal” haliyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

ARTIK KIRMIZI HALILARDA YÜZÜNÜ “ÇIPLAK” BIRAKIYOR

Yüzüne hiç makyaj yapmayan yıldız eylül ayında ilk kez dünyanın karşısına bu haliyle çıktığında herkese küçük çaplı bir şok yaşatmış, kendi yaşıtları hatta çok daha genç yıldızlar genç görünebilmek için bırakın makyajı sayısız estetik operasyonlardan geçerken Pamela Anderson bundan böyle makyajı hayatından çıkardığını açıklamıştı.

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Bundan böyle kırmızı halı etkinliklerine makyajsız katılmaya karar verdiğini ve bunu özgürleştirici bulduğunu söyleyen Anderson artk hayranlarına “gerçek” halini göstermek istediğini itiraf etmişti: "Paris Moda Haftası'na gittiğimde makyaj yapmamaya karar verdim ve kendimi çok özgür hissettim. Aynaya baktım ve kendime ‘Neredeyse 60 yaşındasın, bu yeterince iyi, sadece Paris'in tadını çıkar ve oyun oynama" dedim".

HAYATI BÜYÜK ÇALKANTILARLA GEÇMİŞTİ, KENDİNİ KÜLLERİNDEN YENİDEN YARATTI

Anderson’ın Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde üzerine geçirdiği seksi kırmızı mayosu yıllarca onunla özdeşleşti. Birçok dergiye kapak oluyor, verdiği cüretkâr pozlarla adından söz ettiriyordu. Oysa kazandığı şöhret ona mutluluktan çok yıkım getirecekti.

Pamela Anderson kırmızı mayolu bu haliyle yıllarca dünyanın en seksi yıldızlarından biri olmuştu... Hayatının acılar ve skandallarla dolu yıllarını geride bırakan Anderson artık sadelik ve doğallığın sözcüsü haline geldi

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İkisi aynı erkekle olmak üzere tam 5 kez evlendi, bu evliliklerin birinde iki oğlu oldu. Rock yıldızı kocası Tommy Lee’den şiddet gören Pamela Anderson, onunla çekilen yatak odası görüntüleri internete sızınca çok zor yıllar geçirdi.

Aşkta aradığını bulamayan, adı hep skandallarla anılan Anderson yıllarca peşini bırakmayan geçmişi yüzünden büyük sıkıntılar çekti. Çoğu zaman maddi sıkıntılar çektiği gündeme geldi. Adeta sönen bir yıldızken kendini küllerinden yeniden yarattı.





ARTIK YILLARIN YORDUĞU YÜZÜNÜ KİMSEDEN SAKLAMIYOR

Her şeyin artık görüntüden ibaret hale geldiği, doğallık akımı gündemde olmasına rağmen herkesin genç ve güzel görünmek için bıçak altına yattığı, bunu yapmıyorsa bile yüzünü ağır makyajlarla, sosyal medyadaki filtrelerle değiştirmeye çalışanların çoğunluğu oluşturduğu bu dünyada Pamela Anderson’ın “makyajsızlık” hamlesi büyük ilgi topladı.

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"Bence hepimiz yaşlandığımızda biraz komik görünmeye başlıyoruz. Ben de aynaya baktığımda kendime gülüyorum. ‘Vay canına, bu gerçekten ben miyim... bana neler oluyor?’ diye soruyorum. Bu bir yolculuk. Ve ben makyajsızlık durağında indim" diye itiraf ediyor Anderson.





ÜNLÜ OYUNCUYA MAKYAJI BIRAKTIRAN ACI DOLU KAYIP...

Öte yandan Pamela Anderson’ın makyajsız dolaşmaya ve kendini özgürleştirmeye karar verişinin ardında bir de acı hikâye gizli. Anderson'ın yıllarca birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Alexis Vogel meme kanseriyle mücadele ettikten sonra 2019'da öldüğünde, ünlü yıldız da kendi “çıplak” yüzünü kucaklamayı seçmiş. Pamela Anderson'ın müzisyen Tommy Lee ile yaptığı çok konuşulan evliliklten doğan 2 oğlu artık boyunu geçti

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"HERKES BUNU YAPIYORSA BEN TERSİNİ YAPARIM"

56 yaşındaki yıldız isim durumu "O en iyisiydi. Ve o zamandan beri, Alexis olmadan makyaj yapmamanın benim için daha iyi olduğunu hissettim," diyerek açıklıyor ve görünümünün asilikle olan bağını da şu sözlerle ortaya koyuyor: "Tüm bu insanların çok büyük, çok dikkat çeken makyajlı görünümleri olduğunu fark ettim ve herkesin yaptığının tersini yapmak tam bana göre deyip makyajı tamamen bıraktım.”