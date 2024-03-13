80 yaşındaki efsane aktör yarı yaşındaki sevgilisiyle el ele

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Oscar törenine de el ele geldiği sevgilisi 45 yaşındaki Tiffany Chen ile, Jimmy Kimmel Live! programına katılan efsane aktör Robert De Niro’nun keyfine diyecek yok.

KIZININ ANNESİYLE EL ELE

Killers of the Flower Moon'daki rolüyle bir kez daha Oscar’a aday olma başarısını yakalayan usta oyuncu programın çekildiği stüdyoya giderken yedinci çocuğunun annesi Chen ile el eleydi.

Uzun süredir birlikte çalıştığı Martin Scorsese ile çektiği son filmi Killers of the Flower Moon'daki William Hale rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen De Niro ödülü Robert Downey Jr'a kaptırmıştı.

De Niro ve Tiffany Chen'in yolları ilk olarak Chen'in bir Tai Chi eğitmeni rolünü canlandırdığı 2015 yapımı komedi filmi The Intern'de çalışırken kesişti.

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KIZINA BAKINCA DÜNYASI DEĞİŞİYOR

Usta aktör Kasım 2018'de son eşi Grace Hightower'dan ayrılmasının ardından, Ağustos 2021'de Chen ile görüşmeye başlamıştı.

Çift genellikle ilişkilerini gözlerden uzakta yaşadılar ancak nadir de olsa törenlere ve kırmızı halı davetlerine birlikte katılıyorlar.

Taze baba Robert De Niro kızına baktıkça gözlerinin dolduğunu ve tüm dertlerini unuttuğunu söylüyor

De Niro geçen ay People'a verdiği demeçte Chen'den doğan kızı Gia’nın çok sevimli bir bebek olduğunu ve ona baktığında hayattaki tüm tasalarının ve üzüntülerinin yok olduğunu söylemişti.

ARTIK AĞIR İŞLERİ KENDİSİ YAPAMIYOR

Kızıyla birlikte vakit geçirmenin büyük bir keyif olduğunu söyleyen usta aktör 79 yaşında yedinci kez baba olduğunda bu kadar ileri yaşta çocuk sahibi olması nedeniyle eleştiri oklarını da hedefi haline gelmişti.

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Robert De Niro küçük kızı Gia'yı büyütmek ve ona bakım sağlamak söz konusu olduğunda zorlandığını ve ağır işleri yapmayarak sevgilisinden yardım almak zorunda kaldığını da itiraf etmişti.

Usta aktör ayrıca kız arkadaşı Tiffany'nin de küçük kızlarına bakarken işin çoğunu yaptığını ancak ev işleri ve bebek bakımı konusunda yardımcılar çalıştırdıklarını da söylüyor. Usta aktör kızı doğduktan sonra ne yazık ki en büyük kızı Drena'dan doğan 19 yaşındaki torununu kaybetmişti

HER ÇOCUĞUYLA İLETİŞİMİ FARKLI AMA SEVGİLERİ HEP AYNI

Yedinci çocuğunu kucağına alan Robert De Niro babalıktan hala keyif aldığını ve en küçük kızı, 11 yaşındaki kızı, yetişkin çocukları ve torunlarının hepsiyle çok iyi anlaştığını ve hepsiyle farklı şekilde iletişim kursa da aralarındaki sevgi bağının çok kuvvetli olduğunu söylüyor.

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Robert De Niro’nun Tiffany Chen’den bir bebeği olduğu haberi geçen yılın mayıs ayında ortaya çıkmıştı.





“NİYE ŞAŞIRDINIZ, BU PLANLI BİR HAMİLELİK” DEMİŞTİ

79 yaşında yeniden baba olması şaşkınlık yaratan usta aktör buna cevap olarak da “Şaşıracak bir şey yok. Bu planlı bir hamilelikti” demişti.

Heyecanlı olup olmadığı sorulduğunda “Benim için sorun yok. Babalık konusunda başarılıyım” diyen De Niro yine de ebeveyn olmanın zamanla kolaylaşmadığını ve her babalık deneyiminin farklı olduğunu söylüyor.





İKİ KEZ EVLENDİ, YEDİ KEZ DE BABA OLDU

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Daha önce İki kez evlenip boşanan sinemanın yaşayan efsanesinin bir yaşına yaklaşan küçük Gia’nın haricinde altı çocuğu daha var.

Robert De Niro’nun ilk eşi Diahnne Abbott’tan 56 yaşında Drena ve 47 yaşında Raphael, ikinci eşi Grace Hightower’dan 25 yaşında Elliot ve 12 yaşında Helen ve eski kız arkadaşı Toukie Smith’ten de 28 yaşında ikizleri Aaron ve Julian adında altı çocuğu var…

Robert De Niro ve Tiffany Chen'in yolları 2015'te kesişmiş olsa da aşkları 2018'de başladı