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Nikâhtan önce bebek geliyor! Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oya'dan güzel haber...

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#Funda Eryiğit#Berkun Oya#Roman Abramoviç
Nikâhtan önce bebek geliyor Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oyadan güzel haber...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 07:50

İki yıldır birlikte olan oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oya, düğün hazırlıkları yaparken mutlu bir haber aldı! Evlenmek için gün sayan çift, Eryiğit’in hamilelik haberini almasıyla mutluluktan havalara uçtu.

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“Bir Başkadır” dizisinin setinde yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu. Funda Eryiğit’in üç aylık hamile olduğunu öğrenmesiyle mutlulukları katlandı.

Nikâhtan önce bebek geliyor Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oyadan güzel haber...


38 yaşındaki güzel oyuncu, ilk kez nikâh masasına oturmaya hazırlanırken, 45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.

Nikâhtan önce bebek geliyor Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oyadan güzel haber...

Aradığı yalıyı buldu!

Roman Abramoviç’in Rusya’ya uygulanan ambargolar nedeniyle bir süredir İstanbul’da yaşadığını ve buraya yerleşmek istediğini yazmıştım hatırlarsanız. Hatta ünlü oligarkın yalı aradığını da...

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Nikâhtan önce bebek geliyor Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oyadan güzel haber...

Ancak bu haberimi de yalanlamak için sıraya girenler oldu! Ben haber kaynağıma güvendiğim için beklemeyi tercih ettim. Nitekim, dün haberim doğrulandı; Rus milyarder İstanbul Boğazı’nın güzide yalılarından Feyyaz Tokar Yalısı’nı aylık 50 bin dolara kiraladı.
Abramoviç’in gönlünden geçen, satın almakmış ama istediği gibi bir yalı bulamayınca kiralamayı tercih etmiş. Yalının sahibi, ABD’de ‘Young Turk’ olarak tanınan, Wall Street’in ünlü finansçılarından Ahmet Okumuş. Okumuş yalıyı, 2012 yılında 25 milyon dolara Feyyaz Tokar’ın mirasçılarından alarak, eşi Melis Okumuş’a hediye etmişti.

Albümü için Hindistan’da yaşadı

Güzel şarkıcı Atiye, son albümü ‘Deli İşi’ için çok titizlenmiş.

Nikâhtan önce bebek geliyor Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oyadan güzel haber...

Pandemi nedeniyle mecburi bir ara vermek zorunda kalan sanatçı, sound’una dünya müziğinin farklı türlerini eklemek için bol bol seyahat etmiş. Hatta duyduğuma göre bunun için üç ay Hindistan’da yaşamış! Burada yerel dansları öğrenen Atiye, ünlü Hintli müzisyenlerle çalışarak kayıt yapmış. Tebrik ederim gerçekten, büyük azim...

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New York tatili

İş dünyasının ünlü ismi Hacı Sabancı, yılbaşı öncesi eşi Nazlı Sabancı ile birlikte New York’a gitti.

Nikâhtan önce bebek geliyor Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oyadan güzel haber...

İşleri için toplantılar yapacak olan Hacı Sabancı, sonrasında eşiyle kısa bir tatil yapacak. Nazlı Sabancı ise şu sıralar oldukça soğuk olan New York sokaklarında gezip, arkadaşlarıyla buluşarak hasret gideriyor.

Nikâhtan önce bebek geliyor Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oyadan güzel haber...

 

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#Funda Eryiğit#Berkun Oya#Roman Abramoviç

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