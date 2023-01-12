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Anlattığı o hikaye çalıntı mı? Kadir Doğulu'dan yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül#Kerem Alışık
Anlattığı o hikaye çalıntı mı Kadir Doğuludan yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 08:21

 “O Ses Türkiye”de eşiyle tartışmasını anlatan Kadir Doğulu, o anının çalıntı olduğu iddiasına yanıt verdi.

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 HERKESİN YAŞADIĞI HİKAYE

Doğulu “Herkesin yaşadığı bir hikâye. Anlattığım şeyi birilerinin daha yaşıyor olması anormal değil.” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

DUBLAJIMI KENDİM YAPTIM

Kaan Urgancıoğlu, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte rol aldığı “Servet Operasyonu” hakkında konuştu.

Anlattığı o hikaye çalıntı mı Kadir Doğuludan yanıt

Önceki akşam Etiler’de görüntülenen oyuncu, Guy Ritchie’nin yönettiği, başrollerini Jason Statham ve Hugh Grant’ın paylaştığı film için “Gurur verici böyle bir projede yer almak. Türkçe dublajımı kendim yaptım. Umarım becerebilmişimdir” dedi. Antalya’da çekilen film, yarın vizyona girecek. (Sayit DURMAZ)

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 BABASI İÇİN LOKMA DAĞITTI

Tuğba Özay, kısa süre önce vefat eden babası İlhan Özay için hayır lokması dağıttı.

Anlattığı o hikaye çalıntı mı Kadir Doğuludan yanıt

Özay, annesi Duygu Özay’la birlikte Karacaahmet Şakirin Camii’nde elleriyle servis yaptı. Baba acısıyla sarsılan ünlü manken, “Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz, Allah kabul etsin” dedi. (Behlül AYDIN)

ÇOK KIZDI!

İpek Bilgin önceki akşam Cihangir’de market alışverişi sonrası görüntülendi.

Anlattığı o hikaye çalıntı mı Kadir Doğuludan yanıt

Bir ara elindeki poşetleri yere bırakıp cep telefonuna bakan usta oyuncu, o sırada görüntülendiğini fark edince çok sinirlendi. “Çekmeyin, neden çekiyorsunuz?” diye bağıran ve poşetlerden birini muhabirlerin üzerine doğru fırlatan Bilgin’i çevredekiler sakinleştirdi. (Sayit DURMAZ)

EN MUTLU GÜNÜMÜZ

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, geçen yıl İtalya’da evlenmişti.

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Anlattığı o hikaye çalıntı mı Kadir Doğuludan yanıt

Çift, arkadaşları için geçen akşam Fuat Paşa Yalısı’nda parti düzenledi. Yazıcı, mutlu anlarını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Pastamız mükemmeldi. Düğünden sonra geri dönüşlerde de en çok duyduğumuz şey önce benim sonra pastanın güzelliğiydi. Parladığım elbisem ise Declara marka. Çok mutluyuz.”

SAHİLDE EL ELE

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, önceki gün işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bebek Parkı’ndaydı.

Anlattığı o hikaye çalıntı mı Kadir Doğuludan yanıt

Sahil hattında el ele yürüyüşe çıkan sevgililer, objektifleri fark edince panikledi. Makyajsız olan Şahin, başını öne eğerek yüzünü gizlemeye çalıştı. Muhabirlere selam veren ikili, el ele yürüyüşe devam etti. (Behlül AYDIN)

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ALIŞVERİŞ TURU

Beyazıt Öztürk geçen gün İstinye Park’ta objektife takıldı.

Anlattığı o hikaye çalıntı mı Kadir Doğuludan yanıt

Öğle saatlerinde geldiği AVM’de yardımcısıyla birlikte mağazaları dolaşan ünlü şovmen, fotoğraflarını çeken muhabirlerle selamlaştı. “Her şey yolunda” diyen Öztürk, poz verdikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

KISMET BUGÜNEYMİŞ

Nebahat Çehre geçtiğimiz gün Fırat Tanış’ın Trump Sahne’deki gösterisi “Gelin Tanış Olalım”ı izledi.

Anlattığı o hikaye çalıntı mı Kadir Doğuludan yanıt

Sanatçı, “Fırat Tanış’ı görmeyi, izlemeyi çok istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Fırat Tanış her rolünde çok başarılı performans sergiliyor” dedi.

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EĞLENCE ZAMANI

Şahan Gökbakar ve eşi Selin Gökbakar, önceki gün Metropol İstanbul’daydı.

Anlattığı o hikaye çalıntı mı Kadir Doğuludan yanıt

Çocukları Deniz Efe ve Ela’yı AVM’nin aile eğlence merkezine götüren çift, onlarla birlikte keyifli vakit geçirdi.

İSTİHBARATÇI ROLÜNDE

Kerem Alışık, “49” filmiyle seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Anlattığı o hikaye çalıntı mı Kadir Doğuludan yanıt

Ünlü oyuncu, DEAŞ’a esir düşen 49 Türk vatandaşını kurtarmak için düzenlenen operasyonu konu alan filmde ‘MİT Dış Operasyonlar Başkanı Ekrem’ karakterini canlandırdı. “49”, 20 Ocak’ta vizyona girecek.

PAVYON ŞARKICISI AYŞEN

Melisa Döngel, 3 Şubat’ta vizyona girecek “Prestij Meselesi” ile ilk sinema filmi heyecanını yaşıyor.

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Anlattığı o hikaye çalıntı mı Kadir Doğuludan yanıt

Oyuncu, ‘pavyon şarkıcısı Ayşen’ rolünde seyirci karşısına çıkacak.

 

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#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül#Kerem Alışık

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