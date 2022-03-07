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7 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Müzisyen Ozan Anlaş ve Nilüfer Anlaş boşandı

#Ozan Anlaş#Nilüfer Anlaş#KARGO
7 yıllık evlilik 10 dakikada bitti Müzisyen Ozan Anlaş ve Nilüfer Anlaş boşandı
Özge Eğrikar

KARGO müzik grubunun eski solisti Ozan Anlaş, 7 yıl önce evlendiği vokal koçu Nilüfer Anlaş’tan 10 dakikada boşandı.

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Ozan Anlaş ile Nilüfer Anlaş 2015 yılında evlendi. Çiftin evliliklerinden bugün 6 yaşında olan bir çocuklara dünyaya geldi.

İddiaya göre çiftin iyi giden evliliği zamanla çatırdamaya başladı. Nilüfer Anlaş da avukatı Selim Yahni aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle anlaşmalı olarak boşanma davası açtı.

Mahkeme, çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi. Ozan Anlaş ile çocuk arasında kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmeden mahkeme, ünlü şarkıcının çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

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OZAN ANLAŞ KİMDİR?

Ozan Anlaş, 14 Ağustos 1982 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir.

İlkokul ve Ortaokul yıllarında Bursa’da okuyan Ozan Anlaş çocukluk yıllarında şehir tiyatrolarında sahne alıp şarkı söylemiştir.

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Uzun yıllardır müzik ile ilgili çalışmalarını sürdüren Ozan Anlaş, 2012 yılında Kargo grubunun solisti olarak "Gelecekle Randevum Var" albümüne imza attıktan sonra yine Kargo ile "Nilüfer'le 12 Düet" ve "Müslüm Gürses | Baba Şarkılar" albümlerinde yer aldı.

Yaklaşık 3 yıl süren Kargo ile birlikteliğin ardından Ozan Anlaş, ilk solo teklisi "Süperbencil" yayınlanmadan önce ünlü markaların reklam jinglelar'ını seslendirdi.

Şubat 2020'de yayınlanan 2020 Model Murathan Mungan albümünde "O Benden Önce" isimli şarkıyla yer aldı.

7 yıllık evlilik 10 dakikada bitti Müzisyen Ozan Anlaş ve Nilüfer Anlaş boşandı

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