Büyük bir aşk yaşadı ama bedelini de ödedi: Gerilimden yüz felci oldum

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AŞKIN BAŞLAMASI GİBİ BİTİŞİ DE ZOR OLDU

Birlikteliklerinin ilk anından itibaren bütün dünya bu büyük aşkı izledi. Ardından peş peşe çocuklar geldi.

Önce evlatlıklar, ardından biyolojik çocuklar. Hatta günün birinde birlikte yaşlanmak umuduyla satın aldıkları şatoda evlendiler bile.

Ama olmadı, ayrıldılar. Elbette her evlilik, ölüm, çiftlerden birini alıncaya kadar sürmez. Yine de boşanmaları o kadar kolay olmadı. Hatta hiç kolay olmadı.

Ki yaşadıkları o gerilim hala sürüyor. Kısacası aşklarının başlangıcı ortada bir evlilik olduğu için zorlu olmuştu. Ama sona ermesi daha da zorları ikisini de.

İşte bu eski çiftten biri o süreçte yaşadığı zorlukları bir dergi için verdiği röportajda bir kez daha hatırlattı.

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SORUNLAR HALA TAM OLARAK ÇÖZÜLMEDİ

Böyle uzun uzun anlattık ama siz daha ilk satırdan

anladınız kimlerden söz ettiğimizi. Bir zamanların Brangelina'sı Brad Pitt ile Angelina Jolie bu sözünü ettiğimiz çift.

Olayları baştan beri takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur ayrılık ve boşanma süreçlerinin ne kadar zorlu geçtiğini. Hatta bu zorlukların hala tam olarak bitmediğini.

Angelina Jolie, Wall Street Journal'e verdiği röportajda Brad Pitt ile ayrılık ve boşanma sürecinde yaşadıklarını bir kez daha hatırlattı.

Derginin aralık sayısına verdiği röportajda yaptığı açıklamalar çok konuşulan 48 yaşındaki Jolie o zorlu dönem hakkında başka itiraflarda da bulundu.

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YAŞADAĞI STRESTEN YÜZ FELCİ OLDU

Üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuk annesi Jolie, Brad Pitt ile yollarını ayırdıkları süreçte o kadar büyük zorluklar yaşadığını bunun sonucunda da stres nedeniyle yüz felci geçirdiğini söyledi. Aslına bakılırsa Jolie, bu sağlık sorunundan daha önce de söz etmişti.

Jolie'nin söylediğine göre yaşadığı onca stres onun sağlığını bozdu. "Bedenim yaşadığım strese çok güçlü bir şekilde tepki veriyordu" diye anlattı Jolie.

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" Kan şekerim sürekli kontrolsüz bir şekilde yükselip düşüyordu. Boşanmamızdan altı ay önce aniden yüz felci geçirdim" diye anlattı o dönemi.





'KADINLAR SAĞLIKLARINDAN OLUNCAYA KADAR AİLEYİ ÖN PLANA KOYUYORLAR'

Jolie, 2017 yılında yaşadığı bu sorunu o dönemde verdiği bir röportajda da dile getirdi. Bu konuda "Bazen kadınlar ailelerini kendilerinin önüne koyarlar. Ta ki kendi sağlıklarını etkileyene kadar" sözleriyle durumu ifade etmişti o dönemde de.

Sonuç olarak Jolie, Bell's Palsy denilen ve yüz kaslarının aniden gücünü yitirmesiyle ortaya çıkan bu durumdan kurtulmak için akupunktur tedavisi sayesinde kurtulduğunu sözlerine eklemişti.

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BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATAN STRES DE BİR NEDEN OLABİLİR: Bells's palsy uzmanlara göre yüzün bir yanındaki kaslarda ani bir zayıflığa yol açıyor. Bu sorunun yüz kaslarını kontrol eden sinirlerin iltihaplanmasıyla ortaya çıktığı biliniyor. Stresin bu sorunda doğrudan etkili olup olmadığı bilinmiyor. Fakat uzmanlara göre bağışıklık sistemini zayıflatan stres nedeniyle yüz kasları da zarar görebilir.





İKİ MEMESİNİ BİRDEN ALDIRDI

Bu, Angelina Jolie'nin sağlığıyla ilgili yaptığı ilk çarpıcı açıklama değil. Güzel yıldız Brad Pitt ile birlikte olduğu dönemde genetik nedenlerle kansere yakalanma riski yüksek olduğu için iki memesini birden aldırdığını açıklamıştı.

Jolie, bu çarpıcı gerçeği New York Times için yazdığı makalede dile getirdi. Geçirdiği operasyonun ardından göğüslerine estetik yaptırdığını da söyledi.

Bu arada hatırlatalım Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand ve teyzesi de meme kanseri yüzünden hayata veda etmişti.

Jolie daha sonra yine aynı risk nedeniyle yumurtalıklarını ve rahmini de aldırdı.