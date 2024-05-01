Adı ‘Parti prensi’ olarak anılıyordu… Karısını aldattığı ortaya çıkınca annesi tahtı bırakıp onu kral yaptı… Kraliyet ailesinde yeni fotoğraf krizi!

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Danimarka tahtına kısa süre önce oturan Kral Frederik ve Kraliçe Mary verdikleri resmi kraliyet portresi pozuyla gündemdeler. Daha doğrusu bu pozu vermedikleri ve ayrı ayrı çekilen fotoğraflarının Photoshop marifetiyle birleştirildiği iddiasıyla…

Böylece sağ ve sağlıklı olduğunu kanıtlamak için üç çocuğuyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kate Middleton’ın yarattığı fotoğraf fiyaskosundan sonra yeni bir tartışma daha başlamış oldu.

Middleton, ameliyat olduktan sonra ortadan kaybolmuş ve hakkında öldüğün iddiası da dahil olmak üzere sayısız söylenti ortaya atılmıştı.

KATE’İN FOTOĞRAF KRİZİ UNUTULMADAN YENİSİ GELDİ…

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Bu söylentileri sonlandırmak isteyen Galler Prensesi çocuklarıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaşmış ancak bu görüntünün üzerinde oynamalar yapıldığı haber ajanslarının uyarılarıyla ortaya çıkmıştı.

Ocak ayında annesi Kraliçe Margrethe, 52 yıllık hükümdarlığını sonlandırdıktan sonra Danimarka Kralı olarak tahta çıkan Kral Frederik ve eşi Kraliçe Mary kendi resmi portrelerini sarayın sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ancak bu fotoğraf da tıpkı Kate Middleton’ınki gibi tartışma yarattı. Fotoğrafı inceleyen uzmanlar üzerinde oynama yapıldığını, çiftin birlikte poz vermediğini ve ayrı çekilen fotoğraflarının birleştirildiğini iddia etti.

KRAL VE KRALİÇENİN RESMİ PORTRESİ PHOTOSHOP’LU MU?

Kraliyet çiftinin resmi fotoğrafı geçen cuma günü yayınlandı ve Avustralya doğumlu kraliçenin kralın yanında durduğu görüldü. Kraliçe Mary koyu yeşil kadife ve dantel bir elbisenin yanı sıra Danimarka kraliyetinin en kıymetli tacı ve mücevherleriyle poz vermişti.

Ülkenin yeni kral ve kraliçesinin ilk resmi kraliyet portreleri yayınlandı

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Birçok kişi fotoğrafın güzelliğini övdü ancak fotoğrafın iki ayrı fotoğrafın birleştirilerek oluşturulduğu da gözlerden kaçmadı.

Danimarka kraliyet sarayı ise fotoğrafın gerçek olduğunu doğruladı ve “Kraliyet Sarayı'nın resmi gala portresinin manipüle edilmediğini” söyledi. Kral ve kraliçe hem tek tek hem de bir arada poz verdi

İHANET SÖYLENTİLERİ AYLARDIR GÜNDEMDE

Fotoğrafla ilgili bu iddiaların ardında ise saray duvarlarında uzun süredir yankılanan ve uluslararası basına da yansıyan ihanet söylentileri yer alıyor.

Annesi Kraliçe Margrethe tahtta oturduğu sürece yakışıklı ve çapkın bir prens olarak ünlenen hatta adı “parti prensine” çıkan Frederik, Margrethe aniden tahttan çekilince kral olmuştu.

Frederik ve Mary'nin yan yana verdiği bu pozun üzerinde oynama yapıldığı hatta ayrı ayrı poz veren kral ve kraliçenin fotoğraflarının sonradan yan yana getirilip paylaşıldığı iddia ediliyor

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Avrupa monarşisinin en renkli simalarından olan ve halkın da çok sevdiği Margrethe bu kararının yaşadığı sağlık sorunlarından kaynaklandığını söyledi. Ancak buna pek de inanan yok…

İHANETİ ÖĞRENEN KRALİÇE HEMEN OĞLUNU KURTARMAK İÇİN “TAHT” OPERASYONU YAPTI

Aylardır kraliçenin tahtı ve tacını oğluna bırakma sebebinin aslında onun evliliğini kurtarmak olduğu söylentileri bitmek bilmiyor. Çünkü çapkın prensin tahta çıkmadan önce eşi Mary’ye ihanet ettiği uzun süredir gündemde.

Kraliçe Margrethe'nin aslında tahtı sağlık sebepleriyle değil ihaneti ortaya çıkan oğlunun evliliğini kurtarmak için bıraktığı söyleniyor

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Oğlunun evliliği bitmesin, ihanet iddiaları evliliğini bitirmesin diye deyim yerindeyse eceliyle tahttan inmeyi bekleyemeyen Kraliçe Margrethe aceleyle tahttan kalktı ve yerine oğlunu oturttu…

Kral Frederik’in henüz Prens Frederik olduğu dönemde karısı Mary’yi Genoveva Casanova adındaki sosyetik bir güzelle aldattığı biliniyor. İkili en son Frederik tahta çıkmadan aylar önce İspanya’da birlikte görüntülenmişti.





“HALKTAN” GELEN İLK KRALİÇE

Avustralyalı olan ve Frederik ile 2000 yılında Sydney Olimpiyatları sırasında tanışan Mary 2004’te prensle evlenerek dilini bile bilmediği Danimarka’nın prensesi olmuştu. Çiftin bu evlilikten dört çocuğu oldu.

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Halktan gelen yani kraliyet ailesi ya da bir başka soylu aileyle hiçbir akrabalık bağı olmayan Mary, Danimarka’da kraliçelik tacı takan “halktan” gelen ilk kişi olma unvanını da taşıyor. Adı "parti prensi" olarak anılan Frederik'in eşi Mary'yi aldattığı uzun süredir gündemden düşmüyordu

FOTOĞRAF İÇİN BİLE KOCASININ YANINDA DURMAK İSTEMİYOR MU?

İşte bu Danimarka kraliyet ailesine uzanan yeni Photoshop’lu fotoğraf krizinin arka planında böyle bir hikâye yatıyor…

Yani muhtemelen ihanete uğrayan üstelik aldatıldığı bütün dünya tarafından öğrenilen Kraliçe Mary resmi portre çekimi için bile Frederik’in yanında durmak istemedi ve daha Kate Middleton’ın yarattığı kriz unutulmadan yeni bir kraliyet fotoğrafı krizi baş göstermiş oldu…