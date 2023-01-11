Kaan Urgancıoğlu 'Servet Operasyonu' filmini anlattı: Rolüm kısa diye kabul etmeyecektim

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YÖNETMENLİĞİNİ Guy Ritchie’nin başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett’ın paylaştığı “Operation Fortune” (Servet Operasyonu) 13 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

Antalya’da çekilen filmin oyuncu kadrosunda ünlü Türk oyuncular Kaan Urgancıoğlu, Tim Seyfi, Ozan Ayhan, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün de yer aldı.

Urgancıoğlu, aksiyon-komedi türündeki filmin, set süreci ile ilgili merak edilenleri anlattı:

"İlk aşamada açıkçası ‘Bu kadar kısa bir sahnede rol almalı mıyım’ diye düşündüm. Fakat Guy Ritchie ile çalışmak ve bu kadar güzel bir oyuncu kadrosunun içinde olmak bana çok anlamlı geldi. Senaryoyu da okuyup beğendikten sonra ekibe dahil oldum. Sete gidince de anladım ki Guy Ritchie filmi çekerken yeniden yazan bir yönetmen. Diyalogları olan sahnelerim bitmişti. Guy Ritchie beni yanına çağırdı ve sahneyi revize edip karakteri biraz daha yaşar hale getirmek istediğini söyledi. Oyuncularla yakından ilgileniyor. Bize sette bu kadar büyük bir projenin parçası olduğumuzu unutturdu.”

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Gözden Kaçmasın Kaan Urgancıoğlu, Jason Statham ile karşı karşıya Haberi görüntüle

Biz daha kısıtlı zamanda çalışıyoruz



Kaan Urgancıoğlu, Jason Statham’la aksiyon sahnelerinin Aspendos’ta çekildiğini ve dev bir plato inşa edildiğini söyledi. Oyuncu, rolünü ise şöyle anlattı: “Casa, Ukraynalı bir karakter ve silah ticareti yapan bir mafya lideri. Bu kadar tehlikeli bir iş yapmasının yanında mizahı da oldukça kuvvetli bir karakterdi.” Urgancıoğlu, Türkiye ve Hollywood karşılaştırması da yaptı: “Aslında majör farklar yok. Hollywood’un set süresi değil ön hazırlığı çok zaman alıyor. Biz daha kısıtlı bir zaman diliminde çalışıyoruz. Onlar geniş bir zaman dilimine sahip. İşin özü de hep aynı.”

Kendi Türkçe dublajını yaptı

“OperatIon Fortune” (Servet Operasyonu) filmi hem alt yazı hem de dublaj seçeneğiyle 13 Ocak’ta vizyonda. Kaan Urgancıoğlu, İngilizce oynadığı rolün Türkçe dublajını da kendi yaptı: “Benim için bir ilk oldu. ‘İnsanın kendisine dublaj yapması çok zor’ derler. Gerçekten zormuş. İnsanın kendini izlemesi bile zaten tedirgin olmasına yetiyor.”

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