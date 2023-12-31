83 yaşındaki efsane aktörün çocuğunu doğurmuştu… Çuvalla parayı da cebine koydu! Artık tek başına geziyor…

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De Niro’nun yakın dostu ve en az onun kadar büyük bir efsane olan Al Pacino da sadece 2 ay sonra aynı haberle manşet oldu. 83 yaşındaki efsane isim de dördüncü çocuğunu kucağına aldı. Bu kadar ilerlemiş bir yaşta baba olan iki usta oyuncu büyük bir tartışmaya da yol açtı, bunun büyük bir bencillik olduğunu söyleyen çok oldu.

Robert De Niro ve 45 yaşındaki kız arkadaşı Tiffany Chen, şimdilerde sessiz sedasız kızlarını büyütmeye devam ediyorlar. Al Pacino ve kendisinden 54 yaş küçük kız arkadaşı Noor Alfallah cephesinde ise durum biraz daha karışık. Onu doğumdan kısa süre sonra hep tek başına görmeye başlamıştık.

83 yaşındaki Al Pacino'nun dördüncü kez baba olması bu yılın en çok konuşulan magazin olaylarında biri oldu...

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YILBAŞI TATİLİNDE

Noor Alfallah, bu adeti yeni yıl arifesinde de bozmadı. Kız arkadaşları ve annesiyle, yeni yıl tatili için sosyetenin ve ünlülerin uğrak yeri olan kayak merkezi Aspen’e gitti. Bol bol alışveriş yapan ve eğlenen Noor Alfallah, siyah kürkü, kar pantolonu ve botlarıyla podyumdan fırlamış gibi görünüyordu.

Alfallah’ın yanında ne 7 ay önce doğurduğu oğlu Roman ne de Roman’ın babası Al Pacino vardı. Zaten Noor Alfallah ve Al Pacino çiftini son birkaç aydır birlikte gören de pek yok. İkilinin ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı ancak bu konuda da kesin bir bilgi yok.

TUTKULU AŞIK MI YOKSA USTA BİR PARA AVCISI MI?

Noor Alfallah, kısa bir süre önce oğlunun babası Al Pacino ile evlenip evlenmeyeceği sorulunca ben “evlenecek bir tip değilim” demiş, hamleleriyle de büyük soru işaretleri yaratmıştı. ABD basını, 29 yaşındaki Noor Alfallah’ın mahkemeye başvurup oğlu için Al Pacino’ya velayet davası açtığını ortaya çıkardı.

Noor Alfallah, uzun süredir annesi ve kız arkadaşlarıyla ya gece eğlencelerinde ya da lüks alışveriş turlarında fotoğraflanıyor

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Hollywood’un büyük yapım şirketlerinden birinde yönetici olarak çalıştığı bilinen Noor Alfallah, evli olmadığı ve evlenmeyi de düşünmediği Al Pacino ile mahkeme yoluyla anlaşma masasına oturdu. Bunu yapmaktaki amacı da oğlunun geleceğini garanti altına almaktı. Bu yüzden de önce bir velayet davası açtı.

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VELAYET DAVASI AÇTI, YÜKLÜ MİKTARLARDA ÖDEME ALACAK

İlk amacı çocuğun Al Pacino’dan olduğunu yasal olarak kayıt altına aldırmaktı. Bunu da başardı. Sonra da usta aktörden 100 bin dolardan fazla peşin para aldı. Ünlü çiftin anlaşmasına göre Noor Alfallah her ay Al Pacino’dan 30 bin dolar nafaka alacak, buna bir de Roman’ın eğitim masrafları için aylık 15 bin dolar eklenecekti. Noor Alfallah böylece, Pacino’nun oğlu için üniversite eğitimi fonu oluşturmak istemişti.

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Noor Alfallah, Al Pacino'ya velayet davası açtı ve oğulları Roman'ın velayetini tek başına üstlendi... Bunu yapma sebebinin ise evli olmadıkları için çocuğunun geleceğini garanti altına almak istemesi olduğu söylendi

Bunların haricinde Al Pacino, çocuğuyla ilgili doğabilecek ekstra masrafları da üstlenmeyi kabul etti, ayrıca bu miktarlar usta aktörün gelirinin artması durumunda aynı oranda artacak şekilde ayarlandı. Tüm bu yaşananların ardından herkes Noor Alfallah’ı Al Pacino’yu parası için kullanmakla, onu baba olmaya zorlayıp sonra da ayrılarak kendi yoluna gitmekle suçladı.

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Noor Alfallah daha önce de kendinden yaşça oldukça büyük ünlü ve güçlü erkeklerle ilişkiler yaşamıştı. Bunların arasında milyarder iş adamları, müziğin efsane ismi Mick Jagger ve hatta ünlü aktör Clint Eastwood’un da olduğu biliniyor. Bu tabloya bakınca da sayısız kişi Noor Alfallah’ı “para avcısı” olmakla suçladı.

USTA AKTÖRÜN ÇEVRESİ ENDİŞELİ...

Al Pacino’nun yakın çevresi onun için endişelendiklerini, Noor Alfallah’ın onu kullandığını ve usta aktörü adeta parmağında oynattığını söylüyorlardı. Noor Alfallah cephesi ise onun aslında aileden çok zengin olduğunu ve çok iyi para kazandığı bir işte çalıştığını anlatıp durdu. Genç kadının parayla bir derdi yoktu yani söylenenlere göre. “O her zaman yaşça kendinden büyük erkeklerden hoşlandı” diyorlardı.

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Noor Alfallah ve Al Pacino'yu bir süredir birlikte gören olmadı

AYRILIP AYRILMADIKLARINI KİMSE BİLMİYOR

Söylenenlere göre Noor Alfallah, Al Pacino’ya aşık olmuş, bir çocuk yapma zamanının geldiğini de düşünerek sevdiği adamın çocuğunu doğurmak istemişti sadece… Al Pacino ve Noor Alfallah’ın, Alfallah mahkemede oğulları Roman'ın tam fiziksel velayetini aldıktan sonra ayrıldığı söylenmişti. Ancak Al Pacino’nun temsilcileri bu iddiayı yalanladı ve çiftin birlikteliğinin devam ettiğini söyledi.

KORONAVÜRS KARANTİNASINDA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Çiftin birlikteliği ilk olarak 2022 yılının nisan ayında ortaya çıkan fotoğraflarıyla konuşulmaya başlamıştı. Bu aşkın da koronavirüs pandemisindeki karantina dönemlerinde başladığı konuşuldu. Al Pacino artık Noor Alfallah’ın yanında hiç görünmüyor bu yüzden de birlikte olup olmadıkları bilinmiyor. Ancak belli ki ikili ayrılsalar bile oğulları üzerinden parasal konularda görüşmeye mecbur kalacaklar…

Noor Alfallah, oğlu Roman'ın elini tuttuğu bir fotoğraf paylaşmış ve ona "Kalbim, hayattta başıma gelen en güzel şeysin" diye seslenmişti

Al Pacino'nun halihazırda önceki ilişkilerinden üç yetişkin çocuğu bulunuyor. Efsane aktör, bir başka ünlü oyuncu Beverly D'Angelo ile olan ilişkisinden 22 yaşındaki ikizler Olivia Pacino ve Anton James Pacino'nun yanı sıra Jan Tarrant’dan doğan 34 yaşındaki Julie Pacino'nun da babası. Roman Pacino ise daha önce hiç evlenmemiş olan Noor Alfallah’ın ilk çocuğu.