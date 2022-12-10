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Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncudan evlilik sinyali: Yakında imzayı atarım

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#Funda Eryiğit#Berkun Oya#Ozan Güven
Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncudan evlilik sinyali: Yakında imzayı atarım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 08:34

2 yıldır yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşayan Funda Eryiğit, Re Touch dergisindeki röportajında “Evlenmeyi düşünüyor musun?” sorusuna olumlu yanıt verdi.

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Berkun Oya ile ilişkisinden bebek beklediği haberiyle gündeme gelen Funda Eryiğit, “Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım” dedi.

Funda Eryiğit, “Karşı cinste seni ne etkiler?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Cesur olması, söylediği sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için.”

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SÜRPRİZ BULUŞMA

Ahsen Eroğlu, daha önce “Menajerimi Ara” dizisinde başrolü paylaştığı Canan Ergüder ile buluştu.

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Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncudan evlilik sinyali: Yakında imzayı atarım

Oyuncular, bu anları sosyal medya hesaplarından “Sürpriz” notuyla paylaştı.

ÇÖLDE BALAYI

“Survivor”da tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve ilişkilerini nikâh masasına taşıyan İlayda Şeker ile güreşçi İsmail Balaban, balayı için Dubai’ye gitti.

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncudan evlilik sinyali: Yakında imzayı atarım

Çift, çölde verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

SADECE TİYATRO

Ozan Güven, önceki gece Moda’da, yol kenarında taksi beklerken görüntülendi.

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncudan evlilik sinyali: Yakında imzayı atarım

Muhabirlere “Buraya da mı gelmeye başladınız?” diyen oyuncu, tiyatrodan çıktığını söyledi: “Bu sıralar sadece tiyatroyla ilgileniyorum. Oyunumuzun çalışmalarını yapıyoruz.” Güven, “Cem Yılmaz artık sizi filmlerine dahil etmiyor diye mi tiyatroya yöneldiniz?” sorusunu da “Bu konuları konuşmayacağım” diye yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

ABİYE SÜRPRİZ

Can Yılmaz ve Zafer Algöz, İstanbul Komedi Festivali kapsamında “Burda Olan Burda Kalır” adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıktı. 

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Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncudan evlilik sinyali: Yakında imzayı atarım

Can Yılmaz, yeni yaşını kardeşi Cem Yılmaz’ın sürpriz yaparak getirdiği pasta ile sahnede kutladı. (Sayit DURMAZ)

AĞAÇ SÜSLEDİLER

Acun Ilıcalı geçen gün kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Altunkaya ile Zorlu AVM’deydi.

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncudan evlilik sinyali: Yakında imzayı atarım

Ünlü televizyoncu, kızına beğendiği yılbaşı ağacını satın aldı. Ilıcalı sosyal medya hesabından kızıyla süslediği ağacın önünde verdiği pozu paylaştı.

TAYLAND TATİLİ

Sinem Güven, sevgilisi Berent Akdemir’le birlikte tatil için Tayland’a gitti. Ünlü model, keyifli anlarının fotoğraflarını Instagram’da “Kısa bir süreliğine cennetten geçtik” notuyla paylaştı.

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Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncudan evlilik sinyali: Yakında imzayı atarım

DUBAİ GALASI

“Her Şeye Rağmen” filminin galası önceki gün Dubai’de yapıldı.

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncudan evlilik sinyali: Yakında imzayı atarım

Dubai Hills - Roxy Sinemaları’ndaki galaya yönetmen Erdal Murat Aktaş, başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Meral Perin ve Barbara Sotelsek katıldı. Adana’dan Hollywood’a uzanan gerçek bir yaşam öyküsünü konu alan film, 50 ülkede vizyona girecek. Türkiye’deki vizyon tarihi ise 10 Şubat.

EŞİYLE TİYATRO KURDU

 Fatih Koyunoğlu ve eşi Ayça Koyunoğlu, Tiyatro Hayali’yi yönetmen Emrah Eren ile kurdu.

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncudan evlilik sinyali: Yakında imzayı atarım

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Çift, ilk oyunları “Aşk Hikayen Düşmüş”te birlikte sahneye çıkacak. Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı ve Eren’in yönettiği oyun, hiç kavuşmamış iki âşığın uzaktan uzağa oynadığı oyunlara seyircinin tanıklık etmesini sağlıyor. Oyun, 10-11-12 ve 24 Aralık’ta Baba Sahne’de.

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#Funda Eryiğit#Berkun Oya#Ozan Güven

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