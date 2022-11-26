Ünlü şarkıcı mutluluğu genç sevgilide buldu: Aşk, matematik tanımaz... Ergenler gibi öpüşüyoruz

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AŞK BU, NE ZAMAN KARŞINA ÇIKACAĞI BELLİ OLMAZ!

Bunun son örneklerinden birini de ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher sergiledi. 76 yaşındaki Cher, şu anda kendisinden tam 40 yıl sonra dünyaya gözlerini açan 36 yaşındaki müzik yapımcısı Alexander AE Edwards ile büyük bir aşk yaşıyor. Bunu da kimseden saklamıyor. Hatta önceki gün sevgilisi Edwards'ın bir fotoğrafını Twitter sayfasından paylaştı. Sonra da yine sosyal medya üzerinden takipçilerinin sevgilisiyle ilgili sorularını yanıtladı.

'KİMSEYİ RAHATSIZ ETMİYORUZ'

Cher ile Edwards'ın ilişkisi ilk kez bu ayın başlarında, Los Angeles'taki bir restorandan el ele ayrıldıkları sırada ortaya çıktı. Hatta fotoğrafları çekilirken Edwards, Cher'in elini öpücüklere boğdu. Aralarındaki yaş farkı, ilişkiyle ilgili en çok konuşulan ayrıntı oldu. Cher, bu konuda yöneltilen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi: "Aşk matematik bilmez, o görür" mesajını yazdı. Kendisinin de sevgilisinin de mutlu olduğunu belirtip "Kimseyi rahatsız etmiyoruz" diye ekledi. Fakat sonra nedendir bilinmez söz konusu paylaşımını sildi.

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'ERGENLER GİBİ ÖPÜŞÜYORUZ'

Cher, son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisinin fotoğraflarını paylaşıp onunla ilgili övgü dolu sözler yazıyor. Önceki gün de takipçileriyle bu konuda biraz "dertleşti", onlardan gelen soruları samimiyetle yanıtladı. Bir takipçisi Cher'e 'sevgilisinin en çok hangi özelliklerine hayran olduğunu" sordu. Ünlü şarkıcı ve oyuncu da bunun üzerine "O kibar, akıllı, komik... Biz ergenler gibi öpüşüyoruz" diye yanıt verdi. Cher, sosyal medya üzerinden sevgilisine övgüler yağdırmayı sürdürdü. Alexander Edwards hakkında "Onu seviyorum, çünkü o korkmuyordu. Kibar, komik, yetenekli, yakışıklı. Biz birlikte konuşuyoruz ve gülüyoruz." Cher sonra da şöyle sürdürdü: "Biz harika bir şekilde eşleştik. Daha genç olmayı ister miydim? Hayır..."

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'BEN DEĞİL O BENİM PEŞİME DÜŞTÜ'

Sevgilisi Edwards'ın 36 yaşında olduğunu yazan Cher, ilişkide onun "tutarlı taraf" olduğunu belirtti. Kendisini de daha "havai" olarak tanımladı. Yine de birbirlerini sevdiklerini vurguladı. Bu arada kendisinin 30'lu yaşlarında olduğunu ama 26 yaşında bir erkekten hoşlandığını belirtip tavsiye isteyen bir takipçisinin mesajına da "Bayanlar, asla vazgeçmeyin" diye yanıt verdi ünlü yıldız. Cher, Edwards hakkında 'O benim peşime düştü' yazarak ilişkinin başlangıcı hakkında da ipucu verdi.

İLK EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELEN KIZI CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Gerçek adı Cherilyn Sarkisian olan Cher, ilk evliliğini 1964 ile 1975 arasında Sonny Bono ile yaptı. Bu evlilikten Chastity Sun Bono adında bir kızı oldu. Fakat Chastity yıllar sonra cinsiyet değiştirip erkek oldu. Ünlü yıldız, 1975 ile 79 arasında ikinci evliliğini yaptığı Elijah Blue Allman'dan da Gregg adında bir çocuk sahibi oldu.

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SERİ HALDE ALDATTIĞINI KABUL ETTİ

Cher'in, kendisinden 40 yaş genç sevgilisi Alexander Edwards ise daha önce model Amber Rose ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyordu. Çiftin bu ilişkiden şu anda 3 yaşında olan Slash adında bir çocukları var. Amber Rose, Edwards'ın kendisini çok sayıda kadınla aldattığını ileri sürüp ondan ayrılmıştı. İşin ilginç yani Edwards da sadakatsizliğini kabul etmişti.

ONLAR DA BÖYLE MUTLU: Bu arada kendisinden genç eşi ya da sevgilisi olan tek kadın ünlü Cher değil. Gösteri dünyasının birçok kadın üyesi yaş farkına hiç aldırmadan genç erkeklerle evleniyor ya da aşk yaşıyor. Gelin onları bir hatırlayalım.

ARALARINDA 17 YAŞ FARK VAR

Model Heidi Klum ile kocası Tom Kaulitz arasında 17 yaş fark var. Ama Klum'un Seal ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğu ve eski sevgilisi Flavio Briatore'den olan kızı Leni ile birlikte mutlu bir şekilde yaşamalarına engel değil. Bu arada Klum'un 49, Kaulitz'in de 33 yaşında olduğunu hatırlatalım.

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PRIYANKA 40, NICK 30 YAŞINDA

Dillere destan bir düğünle evlenen Priyanka Chopra ile Nick Jonas arasında 10 yaş fark var. Yani bir başka deyişle Chopra 40, Jonas da 30 yaşında. Çift, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları bebekleriyle mutlu bir hayat yaşıyor.

YAŞ FARKI DA NEYMİŞ!

61 yaşındaki Julianne Moore ile 52 yaşındaki Bart Freundlich, 2002 yılından bu yana uyumlu bir evlilik yürütüyor. Çiftin, iki tane çocuğu var.

'BENİM GÖNLÜM ONU SEÇTİ'

Gelelim dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak kabul edilen Hugh Jackman ile eşi Deborra Lee Furnes'e. Onların arasındaki fark tam 13 yıl. Bu evlilikte yaşça küçük olan taraf Jackman. 54 yaşındaki Jackman'ın eşi Deborra 66 yaşında.

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Gösteri dünyasının daha büyük kadın ve daha genç erkekten oluşan çiftlerine bir örnek de Sam Taylor Johnson ile Aaron Taylor Johnson. onların arasında tam 24 yıl fark var. Sam Taylor 55 yaşında eşi Aaron ise 32 yaşında.

ONLAR DA YAŞ FARKINI UMURSAMIYOR

Gelelim neredeyse Cher ile Edwards'a yakın bir yaş farkı olan başka bir ünlü çifte: Joan Collins ve Percy Gibson. Onların arasında 31 yaş fark var. Collins 89 yaşında ama duyanları şaşırtacak kadar iyi bir görünüme sahip. Eşi Gibson ise 57 yaşında.

MIRANDA HEM DAHA BÜYÜK, HEM İKİNCİ EVLİLİĞİ

Ünlü model Miranda Kerr, mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Evan Spiegel'den 9 yaş daha büyük. Üstelik Kerr daha önce Orlando Bloom ile bir evlilik yaşamıştı. Spiegel ise ilk evliliğini Kerr ile yaptı.

HATIRI SAYILIR YAŞ FARKI

62 yaşındaki Tilda Swinton'ın 2004'ten bu yana birlikte olduğu Sandro Kopp 44 yaşında. Yani onların arasında da hatırı sayılır bir yaş farkı var.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, SPLASH NEWS, TWITTER