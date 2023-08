58’inci yaşını çıplak poz vererek kutlamıştı: İşte filtresiz, botoks ve dolgusuz yüzüm!

Haberin Devamı

SÜPER MODEL LAFI BİLİNMEZKEN SÜPER MODEL OLMUŞTU

Bir dönemin süper model akımının öncülerinden olan Paulina Porizkova son kırk yılda düzinelerce moda dergisinin kapağını süslemişti. Çek model onu moda dünyasının en büyük modellerinden biri yapan fiziği, derin mavi gözleri ve güzel yüzüyle sektörün en büyük isimlerinden biri olmayı her zaman başarmıştı.

Sadece modellik kariyeriyle değil özel hayatıyla da hep gündemde kaldı Paulina Porizkova. Ölümüne aşık olduğu kocasıyla yaşadığı fırtınalı ilişki çok konuşuldu. Paulina Porizkova ile Ric Ocasek, 1984 yılında The Cars grubunun Drive adlı şarkısı için çekilen klipte tanıştılar. O klipte rol aldığında Porizkova 19, RicK Ocasek ile 40 yaşındaydı. Paulina Porizkova 24, Ocasek 45 yaşındayken evlendiler.

Paulina Porizkova ünlü müzisyen Ric Ocasek'le evlenmiş, kariyerinin en parlak döneminde ona olan aşkı için her şeyden vazgeçmişti... Ancak 30 yıllık birliktelikleri Ric Ocasek'in kıskançlıkları, baskıcı tavrı, onun mesleğini yapmasına bile engel olan yasakları yüzünden ünlü modele aslında bir hapishane olmuştu

AŞK İÇİN YAPTIĞI FEDAKARLIK KARİYERİNİ ETKİLEDİ

Ünlü bir müzisyenle bir modelin evlenmesi çok da alışılmadık bir durum değildi. Daha önce çokça örneği görülmüş bu evlilikten 2 de oğulları oldu. Ancak ilişkileri başladığında Ric Ocasek evliydi, karısını üç yıl Paulina Porizkova’yla aldatmış sonra da onunla evlenmişti. 30 yıllarını evli olarak geçiren çift yollarını ayırdı ancak hikâyeleri burada bitmedi.

Eski eşinin ölümünün ardından geçirdiği zor günleri atlatan ünlü model sosyal medya sayesinde adeta kendini yeniden buldu: Porizkova'nın samimi ve çarpıcı paylaşımları çoğu zaman beğenilse de onu teşhircilikle suçlayanlar da çok

2018 yılında Ocasek'in sağlık sorunları ortaya çıkınca Porizkova onun bakımına yardımcı olmaya karar verdi. Boşandığı kocasının yanına taşındı ve ölene kadar ona baktı. Ancak onun mirasından pay bile alamadı. Sonra da evliliği boyunca yaşadıklarını anlatınca yer yerinden oynadı. Paulina Porizkova, kariyerinin en parlak döneminde, en ünlü olduğu yıllarda evlendiği kocasından hiç beklemediği bir muamele görmüş, uzun yıllar boyunca evliliği bir kâbusa, içinde yaşadığı bir hapishaneye dönüşmüştü.

Yüzünün makyajlı ve makyajsız haline paylaşan ünlü model filtre, botoks ve dolgu kullanmadığını, fotoğrafların sadece iyi bir ışıkta çekildiğini yazdı

ARTIK HER ŞEYİ SOSYAL MEDYADA YAŞIYOR

58 yaşındaki ünlü model bu yıllar boyunca yaşadıklarını gerek yazdığı kitap, gerek katıldığı yayınlar gerekse sosyal medya hesabından anlatmaya başladı. Kocasının kıskançlığı ve onu bir takıntı haline getirmesiyle birlikte bir bir işlerini kaybetmeye başlamış, en verimli çağında podyumlardan uzak kalmış ve çok sevdiği mesleğinden uzaklaşarak onu psikolojik olarak çok yıpratan toksik bir aşka boyun eğmişti.

Sosyal medyada her halini samimi bir şekilde paylaşan Paulina Porizkova bazen de hayranlarının karşısına gözü yaşlı bir şekilde çıkıp onlarla dertleşiyor

Ric Ocasek’in ölümünün ardından mali sorunlar yaşayan ünlü model kendini yavaş yavaş toparladı ve sanki özgürce yaşayamadığı uzun yılların hıncını alırcasına hayatını, başından geçenleri, gündelik yaşantısını sürekli olarak Instagram’dan sergilemeye başladı. İlerleyen yaşına ve bu konuda aldığı eleştirilere rağmen yarı çıplak pozlar verdi. Kimi zaman kamerasını açıp ağladı ve takipçileriyle dertleşti. Hatta bir ara bu duygusal paylaşımları yüzünden adı ağlayan kadına bile çıktı.

