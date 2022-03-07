Hande Doğandemir'den tepki: Kilo aldıysan linç ediliyorsun

Haberin Devamı

Hande Doğandemir, yeni projelerini Gardırop Magazin dergisinin yeni sayısına açıkladı. “Senaryosundan çok etkilendiğim ve merakla beklediğim bir bağımsız filmim var. Prensipte anlaştık. İnşallah yaza doğru onun seti başlayacak” diyen ünlü oyuncu, diğer projeleri arasında bir ‘dijital sanat’ işinin de yer aldığını söyledi: “Çektiğim fotoğraflarla bir NFT serisi çıkarmak üzereyim. Bu da beni heyecanlandırıyor.”

KORKUTUCU BİR DÜNYA

Doğandemir, “Metaverse gibi teknolojik gelişmeler sana ne hissettiriyor?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Anlamaya çalışıyorum açıkçası. Henüz tam olarak algılayamadığım bir dünya var orada. Biraz korkutucu geliyor. Yakında gözümüzde bir gözlükle koltuğumuzdan kalkmadan yaşayacağız gibi.”

Haberin Devamı

KİLO ALDIYSAN LİNÇ EDİLİYORSUN

Bir dönem “kilo aldı” haberleriyle gündemde olan Hande Doğandemir, dergideki röportajında “güzellik ve beden algısı” hakkında şöyle konuştu:

“Sırf üzerinden kazanç elde etmek için dayatılan tüm algı yöntemlerini çok zalimce buluyorum. Zayıf ve güzel olmanın ‘değerli’ olmakla eş tutulduğu bir düzende yaşamak beni çok incitiyor. Mesela bir oyuncu olarak yeterince zayıf ve güzel değilsen, ne yeteneğinin ne yaptığın işlerin bir kıymeti oluyor. Bunu çok acımasız buluyorum. Kilo aldıysan ya da çok zayıfsan, saçlarında beyazların varsa veya cildin yeterince pürüzsüz değilse linç ediliyorsun.”