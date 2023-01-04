Kaan Urgancıoğlu, Jason Statham ile karşı karşıya

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HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA AYNI KADRODA



Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin imzasını taşıyan “Operation Fortune” (Servet Operasyonu) adlı Hollywood filmi 13 Ocak’ta vizyona giriyor. Başrollerini Hollywood yıldızları Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Kaan Urgancıoğlu, Tim Seyfi, Ozan Ayhan, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün de yer alıyor.

ÇEKİMLER ANTALYA’DA YAPILDI

Çekimleri Antalya’da yapılan filmde, Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da rol Kaan Urgancıoğlu “Casa” adlı bir mafya liderini canlandırdı. Urgancıoğlu, Jason Statham’la aksiyon sahnelerinde de yer aldı. Ünlü oyuncu, Hollywood yıldızıyla olan karşılıklı dövüş sahnelerinde performansıyla göz doldurdu.

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