Zaman zaman yaşlanmayı ve yüzünün geçirdiği değişimi kabul etmekte zorlansa da ufak tefek kozmetik müdahaleler ve güneş koruyucusu dışında bir güzellik sırrı olmadığını söylüyor ünlü model

58'İNCİ YAŞA ÖZEL ÇIPLAK POZ ÇOK KONUŞULDU

2021'de Vogue Çekoslovakya için tam cepheden çıplak poz veren ünlü model 58. yaş gününü de Instagram’dan paylaştığı çıplak pozla kutlamıştı. Bu tavrı birçok kişi tarafından ayıplanmış olsa da Paulina Porizkova artık hiçbir konuda kimseye hesap vermek zorunda olmadığını, hayatı istediği gibi yaşayacağını söylüyor. Ve her ne olursa olsun doğallığı, samimiyeti ve cesaretiyle birçok hemcinsine ilham oluyor.

Geçtiğimiz gün bir dizi Instagram videosu paylaşan ünlü model yüzünün makyajlı ve makyajsız halini paylaşarak “İşte 58 yaşındaki yüzüm! Filtre yok, botoks yok, dolgu yok!” yazdı. Yüzüne bıçak değdirmeyen Paulina Porizkova, uzun süredir beyazlayan saçlarını da boyatmıyor ve doğal bir şekilde yaşlanmayı savunuyor. Porizkova, bazı günler yüzünün gençlikten gelen güzelliğini kaybetse bile karakter kazanmış olmasını sevdiğini söylüyor. Ancak bazen de yaşlanmakla mücadele ettiğini itiraf ediyor.

Bir süredir yapımcı Jeff Greenstein'le aşk yaşayan Porizkova "Başkaları aksini söylese de bana her gün hâlâ çok güzel olduğumu söyleyen ve hissettiren biri var" diyerek mutluluğunu anlatıyor

"YÜZÜME HİÇBİR ŞEY KOYMADIM"

“Kendimi kabullenebilmek için biraz yutkunmak zorunda kalıyorum” diyen ünlü model yüzüne hiç bıçak değdirmemiş. Yine de 20’li yaşlarından beri özellikle yüzünün yaşlanmasını geciktirmek için mutlaka güneş koruyuculardan yardım alıyor ve biraz da lazer tedavisi gördüğünü saklamıyor. Porizkova, ses getiren paylaşımının altına "Yüzüme hiçbir şey 'koymamayı' seçtim. Ama biraz kolajen geri kazandırmayı vaat eden en süslü kremler ve lazerlerle bile yaşlanıyorum" diye yazdı.

58'inci yaşını çıplak poz vererek kutlayan Paulina Porizkova teşhircilikle suçlanmıştı... Öte yandan birçok takipçisi onu verdiği cesur pozlardan ve yaş almakla ilgili samimi duruşundan dolayı takdir ediyor

Güzelliğin öncelikle içten geldiğini savunan Paulina Porizkova bu konuda bir kitap da yazmıştı. "No Filter: The Good, the Bad, and the Beautiful" (Filtresiz: İyi, Kötü ve Güzel) kitabında “Dış görünüşüm değişti. Yüzüme karşı bunun kötü bir değişim olduğu da söylendi.” Diyen ünlü model artık başka bir noktada… “İçeride de değiştim. Ve bu değişim beni daha iyi ve güzel yaptı. Hayatımda beni güzel bulan ve bunu bana her gün sözleriyle ve hareketleriyle söyleyen bir aşk var" diyen Porizkova mutlu bir aşka da yelken açtı.

Porizkova uzun yıllar sonra mutluluğu buldu ve yeniden aşka yelken açtı

YENİDEN AŞIK!

Cars'ın solisti Ric Ocasek ile otuz yılı aşkın bir süre evli kalan ve bu süre boyunca da kendinden çok ödün vererek çok sevdiği mesleğine bile neredeyse veda etmek zorunda kalan podyum yıldızı bir süredir yazar ve yapımcı Jeff Greenstein ile birlikte. Tıpkı hislerini, gündelik hayatını, yaşlanmak bilmeyen güzelliğini paylaştığı gibi yeni aşkıyla olan mutluluğunu da hemen her gün Instagram’dan paylaşan ünlü model takipçilerine mutluluk için hiçbir zaman geç kalmadıklarını ve bu mutluluğu bulmanın temel koşulunun da kendini olduğu gibi kabul etmek olduğunu öğütlüyor.

"KEŞKE DERGİ KAPAKLARINDA BUNLARI GÖRSEK"

Takipçileri de bu durumdan oldukça memnun. Hayranları onun paylaşımına bayıldı. Bir hayranı ona şöyle yazdı: "İşte Vogue'un kapağında görmek istediğim şey bu. Yüzündeki hayatı filtrelerle silmeyecek kadar kendini seven muhteşem bir kadın!". Bir başka takipçisi ise Paulina Porizkova’ya "İşte sizi MUHTEŞEM yapan şey bu" yorumunda bulundu. "Lütfen genç kızlara güzelliğin filtrelere ihtiyacı olmadığını göstermeye devam edin. Otantik ve şeffaf halimizle hepimizin yeterli olduğumuzu fark etmemize yardımcı olma amacınız bize büyük bir armağan".