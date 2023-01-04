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Kaan Urgancıoğlu, Jason Statham ile karşı karşıya

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#Kaan Urgancıoğlu#Jason Statham#Operation Fortune
Kaan Urgancıoğlu, Jason Statham ile karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 07:50

Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie’nin Antalya’da çekimlerini yaptığı “Operation Fortune” (Servet Operasyonu) adlı filmi 13 Ocak’ta vizyona giriyor. Filmde Hollywood yıldızı Jason Statham ile Kaan Urgancıoğlu’nun karşılıklı dövüş sahneleri de yer alıyor.

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HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA AYNI KADRODA

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin imzasını taşıyan “Operation Fortune” (Servet Operasyonu) adlı Hollywood filmi 13 Ocak’ta vizyona giriyor. Başrollerini Hollywood yıldızları Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Kaan Urgancıoğlu, Tim Seyfi, Ozan Ayhan, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün de yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Jason Statham ile karşı karşıya

ÇEKİMLER ANTALYA’DA YAPILDI

Çekimleri Antalya’da yapılan filmde, Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da rol Kaan Urgancıoğlu “Casa” adlı bir mafya liderini canlandırdı. Urgancıoğlu, Jason Statham’la aksiyon sahnelerinde de yer aldı. Ünlü oyuncu, Hollywood yıldızıyla olan karşılıklı dövüş sahnelerinde performansıyla göz doldurdu.

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Kaan Urgancıoğlu, Jason Statham ile karşı karşıya

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#Kaan Urgancıoğlu#Jason Statham#Operation Fortune

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