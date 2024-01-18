40 yıl önce oynadığı ilk filmi anlattı... O al yanaklı genç kız şimdi Hollywood yıldızı: Bakın daha 16 yaşındayım!

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Oscar kazandı, sayılamayacak kadar çok ödüle kavuştu. Sinemadaki başarılarının yanında izlenme rekorları kıran bir dizide de rol aldı. Hollywood’un en çok kazanan aktrislerinden biri olma konusunda zirveyi kimselere kaptırmadı.

Nicole Kidman’ı görenler onun artık 56 yaşında olduğuna inanmakta zorlanıyor. Gençliğini korumak için yaptırdığı estetik operasyonlar kimi zaman eleştiri konusu olsa da güzel yıldız bir yandan kariyerini başarıyla sürdürüyor bir yandan da mutlu yuvasında, en az kendisi kadar ünlü kocası Keith Urban ve iki kızıyla huzurlu bir yaşam sürüyor.

Avustralyalı yıldız oyuncu ilk çıkışını Tom Cruise'la başrol oynadığı Yıldırım Günleri filminde yapmıştı... Zaten o filmin setinde aşık olup evlendiler ve bir dönemin en gözde çifti oldular

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Yıldız oyuncu rol aldığı ilk filmin 40. yıldönümü için Avustralya’nın ünlü bir gazetesine röportaj verdi. Ve daha 16 yaşındayken oynadığı ilk yapım olan “BMX Bandits” filmini anlattı. Rol arkadaşları Angelo D'Angelo ve James Lugton ile birlikte sette çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Nicole Kidman’ı görenler tanımakta zorlandı. Kidman'ın ilk filmi ise bundan tam 40 yıl önce gösterime giren Bisiklet Çetesi idi... Daha 16 yaşında ilk başrolünü oynayan yıldız isim o günlerde kızıl kıvırcık saçları, dolgun al yanaklarıyla adeta bambaşka biriydi

40 YIL ÖNCEKİ HALİNİ GÖRÜP ONU TANIYABİLMEK ZOR

Kızıl kıp kıvırcık saçları, sağlık fışkıran dolgun kırmızı yanakları ve yüzünde çilleriyle gülümseyen bu 16 yaşındaki, ilk filmini çekmenin heyecanıyla objektife gülümseyen genç kızın şimdinin en büyük Hollywood yıldızlarından biri olduğuna inanmak gerçekten de zor…

Uzun yıllardır Hollywood'un en büyük kadın yıldızlarından olan Nicole Kidman herkesin zihnine oldukça farklı bir görüntüyle; uzun sarı saçları ve estetiklerle incelen yanakları ve yüz hatlarıyla kazındı

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Kidman gösterime girmesinin üzerinden 40 yıl geçen filmde çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlatırken çok eğlendiğini söyledi ama ilk filminin aslında oyunculuğa başlarken kurduğu hayallerden nasıl farkı olduğunu da itiraf etti.

“CİDDİ BİR OYUNCU OLACAKTIM, İLK FİLMİMİ BİSİKLET ÜZERİNDE ÇEKTİM”

"Bu işe başlarken bir oyuncu olarak ciddi olmam gerektiğini düşünüyordum ve ciddi filmlerde oynamam gerektiğine inanıyordum. Ama ilk filmim BMX bisikletlerine binen gençlerin eğlenceli macerasını anlatıyordu. Kendime o zaman ‘Sen de istersen film çekerken eğlenebilirsin’ demiştim. Her şeyin içinde bir oyun unsuru olmalı” diyordu yıldız oyuncu ilk filmi için.

Kidman Hollywood'da ünlendikçe gençlik yıllarındaki görüntüsünü de yavaş yavaş terk etti... kızıl kıvırcık saçlarını hep sarıya boyayan ve düz kullanan Kidman estetik operasyonlarla yüzünü mimiksiz hale getirdiği söylenerek sık sık eleştirilerin hedefi de oluyor

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Nicole Kidman bu geçmiş günlere yaptığı yolculuğu anlatmadan kısa bir süre önce verdiği röportajda Hollywood’da pek rastlanmayan uzun boyu yüzünden nasıl oyunculuğun kıyısından dönme tehlikesi yaşadığını itiraf etmişti.

UZUN BOYU YÜZÜNDEN NEREDEYSE OYUNCU OLAMAYACAKTI!

Ve hâlâ da bu yüzden kendini özgüvensiz hissettiğini anlatmıştı. Bir menajeri olmayan ve ilk seçmesine annesiyle giden Nicole Kidman’ı kapıdan geri çevirmişler, ona boyunun fazla uzun olduğunu ve bu boyla oyunculuk yapamayacağını söylemişlerdi.

Hollywood'un en uzun boylu kadınlarından olan Nicole Kidman'a boyu yüzünden oyunculuk yapamayacağı bile söylenmiş... Ünlü yıldız bu yüzden hâlâ kendini özgüvensiz hissettiğini ve kırmızı halıda bir zürafa gibi göründüğünü düşündüğünü itiraf etti

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“Oyuncu olamazsın, olsan bile bu boyla yıldız olamazsın” sözleriyle yıkılan Nicole Kidman deneme çekimine girebilmek için bir şans daha istemiş, yeteneğinin boyunun önüne geçeceğine inanarak adeta seçmeleri yapanlara yalvarmıştı. Israrıyla oyuncu olmayı başaran Kidman bu ilk hayal kırıklığının üzerinden 40 yıl geçtikten sonra Hollywood’un en büyük kadın oyuncularından biri oldu. Nicole Kidman ve kız kardeşi Antonia... Ünlü oyuncu çocukken de uzun boyu yüzünden zaman zaman alay konusu olduğunu itiraf ediyor

KIRMIZI HALIDA BİR ZÜRAFA!

Güzel yıldız yine de hâlâ boyunun uzunluğu yüzünden zaman zaman özgüven sorunu yaşadığını itiraf ediyor. Kidman şakayla karışık "Ne zaman kırmızı halıya çıksam oradaki en uzun kişi oluyorum ve kendimi bir zürafa gibi hissediyorum” diyor.

Nicole Kidman 18 yıllık eşi Ketih Urban'dan çok da uzun değil ancak yine de topuklu ayakkabı giydiğinde onu geçiyor

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Kırmızı halı davetleri için kendisine hep çok yüksek topuklu ayakkabılar yollanan Nicole Kidman sürekli olarak bunların yerine topuksuz, düz ayakkabılar istemek zorunda kalıyor. Çocukluğunda bile uzun boyunun alay konusu olduğunu söyleyen Kidman kimi zaman 180’lik boyunun rol seçimlerinde onu kısıtladığını söylüyor.





TOM CRUISE İLE BOY FARKLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

"Oyunculuk yaparken minyon olsaydım daha rahat edeceğim durumlar oluyor ama ben boyumu avantaja çevirmeye çalışıyorum” diyen Kidman’ın 11 yıl evli kaldığı ilk eşi Tom Cruise 1.70 boyundaydı. Ünlü çiftin boy farkları evli oldukları süre boyunca hep çok konuşuldu. Kidman’ın 18 yıldır evli olduğu eşi Keith Urban ise 1.78 boyunda ancak Kidman topuklu ayakkabı giydiğinde yanında o da epeyce kısa görünmekten kurtulamıyor…