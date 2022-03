37 yıldır ekrana geliyordu, tam 9 bin bölüm yayınlandı: Efsane dizi veda ediyor

Haberin Devamı

BİRÇOK ÜNLÜ OYUNCU BU DİZİDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Yayın hayatına Avustralya'da başlayan ardından İngiltere'de de ekrana gelen Neighbours (Komşular) adlı dizi tam 37 yıl sonra ekran serüvenini sonlandırıyor. Dizide aralarında Kylie Minogue, Jason Donovan, Margot Robbie, Tammin Sursok, Holly Valance, Russell Crowe, Delta Goodrem, Chris Hemsworth gibi ünlülerin de bulunduğu birçok oyuncunun farklı sezonlarda kamera karşısına geçmişti. Neighbours dizisinin final bölümü, önümüzdeki haziran ayında çekilecek.

TAM 9 BİN BÖLÜM YAYINLANDI

37 yıllık yayın hayatının en az 14 yılını İngiltere'nin Channel 5 kanalında sürdüren dizinin kesin olarak ekrana veda edeceği resmi Twitter hesabından duyuruldu. Mesajda şu satırlara yer verildi: " Yaklaşık 37 yıl ve neredeyse 9 bin bölüm yayınlandıktan sonra Neighbours'un haziran ayında sona ereceğini üzülerek duyuruyoruz."

SEYİRCİYE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sosyal medya mesajında, ekrana geldiği Channel 5'in diziyi yayınlamama kararı verdiği, bunun ardından yapılan alternatif finansman arayışının da olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Bunun üzerine dizinin final yapmasına karar verildiği ifade edildi. Mesajda diziyi yıllar boyunca ilgiyle takip eden seyircilere de teşekkür edildi.

İLK BÖLÜMÜ 18 MART 1985'TE EKRANA GELDİ

Neighbours adlı dizi ilk olarak 18 Mart 1985'te Avustralya'nın Seven Network kanalında ekrana geldi. Reg Watson tarafından tasarlanan dizi bir yıl sonra Network Ten adlı kanala geçti. Burada 2010 yılına kadar bu kanalda seyirciyle buluştu. Bir yıl sonra da Eleven adlı kanala geçti. Avustralya'nın en uzun süre yayınlanan dizisi unvanını taşıyan Neighbours, 37 yılın 14 yılını İngiltere'nin Channel 5 kanalında geçirdi. Neighbours adlı dizi kurgusal bir Melbourne banliyösü olan Erinsborough'daki Ramsey Sokağı'nın sakinlerini konu alıyordu.

Neighbours, 37 yıllık yayınlanma süresiyle en uzun süre ekranda kalan dizilerden biri. Ama bu konuda tek değil. Gelin bazıları inanılmayacak kadar uzun süre ekranda kalan o dizileri bir hatırlayalım.

Önce şu ana kadar rakip tanımayan bir diziyle başlayalım. Dünyanın en uzun süren dizisi tam 72 yıl sonra veda etti. 'Guiding Light' adlı dizi, 1937 yılında radyoda yayınlanmaya başlandı. Daha sonra 1952 yılında TV'ye geçti. Dizinin serüveni radyo da dahil tam 72 yıl sürdü.Dünyanın en uzun süre yayınlanan dizisi rekorunu elinde bulunduran Guiding Light 2009 yılında final yaptı. Dizide yıllar içinde Kevin Bacon, Calista Flockhart gibi oyuncular da rol aldı.

CESUR VE GÜZEL

Bir dönem ülkemizde de yayınlanan The Bold and Beautiful (Cesur ve Güzel) ekran tarihine damga vuran dizilerden biri. Dizi 1987 yılında başladı ve ABD'de hala devam ediyor.

YALAN RÜZGARI

Young and Restless ya da ülkemizde yayınlanan adıyla Yalan Rüzgarı, henüz yerli dizi sektörünün bugünkü kadar gelişmediği 80'li yıllarda Türkiye'de milyonlarca kişiyi ekran karşısına çekiyordu. 1973 yılında başlayan dizi yeni kadrosuyla devam ediyor.

EMMERDALE

Bu dizi yayın hayatına 1972 yılında başladı. İngiltere'de ekrana gelen dizi seyirciyle buluşmayı sürdürüyor.

CORONATION STREET

İşte İngiltere'de ekrana gelen ve ülkenin en uzun süren dizisi unvanını taşıyan yapım. Ekran serüvenine 1960'da başladı ve hala devam ediyor.

DAYS OF OUR LIVES

Ekrana damgasını vuran dizilerden biri daha. 1965 yılında ilk bölümü yayınlanan dizi hala ekrana geliyor.

GENERAL HOSPITAL

Guinnes Rekorlar Kitabı'na bile giren bu dizinin ilk bölümü 1 Nisan 1963'te yayınlandı. Hala devam ediyor.

KÜÇÜK EV

Ülkemizde Küçük Ev adıyla yayınlanan Little House on the Prairie 1974 yılında yayınlanmaya başlandı. Dizi 1983 yılına kadar sürdü.

BONANZA

Ülkemizde TV ekranlarının henüz siyah beyaz olduğu dönemde yayınlanan Bonanza dizisi bir döneme damgasını vurdu. Yayın hayatına 1959 yılında başlayan dizi 1973 yılında sona erdi.

BİZİMKİLER

Türkiye'de ekranların en uzun süre yayında kalan dizilerinden biri Bizimkiler...Dizi ilk kez 1989 yılında TRT ekranlarında seyirciyle buluştu. İlk kadroda dizinin ana kahramanları olan aileyi Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Bensu Orhunöz ve Atılal Uluışık oynuyordu. Cihat Tamer de Özyağcılar'ın canlandırdığı karakterin ağabeyi rolündeydi. Ancak ilerleyen bölümlerde Tamer ayrıldı yerine Engin Şenkan geldi.Almanya'dan kesin dönüş yapan ailenin yaşadığı apartmanın her dairesinde farklı bir hayat vardı. Dizi unutulmaz karakterleriyle 1989- 1994 arasında TRT'de ekrana geldi.Sonra farklı kanallarda seyirciyle buluştu. Bizimkiler 2002 yılında ekrana veda etti.

MAHALLENİN MUHTARLARI

90'larda moda olan mahalle dizilerinden biri de Mahallenin Muhtarları'ydı. Dizi 1992'de başladı 2002'ye kadar sürdü. Tam 337 bölüm süresince seyirci orta halli insanların yaşadığı bir mahallede olup bitenleri kimi zaman gülerek kimi zaman hüzünlenerek izledi.

ÇOCUKLAR DUYMASIN

İşte ekranın fenomen haline gelen dizilerinden biri daha. Dizi ilk olarak 2002 ile 2005 yılları arasında yayınlandı. Ana bölümlerinin yanı sıra tekrarları bile izlenme rekorları kırdı. Dizi 2005 Mayıs ayında final yaptı. Amaz 5 yıl sonra yeniden seyirciyle buluşmaya başladı. Çocuklar Duymasın'ın ekran serüveni 2019 yılına kadar sürdü.

ARKA SOKAKLAR

Ekranın efsane dizilerinden biri daha. Yayın hayatına 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar kemik kadrosunu da büyük ölçüde korudu. Öyle ki bu dizinin çocuk oyuncuları kameralar karşısında büyüyüp yetişkin oldu. Bu arada dizi hala ekran sürevenini sürdürüyor.