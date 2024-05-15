Şöhret gerçekten de başa bela! Ucuzluk marketlerinde bile kadınlar peşimi bırakmıyor

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İşte bu konuda "tanınmış" birinden çarpıcı açıklamalar geldi. Üstelik bu kişi ünlünün kendisi bile değil benzeri!

Jason Momoa'yı tanımayan yoktur büyük olasılıkla. Filmleri bir yana özel hayatıyla da her zaman gündemde.

Ama şimdi konumuz o değil. Jason Momoa'nın benzeri olarak tanınan 52 yaşındaki İngiliz müzisyen Ian Wills.

UCUZLUK MARKETLERİNDE BİLE KADINLAR RAHAT BIRAKMIYOR!

Son dönemde Aquaman serisiyle konuşulan Jason Momoa'ya kopyası kadar benzeyen Wills. yerel bir yayın olan Kennedy News'a konuştu ve karısıyla alışverişe gittiğinde bile kadınların kendisini rahat bırakmadığını söyledi.

Üstelik öyle lüks alışveriş merkezlerinde değil, İngiltere'de yaşadığı Wolverhampton'daki ucuzluk marketlerinde bile!

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Elbette kendisi olduğu için değil herkes onu Jason Momoa sandığı için bu durumun gerçekleştiğinin de farkında Ian Wills.

Her ne kadar Jason Momoa'ya benzerliği bir yandan hoşuna gitse de onu rahatsız eden yanları da var. Bunlardan en çok da karısı şikayetçi.

Bunu da şöyle anlattı Jason Momoa'nın benzeri: "Kadınların yanıma gelip saçlarıma dokunmak istemesi karımın en hoşlanmadığı şey."

BENZERLİĞİNİ İLK TEYZESİ FARK ETTİ

Aslında bir müzisyen olan ve Deep Purple Tribute adlı grupta gitar çalan İngiliz müzisyen, Jason Momoa'ya olan benzerliğini önce teyzesinin fark ettiğini söyledi.

"Teyzem bana TV ve sinemada görünen bir adama benzediğimi ama onun adını hatırlayamadığını söyledi. Bir gün onu ben de TV de gördüm ve benzerliğimizi fark ettim."

Zaten ondan sonra da bu işin gerisi geldi..

Anlattığına göre Wills, grubuyla birlikte konser vermek için turneye çıktığında herkes yanına gidip "Jason Momoa'ya benziyorsun" demeye başladı. Konserlerde de aynı yorumları duydum.

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MOMOA İLE TANIŞMAYA GİTTİĞİNDE DE İNSANLAR ONU ÜNLÜ OYUNCU SANDI

2019 yılında ise büyük buluşma gerçekleşti. Wills ile eşi Claire Edwards Wills, Jason Momoa'yla tanışmak için onun konuk olduğu Comic Con adlı etkinliğe gitti. Tabii orada da onu Jason Momoa sanan insanlar bir anda etrafını serdi.

O gün aslında kendisi Jason Momoa ile fotoğraf çektirmeye gittiği halde onun ünlü oyuncu olduğunu düşünen bir sürü insan onun fotoğrafını çekti.

Hatta söylediğine göre o kalabalık kitlenin saldırısına uğradı. Bu yaşadığını da şöyle tanımladı Wills: " Kesinlikte delilikti."

O gün Wills ile Jason Momoa sonunda tanıştı. O anda da ünlü oyuncu Momoa ona baktı ve ardından şaşkınlığını "Vay be" diyerek belli etti.

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Sonuç olarak karşısındaki adamın kendisine olan benzerliğinden o da etkilendi. Tam 20 dakika imzasını almak için sırada beklediği Jason Momoa ona "Adamım, benim dublörüm bile olabilirsin" dedi.

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BENZERLİK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

İşte bu durum da Wills'in hayatını değiştirdi. Ünlülerin benzerleriyle çalışan bir firma ile kontrat imzaladı. Hayatını da bu ajansa bağlı olarak doğum günü partilerine ve bazı etkinliklere gidip Jason Momoa taklidi yaparak kazanmaya başladı.

Wills'in acil servis hemşiresi olarak çalışan eşi Claire ise bu durumu artık kabullenmiş durumda.

Ama yine de olayın bazen tuhaf boyutlara ulaştığını saklamıyor. "Markete gittiğimizde insanlar 'Aman Tanrım' diyerek bizi durduruyor. Hatta onu gördüklerinde çığlık atmaya başlıyorlar. Bu da kimi zaman utanç verici olabiliyor" diye anlattı durumu.

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Özellikle de ucuzluk marketlerinde karşılaştıkları bu ilgi Claire'i şaşırtıyor. Çünkü Jason Momoa gibi bir ünlünün bu tür marketlere gitmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğine inanıyor.