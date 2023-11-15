Anneyle ilk tatil! ‘Dünyayı birlikte keşfedeceğiz kızım’

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“Annem ve babam olmasaydı kimse yüzüme bakmazdı, model olmazdım” demeyi de ihmal etmedi. 28 yaşındaki başarılı model Ireland Baldwin, Hollywood’un usta aktörü Alec Baldwin ve efsane güzeli Kim Basinger’ın kızı.





HOLLYWOOD’UN ÜNLÜ ÇİFTİNİN KIZI

Geçen yıl uzun süre kendi hamileliğiyle 65 yaşındaki babasının 7. çocuğunun doğmasının tarihlerinin yakınlığıyla konuşulmuştu. Hemen hatırlatmış olalım; Alec Baldwin’in eşi Hilaria Baldwin’den doğan yedinci ve en son çocuğuyla torunu yani Ireland Baldwin’in kızı arasında sadece 7 ay var.

“Babamın yaşı, annemden sonraki eşi ve kaç çocuğu olduğu beni hiç ilgilendirmiyor” diyen ve ona sürekli bu konuda yorum yapan hayranlarına çıkışan Ireland Baldwin, hamilelik sürecini sosyal medya hesabından hayranlarıyla bol bol paylaşıp, bu konudaki deneyimlerini aktarmıştı.

Adını başarılı bir model olarak duyuran Ireland Baldwin hamilelik ve doğum sonrasında aldığı kilolar ve bedeninin değişen görünümü konusunda da oldukça rahat ve açıksözlü davranıyor... Kızını emzirmek konusunda sıkıntılar yaşadığını da itraf eden taze anne bu konuların kadınları suçlamadan açıkça konuşulmasını istiyor

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Ünlü model ve müzisyen sevgilisi RAC, kızları Holland’ı mayıs ayında kucaklarına aldılar. İlk kez annelik deneyimini tadan ünlü model kısa ama tatlı bir Instagram duyurusunda "Holland" yazıp sadece bir kalp işareti paylaşarak kızının adını da açıklamıştı. Kızı Holland'la çıktığı ilk tatilden fotoğraflar paylaşan Ireland Baldwin onu büyüdükçe dünyanın dört bir yanına götürmeye de kararlı

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KIZINA VERDİĞİ İSİM KENDİ İSMİNDEN İLHAM ALMIŞ

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Doğumhanede sevgilisi ve yeni doğmuş kızıyla çekilen selfie'sini paylaşan Ireland kızları için seçtiği ismi de "Ona Hollanda adını veriyoruz. Benim adım İrlanda, bu yüzden başka bir ülke adı seçtik çünkü tutarlı olmak istedik. Aktris Holland Taylor'ı da çok seviyorum. Çok şık ve güzel bir isim olduğunu düşünüyorum" demişti. 26 Ekim 1995'te Alec Baldwin ve Kim Basinger, yanlarında üç günlük kızları Ireland’la birlikte hastaneden dönerken Los Angeles’taki evlerinin önünde bekleyen bir fotoğrafçı kızlarının fotoğrafını çekmeye çalışınca Baldwin bu kişiye saldırmış; bu olay o yıllarda ünlülerin özel hayatıyla ilgili tartışmalar yaratan paparazzi rezaletlerinden biri olarak çok konuşulmuştu

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ANNE KIZ İLK TATİL: BENİM KÜÇÜK AHTAPOTUM

Ireland Baldwin, artık 6 aylık olan kızını ve erkek arkadaşı RAC’ı da yanına alıp tropik bir tatil kaçamağına çıktı. Kızının kucağında dururken ilk kez havuza girdiği anları paylaşan ünlü model fotoğrafın altına “Benim minik ahtapotum” yazdı. Anne-kız ikilisi, arka planlarında gün batımı ve ambiyansa katkıda bulunan palmiye ağaçları ile bir havuzda kızıyla çıktığı ilk tatilinin keyfini sürdü.





YÜZÜNÜ HİÇ GÖSTERMEDİ

Kızıyla birlikte ilk tatiline çıkan ünlü model ona “birlikte dünyayı keşfedeceğiz kızım” diye seslendi. Ireland Baldwin’in paylaştığı fotoğraflarda kızının yüzünü saklaması, onu meraklı gözlerden korumak için tatlı emoji’ler kullanması da dikkatlerden kaçmadı. Ireland Baldwin hamilelik ve doğum macerası, sonra da annelik yolculuğunu açık yüreklilikle anlatsa da kızıyla ilgili paylaşımlarında dikkatli davranmaya özen gösteriyor. Minik Holland anne ve babasıyla ilk tatiline çıktı... Ireland Baldwin de birçok ünlü isim gibi kızının fotoğraflarını paylaşıyor ancak yüzünü göstermemeye dikkat ediyor

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KIZI DOĞAYLA İÇ İÇE BÜYÜYOR

Ireland Baldwin, 2 yıldır asıl adı André Allen Anjos 37 yaşındaki ünlü müzisyen RAC'le birlikte. Bir süredir gösteri dünyasının ışıltılı hayatından uzakta yaşayan çift kızları doğduktan sonra ona daha sakin ve mutlu büyüyeceği bir hayat sunmak için bu hayata daha da tutundular. Ireland Baldwin’in hamilelik haberiyle birlikte rafa kaldırdığı modellik kariyerine dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Annelik hakkında sık sık konuşan, podcast yayınlarına katılan ve çıktığı bu tatlı yolculuğu hayranlarıyla paylaşan Baldwin, kızının babası RAC’le uzun süredir Oregon’da bir çiftlikte yaşıyor. Ireland Baldwin burada kızını doğayla iç içe büyütürken bir yandan da sevgilisiyle birlikte aldıkları bir kafeyi işletiyor.