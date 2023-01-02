Kadir Doğulu'nun anlattığı o hikaye çalıntı mı?

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Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de sahne aldı. Birlikte 'Bal Böceği' şarkısını söyleyen ikili, tanışma hikayelerini de anlattı.

Eşi Neslihan Atagül ile yaşadıkları şiddetli bir tartışmadan da bahseden Kadir Doğulu, "Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı vurup çıktım. İşlerimi halledip akşam eve geldiğimde koltukta uyuyakalmıştı. Normalde onu hayatta orada yatırmaz kucağıma alır yatağa götürürüm. O gün yapmadım çünkü kızgındım. Yatak odasına gidip yattım. Sabah yanıma geldi. Kaşlarım çatıktı. İkimiz de kızgınız. Ben 'acaba biraz ara mı versek' diye sordum o da 'tamam verelim' dedi. Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik. Ben tam dışarı çıkacakken geldi boynumda öptü. Sonra oturup konuştuk. Konuşurken 'ben dün gece eve geldim' dedim o da 'fark ettim' dedi. 'Ben seni normalde yukarı götürürdüm ama götürmedim' dedim. O da 'beni almanı çok bekledim' dedi. Ben de çok bekledim 'acaba aç mısın?' diye soracaksın diye dedim. O gün bizim miladımız var. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor" dedi.

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Kadir Doğulu'nun sözleri stüdyodan büyük alkış alırken, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ebru Gündeş ve Seda Sayan'ın hayranlıkla dinlediği hikayenin bir Twitter kullanıcısının günler önce yaptığı paylaşımla büyük benzerlik taşıması şaşırttı.