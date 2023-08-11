Aniden öldüğü haberi ortalığı karıştırmıştı… 14 yaşındaki fenomen rapçi Lil Tay: Hayattayım!

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9 YAŞINDA BÜYÜK BİR ŞÖHRET KAZANDI

9 yaşından 14 yaşına kadar Lil Tay tarafından yayınlanan içerikler büyük tartışmalara neden oldu. Bu kadar küçük yaştaki bir çocuğun paylaştığı yaşına uygun olmayan bu videolar tüm eleştirilere rağmen çok izlendi ve Lil Tay kısa sürede sadece Instagram'da 3,3 milyondan fazla takipçiye ulaştı ve internetin yükselen en büyük yıldızlarından biri olarak gösterildi.

Lil Tay internetin yarattığı en tartışmalı "ünlülerden" biri oldu

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ FENOMEN RAPÇİ

Gerçek adı Claire Hope olan 14 yaşındaki influencer ve rapçi Lil Tay, aslında Kanadalıydı ancak küçük bir çocukken Los Angeles'a taşınmış ve 2017'de henüz dokuz yaşındayken videolar yayınlamaya başladıktan sonra internette büyük bir şöhret kazanmıştı. Lil Tay’in akıl hocasının 21 yaşındaki ağabeyi Jason Tian olduğu düşünülüyordu. Ağabey Jason Lil Tay’in kimi videolarında ona ne söylemesi gerektiğini arkadan fısıldıyor ve onu yönetiyor gibiydi.

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14 yaşındaki sosyal medya fenomeninin ve 21 yaşındaki ağabeyi Jason Tian'ın öldüğü haberi Lil Tay’in çok takipçili Instagram hesabından verildi. Ve deyim yerindeyse bir anda ortalık karıştı. Ölüm haberi ve açıklamanın aileden bir kişi tarafından yazıldığı söylendi ancak bu kişinin kim olduğu bilinmiyor. Küçük kız Los Angeles'tan Vancouver'a taşınmış ve babasıyla üvey annesinin yanında yaşamaya başlamıştı: Lil Tay'in üvey ağabeyi Jason, kardeşinin babası Christopher Hope'dan şiddet gördüğünü iddia etmişti

ÖLÜM HABERİ AİLEDEN BİRİ TARAFINDAN INSTAGRAM'DAN DUYURULMUŞTU

Dün erken saatlerde paylaşılan açıklamada “Sevgili Claire'imizin ani ve trajik vefatının yıkıcı haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Dayanılmaz kaybımızı ve tarifsiz acımızı ifade edecek hiçbir kelimemiz yok. Bu tamamen beklenmedik bir ölümdü ve hepimizi şok içinde bıraktı. Kardeşinin ölümü acımıza daha da akıl almaz bir derinlik kattı.” ifadeleri yer almıştı.

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ABD’nin en büyük magazin kanallarından TMZ’ye açıklama yapan sosyal medya fenomeni Lil Tay, Instagram hesabının ele geçirildiğini ve kendisi ile kardeşinin ölümü hakkında "sarsıcı yanlış bilgiler" yaymak için kullanıldığını iddia ederek hâlâ hayatta olduğunu açıkladı.

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"MERAK ETMEYİN HAYATTAYIM"

Tay'ın ailesi tarafından TMZ'ye yapılan açıklamada genç kız "Kardeşimin ve benim güvende ve hayatta olduğumuzu açıkça belirtmek istiyorum, ancak bu yaşananlar yüzünden kalbim kırıldı ve söyleyecek doğru kelimeleri bulmakta bile zorlanıyorum. Çok travmatik bir 24 saat geçirdim. Dün bütün gün, bu karmaşayı çözmeye çalışırken sevdiklerimden gelen yürek parçalayıcı ve göz yaşartıcı telefonlarla bombardımana tutuldum." ifadelerini kullandı.

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Lil Tay açıklamalarına "Instagram hesabım birileri tarafından tarafından ele geçirildi ve ismimin bile yanlış yazıldığı noktaya kadar benimle ilgili sarsıcı yanlış bilgi ve söylentileri yaymak için kullanıldı. Benim yasal adım Tay Tian, ‘Claire Hope’ değil." diyerek devam etti. Lil Tay'in öldüğünden herkes emindi... Arkadaşları Instagram hesaplarında fotoğraflarını paylaşmış ve duygu dolu baş sağlığı mesajları yazmıştı

HESABIM ÇALINDI DEDİ AMA AÇIKLAMA İÇİN 24 SAAT BEKLEDİ!

Tay, Instagram hesabının geri alınmasına yardımcı olduğu için Meta'ya teşekkür etti ve sahte ölüm açıklaması kaldırıldı. Ancak Lil Tay'ın hayatta olduğunu duyurmasının neden 24 saat sürdüğü ise hâlâ belirsizliğini koruyor, zira hesabının hacklendiğinin farkında olduğunu ve "öldüğüne" dair telefonlar aldığını söylemesi çelişkili. Eğer bütün gün herkes öldüğüne dair onu aradıysa neden açıklama yapmak için 24 saat bekledi?

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Lil Tay ve ağabeyinin ölüm haberi açıklandıktan sonra başta genç kızın eski menajeri olmak üzere birçok gazeteci ve medya kuruluşu bu ölümlerin sebebi ve nasıl gerçekleştikleri konusunda bilgi almak istemiş ancak somut bir sonuca ulaşamamıştı. Vancouver bölgesindeki tüm polis soruşturmaları incelendi ve Lil Tay’in ölümüne dair herhangi bir habere ya da en azından bir soruşturmaya rastlanamadı. Lil Tay'in hesabı gerçekten ele geçirildi mi yoksa yaşananların hepsi bilinçli mi yapılmıştı?

"EN GENÇ VE EN İYİSİYİM" DEMİŞTİ

Lil Tay, sosyal medyada rap yapan ve lüks bir yaşam tarzı sergileyen bir çocuk fenomen olarak ünlenmişti. 14 yaşındaki genç kızı kendisini "Dünyanın En Genç Flexer'ı" ilan etmişti. Flexer hızlı rap söylemeye verilen isim. Ancak flexer olan kişiler aynı zamanda parayla ve pahalı takılarla başka rapçileri ya da etraflarındaki kişileri küçümseyen ve deyim yerindeyse rap ile ezmeye çalışmakla da tanınıyor.



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ANNE VE BABASININ VELAYET SAVAŞINDA ARADA KALDI

Lil Tay, büyük bir ün kazandıktan sonra 2018’de sosyal medyadan bir anda kaybolmuştu. Yaptığı tüm paylaşımlar ve yüklediği videolar bir anda ortadan kaybolan genç kız için hayranları endişelenmişti. Sonradan anlaşıldığına göre Lil Tay’in babası Christopher Hope ve annesi Angela Tian arasında bir velayet savaşı yaşanmış ve Lil Tay mahkeme kararı sonrası babası Christopher Hope’la yaşamaya başlamıştı.