Ünlü oyuncunun büyük acısı: Arkadaşlarıyla  buluşmaya gitmeyince öldüğü ortaya çıktı

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ARKADAŞLARI MERAK EDİP EVİNE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI

2000'lerin ilk yarısında rol aldığı Heroes adlı yapımla adını duyuran Hayden Panettiere, 28 yaşındaki kardeşi Jayden'i beklenmedik bir şekilde kaybetti. Ablası gibi oyuncu olan Jansen Panettiere'in ölümüyle ilgili bazı çarpıcı ayrıntılar da birer birer ortaya çıkıyor. Polis dokümanlarında yer alan bilgilere göre arkadaşlarıyla önceden kararlaştırılmış bir buluşmaya gitmeyince Jansen'in öldüğü ortaya çıktı.

Tanıkların ifadesine göre Jansen Panettiere, üç arkadaşıyla geçtiğimiz pazar günü buluşmak için sözleşti. Fakat genç oyuncu o buluşmaya gitmedi. Onu merak eden arkadaşları ise evine gidip bir sorun olup olmadığını kontrol etmek istedi. Jansen Panettiere'in New York, Nyack'taki evine giden arkadaşları Benjamin Brown, Joe Fails ve Lars Arianti onu bir sandalyede kendinden geçmiş bir halde otururken buldu. İlk yardım uygulayan arkadaşları bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdi. 911'i arayan üç arkadaşı ardından Jansen ile 3 yaşındaki Hayden Panettiere'in babası Alan'a ulaştı. Baba Panattiere hemen olay yerine ulaştı. Alan Panettiere, oğluyla en son olaydan bir gün önce telefonda konuştuğunu ve sesinin gayet iyi geldiğini belirtti.

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SAĞLIK EKİPLERİ EVİNE ULAŞTIĞINDA ÇOKTAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık ekipleri evine ulaştığında belirtilene göre Jansen Panettiere; oturma odasında yere sırt üstü olarak yatırılmıştı. Bedeni sıcaklığını yitirmişti ve nefes almıyordu. Sağlık ekipleri genç oyuncunun öldüğünü belirledi. Onların raporuna göre Jansen Panettiere'de herhangi bir travma geçirdiğine dair bir belirti yoktu. Genç oyuncunun ölüm nedeni ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu konu yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Yakın çevresinin belirttiğine göre Jansen Panettiere, son dönemde bazı zorluklar yaşıyordu. Bu ağırlıklı olarak yolunda gitmeyen kariyerinden kaynaklanıyordu. İleri sürülenlere göre Jansen, yolunu kaybetmiş gibiydi. Önce oyuncu olarak kariyerine başlayan Jansen daha sonra resim sanatına yönelmişti. Son dönemde de kontrol edilemez bir anksiyete ve depresyonla mücadele ediyordu. Bir süre öncesine kadar Los Angeles'ta yaşayan Jansen Panettiere daha sonra New York'a taşınmıştı. Genç yaşında hayata veda eden Panettiere bir süredir yoğun bakım hemşiresi Catherine Michie ile romantik bir ilişki yaşıyordu.

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Janssen Panettiere, yoğun bakım hemşiresi Catherine Michie ile romantik bir ilişki yaşıyordu.





ABLASININ AYAK İZLERİNİ TAKİP ETTİ

Jansen Panettiere, kendisinden beş yaş büyük ablası Hayden'in ayak izlerini takip ederek oyunculuğa adım atmıştı. 2004'te Tiger Cruise, 2005'te Racing Stripes adlı yapımlarda kamera karşısına geçti. Panettiere, The Walking Dead, Major Crimes, Blue's Clues, Ice Age: The Meltdown ve Robots gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Jansen Panettiere'in ölümünden en çok etkilenen kişilerden biri de ablası Hayden Panettiere oldu. Yakınlarının belirttiğine göre Hayden'in acısı teselli edilemez düzeyde. Çünkü Jansen sadece kardeşi değil aynı zamanda en iyi arkadaşıydı.

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Hayden Panettiere ile kendisinden beş yaş küçük olan kardeşi Jansen, aynı zamanda çok iyi iki arkadaştı.