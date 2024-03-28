Halktan gelen prenses kayınvalidesi sayesinde kraliçe olmuştu… Şimdi maaşı da zamlanacak, serveti katlanacak!

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından Avrupa’da en uzun süredir tahtta oturan hükümdar unvanı kapan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, birkaç ay önce ani bir kararla tahtı bıraktığını açıklamıştı.

BU KEZ HABERLER DANİMARKA KRALİYETİNDEN…

Bu beklenmedik gelişmenin ardından taht Margrethe’in en büyük çocuğu olan Frederik’e geçti. Böylelikle Avrupa’nın en ilgi çeken prens ve prensesi, Frederik ve Mary çifti kraliyet tahtına kral ve kraliçe olarak oturmuş oldu.

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekilince oğlu Frederik kral oldu... Bu da soyu bir aileden gelmeyen, "halktan" gelin Mary'ye kraliçelik yolunu açtı

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Tahta çıkarken Danimarkalılara "Annem ülkesiyle bir olmayı başardı ve bunu çok az insan yapabiliyor” diye seslenen yeni kral da annesi Kraliçesi 2. Margrethe gibi halk arasında oldukça popüler ve Danimarkalıların yüzde 80'inden fazlasının desteğine sahip.

İLK “HALKTAN” GELEN KRALİÇE OLDU… AMA ONUN DA KALBİ KIRIK

Ama kral Frederik’ten bile daha çok sevilen eşi, Kraliçe Mary tam bir pop yıldızı gibi. Ülke tarihinin “halktan” gelen ilk kraliçesi olan Mary Avustralya doğumlu. Kral kocasıyla 2000 yılında, Sidney Olimpiyatları sırasında bir barda tanışan kraliçe o zamanlar tanıştığı kişinin bir prens olduğundan bile haberdar değildi…

Danimarka kraliyet sarayı son zamanlarda çapkın veliaht prens Frederik'in karısı Mary'yi aldattığı söylentileriyle sarsılmıştı

Annesi Margrethe’in tahttan çekilme sebebinin tahta çıkmadan önce “parti prensi” olarak anılan ve karısını aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Frederik’i bu söylentilerden kurtarmak olduğu söyleniyordu…

SARAY, ALDIKLARI MAAŞI VE BU PARANIN NASIL HARCANDIĞI AÇIKLADI

Danimarka Kraliyet Sarayı, şeffaflık politikası gereği finans raporun yayınladı. Raporda Kral Frederik ve Kraliçe Mary’nin geçen yıl kraliyet görevlerini yerine getirdikleri için 2 milyon dolar para kazandıkları bilgisi yer aldı.

Bu arada İngiliz kraliyet ailesi ve Danimarka kraliyet ailesi arasında uzaktan da ola akrabalık var... Avrupa'nın hükümdarları yüzyıllardır ilişkilerini güçlendirmek için çocuklarını diğer kraliyet ailelerinin üyeleriyle evlendiriyor

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Bu büyük meblağın büyük bir kısmının da sadece o zaman Veliaht Prenses olan Mary için doğrudan “hibe” olarak ayrıldığı ortaya çıktı. Kraliyet ailesinin görevleri gereği “bağımlı” olarak adlandırılan diğer üyelerini de kapsayan ve devlet tarafından ödenen bu paranın bir kısmı çiftin konut ve personel masraflarına gitti.

O DA KATE GİBİ “TUTUMLU” PRENSES OLARAK ANILIYORDU

Frederik ve Mary çiftine gayri resmi seyahat, giyim ve diğer kişisel harcamalar için istedikleri gibi harcayabilecekleri yarım milyon dolar gibi bir para kaldı. Prenses Mary de tıpkı Kate Middleton gibi yıllardır “tutumlu” prenses olarak anılıyordu.

Danimarka Kraliçesi Margrethe’in tahttan çekilmesinin gerçek sebebinin evliliği sallantıda olan oğluyla ilgili dedikoduları bitirmek olduğu söyleniyor

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Hatta yakın bir zaman önce çiftin iki kızları 16 yaşındaki Prenses Isabella ve 13 yaşındaki Prenses Josephine resmi kraliyet töreninde annelerinin eski paltolarıyla görüntülenmişti.

Fotoğraflar yayınlanınca kızların üzerindeki paltoların Mary’nin 10 yıl önceki paltoları olduğu ortaya çıkmış, basın annelerin eski kıyafetlerini kızların giymesi geleneğinin kraliyet ailesi için bile değişmediğini yazmıştı. Tam bir stil ikonu olan Kraliçe Mary kimi nispeten "ucuz" parçaları başarılı şekilde kombinlemesiyle ünlü

TAHTA ÇIKINCA BÜYÜK BİR ZAMMI DA HAK ETTİLER

Frederik ve Mary çiftinin bu yüksek geliri 2024 yılı hesaplamalarında daha da artacak. Tahtı bırakan Kraliçe Margrethe'nin 2023'te devletten aldığı ödenek 8 milyon 500 bin dolar civarındaydı. Annesinin yerine tahta çıkan Frederik artık kral olduğu için aldığı 2 milyon doların katlanarak artacağı ve çiftin büyük bir zam alacakları aşikâr…

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Öte yandan Danimarka hükümeti kraliyet ailesine ödenen bu yüksek “maaşları” yeniden değerlendirme aşamasında. İngiliz kraliyet ailesinin aksine Danimarka kraliyet ailesi vergi ödemekten muaf. Halk da vergilendirilmemiş bu kazancın düşmesi gerektiğini düşünüyor. Frederik ve Mary çifti Danimarka hükümetinin haklarında vereceği kararı bekliyor...

ZAM BEKLERKEN ELLERİ BOŞ KALABİLİR!

Yani havalı kraliyet çiftinin gelirleri şimdilik gayet iyi durumda ve hatta zamlanacakken bir anda ellerinden gidebilir. Yeni mevzuat kraliyet ailesine ne kadar para verileceğini ve bu paranın yaşam masrafları ile “istedikleri gibi” kullanabilecekleri para arasında nasıl bölüneceğini gösterecek.

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Frederik ve Mary çiftinin kraliyet maaşlarının yanında başka gelir kaynakları da var. İkili daha önce İsviçre'deki “gizli” kayak evlerini AirBnB üzerinden haftalık 20.000 dolara kiralarken yakalanmışlardı!