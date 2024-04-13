93 yaşında veda filmi için kamera arkasına geçmişti… İki yaşayan efsane bir arada!

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Oscar da dahil almadığı ödül kalmayan, Western denince akla gelen ilk isimlerden olan, başrolünü oynadığı ve yönettiği filmler sinema tarihine geçen Clint Eastwood birçok yaşıtı meslektaşı çoktan emekli olmuşken çalışmaya devam ediyor.

93 yaşındaki efsane aktör artık spot ışıklarının altında çok yer almıyor. Hayatını bir yandan hâlâ film çekerek bir yandan da çocukları ve torunlarından oluşan büyük ailesiyle geçiren Clint Eastwood bir başka yaşayan efsane Jane Goodall’la birlikte katıldığı etkinlikte görüntülendi.

Clint Eastwood ve Jane Goodall’ın katıldığı etkinlik LinkedIn'de paylaşılan bu fotoğrafla ortaya çıktı

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Yakın zamanda LinkedIn'de paylaşılan bir fotoğrafta Carmel, Kaliforniya'daki bir etkinlikte Clint Eastwood ve ömrünü maymunlara ve çevre korumaya adamış, hakkında sayısız film ve belgeseller çekilmiş primatolog Jane Goodall bir aradaydı.

Yıllardır dünyanın dört bir yanında hayvan ve çevre koruma çalışmaları yapan, kurduğu vakıfla da bu çabalarını küresel boyuta taşıyan Jane Goodall’ın konuşma yaptığı etkinliğe yıllardır yakın dost olduğu Clint Eastwood da gelmişti.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Clint Eastwood'un Jane Goodall'la sohbetinin fotoğrafları daha sonra New York Post tarafından yayınlandı

Usta aktörün de etkinlikte konuşma yapıp yapmadığı biliniyor. Ancak fotoğrafın ortaya çıkmasından sonra etkinlikte çekilmiş videoları yayınlayan basın kuruluşları Eastwood’un ilerleyen yaşına rağmen oldukça dinç ve sağlıklı göründüğünü ve baston kullanmadan yürüdüğünü yazdı.

İkili etkinlikten önce yan yana sohbet ederken derin bir sohbete dalmış görünüyordu. Clint Eastwood koyu renk pantolon, yeşil-turuncu ekose düğmeli ceket ve iki tonlu hafif bir ceket giymişti ve keyfi gayet yerindeydi.

1960'lardan beri hem kamera önünde hem de yönetmenlik koltuğunda büyük başarılara imza atan Clint Eastwood Hollywood'un en sembol isimlerinden biri

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Eastwood'un saçı ve sakalı normalden biraz daha uzamış görünüyordu.

Efsanevi aktör yıllardır etkinliklerde, davet ve törenlerde pek yüzünü göstermiyor. Eastwood’un son görüldüğü yer ise geçen yılın sonlarına doğru son filmini çektiği set olmuştu.

Efsane aktör yönetmenliğini üstleneceği ve Hollywood'a veda edeceği son filmi için harıl harıl çalışmaya devam ediyor

"Juror No. 2" adlı film için bir kez daha yönetmen koltuğuna oturan Clint Eastwood bunun son filmi olduğunu ve artık Hollywood kariyerine veda edeceğini söylüyor.

Nicholas Hoult ve Toni Collette'in başrollerini paylaştığı filmin çekimlerine Haziran 2023'te başlandı ve Eastwood kasım ayında sette, kamera arkasında ekip arkadaşlarıyla konuşup gülüşürken fotoğraflandı.

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Kamuoyunun gözünden uzaklaşan Oscar ödüllü oyuncu, onlarca yıllık kariyerinin sonuna yaklaşırken boş zamanlarının çoğunu ailesiyle birlikte geçiriyor. Altı farklı kadından sekiz çocuk babası olan Eastwood'un çok sayıda torunu da var…